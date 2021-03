Dylan Williams: ”Män upplever kören som en trygg plats med mjuk och kärleksfull vänskap”

Dylan Williams och "Men who sing”

Född 1968 i Wales och uppvuxen i kustbyn Rhyl. Bor i Stockholm med sambo och tre barn. Han har tidigare gjort filmerna: ”Män som simmar”, ”The Borneo Case”, ”Sista andetaget”, ”Smittad”.

Filmen visas på SVT under våren, preliminär biopremiär under Sheffield Doc Festival i början av juni då också Trelawnyd Male Voice Choir närvarar. ”Men who sing” kommer sedan att successivt gå ut på bio i Storbritannien under hösten och kören följer med på turné. Under våren övar Trelawnyd Male Voice Choir via Zoom.

”Men who sing” har svensk premiär på Tempo Dokumentärfestival, som i år hålls 8 – 14 mars. Hela programmet och digitalt filmpass på tempofestival.se. DN:s filmredaktör Helena Lindblad tipsar om fler sevärda filmer på dn.se