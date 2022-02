Duktig kvinna tappar fotfästet i Anna Dahlqvists klimatroman

Roman Anna Dahlqvist ”Det är tropiska nätter nu” Atlas, 184 sidor Visa mer

Scenerna är numera välbekanta. Illröda väderkartor. Hallon som torkar i stället för att mogna. Vattenbrist, nödslakt, skogsbränder.

Skräcksommaren har blivit en populär upptakt till romaner som låter extrema vädertillstånd bilda bakgrund för en skildring av vår tids existentiella kris – bland annat i Jenny Offills ”Väder”, Karl Ove Knausgårds ”Morgonstjärnan” och Jens Liljestrands ”Även om allt tar slut”.

I Anna Dahlqvists debutroman ”Det är tropiska nätter nu” är skeendet mer förankrat i både tid och rum. Det är Sverige 2018, den heta sommaren leder till ett kort uppvaknande av medvetande hos befolkningen och att en liten flicka sätter sig ensam framför riksdagshuset. För romanens huvudperson Clara blir det också upptakten till en djup kris och en längre tids vård på psykiatrisk avdelning. Allt hon ser blir till varsel och varningssignaler om en kommande kollaps.

Många kan säkert känna igen sig i detta tillstånd. Hur allting som tycktes tryggt och tidlöst plötsligt osäkras. Hur det som en gång var vackert framkallar vrede, sorg, förtvivlan. Hur upplevelsen att vara den enda som ser sanningen resulterar i en känsla av avgrundsdjup ensamhet. Anna Dahlqvists debutroman är ett ärligt försök att gestalta klimatångesten som ett tillstånd bortom ett ord man svänger sig med på väg till charterflyget på sportlovet.

Anna Dahlqvists ”Det är tropiska nätter nu”.

Det vore dock att kräva mycket av en skönlitterär debutant att hon alltigenom skulle lyckas fånga denna sammansatta erfarenhet. Dahlqvist har tidigare skrivit två reportageböcker, och inledningsvis märks journalistens lite pliktskyldiga anslag. Claras förlamande ångest låter sig inte alltid gestaltas på ett prydligt språk.

Men Anna Dahlqvist låter också sin huvudperson dra de politiska slutsatserna av sin insikt. Mer och mer träder Clara fram som ett slags litterärt syskon till huvudpersonen Halla i den isländske regissören Benedikt Erlingssons film ”Woman at war” häromåret. Det vill säga ytterligare en skötsam medelklasskvinna som tappar fotfästet inför vår tids stora kris och skrider till handling.

Man kan fråga sig varför just den duktiga kvinnan är på väg att bli en stående figur i dessa sammanhang, på samma sätt som de religiösa tvivlarna som vred sig i ångest i atomkrigets skugga i till exempel Ingmar Bergmans filmer under 50- och 60-talet. Kanske återspeglar fenomenet en gryende insikt om att både klimatkrisen och de reaktioner den skapar är så komplexa att de inte låter sig fångas inom ramen för den konventionellt realistiska romanen, utan kräver mer kalejdoskopiska grepp i stil med Kim Stanley Robinsons ”The ministry for the future” från 2020.

Anna Dahlqvists roman tematiserar så småningom samma motståndsstrategier som Robinsons och den tar sig då också som berättelse. Det lite ängsligt redovisande anslaget i början blir djärvare i takt med att Clara tar konsekvenserna av att hon inte längre vill eller kan leva som vanligt. Slutet artar sig till en suggestiv final med element från både ”Fight club” och ”Sagan om ringen”.

Himmel och jord må brinna. Färden mot mörkrets hjärta fortsätter.

