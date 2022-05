Dubbelbiografin om krutpaketen Delblanc och Enquist är en bok att gräla med

Litteraturhistoria Lars Lönnroth ”Parallella liv. Om Sven Delblancs och P O Enquists författarskap”

Jag minns hur jag på gymnasiet gick runt med Sven Delblancs roman ”Stenfågel” under armen, förmodligen ungdomligt drabbad av den inledningsmening jag fortfarande kan utantill: ”Döden och ålderdomen blev du äntligen varse.” Sedan följer en av de finaste förstasidorna i svensk nittonhundratalslitteratur. Delblancs långa svit av romaner har sedan blivit en av de som följt med genom åren, även om det finns lite skäl att gräla med dem ibland. Ett annat sådant svenskt författarskap som blivit en sorts utvidgning av medvetandet, åtminstone för mig, är P O Enquists – jag menar alltså sådana böcker man tänker med.

Jag borde alltså bli begeistrad när jag får tag på Lars Lönnroths nya bok ”Parallella liv” med underrubriken ”Om Sven Delblancs och P O Enquists författarskap”. Och jag har bitvis roligt i dess sällskap. Men det är också en bok jag hamnar i gräl med. Lönnroth säger i förordet att han velat skriva en dubbelbiografi i Plutarchos efterföljd – denne ville på hundratalet efter Kristus skriva ihop det grekiska och det romerska kulturarvet genom att jämföra kända greker och romare.

Som utgångspunkt låter det lockande: två framstående författare, som kände varandra (och Lönnroth), men som sedan hamnade på rätt olika spår, politiskt och litterärt. Ändå blir resultatet något vi skulle kunna kalla en duografi – stora delar av boken upptas nämligen mer av referat av författarnas böcker än granskande skildringar av deras liv, som om Lönnroth vände sig till läsare som aldrig öppnat en bok av någon av dem. Mer letters än life. Den genomgången känns snarare som en grundkurs i litteraturhistoria än som en biografisk essä.

Men vill man skriva biografiskt om Delblanc och Enquist reser sig en intressant utmaning: att bägge använt gott om självbiografiskt stoff i sina romaner och då använt det just som råmaterial. Enquist skrev också en bastant och Augustbelönad självbiografi, ”Ett annat liv” – som han sedan prompt underminerade i sin sista, likaledes självbiografiska roman, ”Liknelseboken”.

Delblancs kamp med sin demoniskt skildrade far, som han närmar sig såväl i romanform som i självbiografiska texter, har ifrågasatts av andra som minns dem bägge. Likaså skildringen av släktens bakgrund i romaner som ”Samuels bok”. Och just relationen fiktion och liv, och hur det ena hänger samman med eller tvärtom rymmer iväg från det andra är sådant det finns mycket att säga om i bägge författarskapen. Inte minst för att förståelsen av vad fiktion faktiskt är – förmågan att omgestalta eller att ge fantasin helt fria tyglar – tycks vara utrotningshotad i dagens litteraturkritik.

Jag grälar också med Lönnroths bok vad gäller Enquists författarskap. Jag tycker han gör det lätt för sig när han nedvärderar sextiotalsböckerna ”Hess” och ”Legionärerna”. Inte minst den sista ställer ännu giltiga frågor om vad dokumentarism är, vad fiktion är, och varför vi väljer att tro vissa fakta och inte andra – frågor som, om man säger så, samtiden gjort brännande. Jag tycker också att Lönnroth konstruerar en konstlad motsättning mellan Enquists folkrörelsebakgrund och vad som i boken kallas ”kulturradikalismen”, det kritiska tänkande som formade dem alla tre under deras gemensamma Uppsalaår. Det borde vara lätt att se hur Enquists kristna folkrörelsebarndom är en tydlig brygga över till hans vuxna politiska engagemang, snarare än att det skulle föreligga någon sorts vallgrav däremellan.

Lönnroth kommer betydligt närmare Delblanc. Här kan han också bidra med mer av egna minnesbilder, då de inte bara arbetade ihop på sexbandsverket ”Den svenska litteraturen” utan också hade en lång vänskap, tydligen tvärt avbruten under sjuttiotalet av vad Lönnroth antyder var politiska motsättningar, sedan hoplappad. Lönnroth kommer på ett annat vis under ytan av Delblancs verk. Han är inte okritisk, han ser bristerna och vad som åldrats osnyggt – och just därför kan han peka på vad i Delblancs författarskap som kommer att bli bestående. Idéromaner som ”Kastrater” eller ”Speranza” (destillerad Delblancsk misantropi) och Samuelsviten. Jag skulle också vilja lyfta upp de senare delarna av Hedeby-sviten, som Lönnroth går förbi ganska snabbt.

Till det intressanta i boken hör också skildringen av hur svenska författarkarriärer såg ut och tog form under sextio-, sjuttio- och åttiotal – bildningsgång, inkomstmöjligheter, växlandet mellan kulturjournalistik och epik och försök i olika genrer. På den punkten blir sammanställningen av författarskapen klargörande.

Enquist gick bort för två år sedan, Delblanc redan 1992. Att den förres författarskap står stadigt i samtiden råder det ingen tvekan om. På en punkt är jag och Lönnroth nog helt överens – att Delblancs bästa verk borde lyftas upp i en snygg nyutgåva som påminner om hur han skrev fram svenskt nittonhundratal, ofta med en stilistisk finess många av oss bara kan drömma om. Illbattingen Delblanc – för så ville han nog se sig själv, som en enfant terrible, hur uppburen han än var - förtjänar en renässans. Punkt.

