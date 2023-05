Dystra tider motas med explosiv kampvilja på Stockholm art week

Utställningar Supermarket 2023 Stadsgårdsterminalen, Stockholm. Visas t o m 14/5 Market art fair 2023 Liljevalchs och Spritmuseum, Stockholm. Visas t o m 14/5 ”Black Iris: Explosive vision” Gasverket, Stockholm. Visas t o m 14/5 plus fred-lörd t o m 4/6 Visa mer Visa mindre

Ordningen är återställd på Stockholm art week. Nu är den internationella, konstnärsdrivna mässan Supermarket återigen med i leken, jämsides med Market Art Fair, Nordens ledande mässa för samtidskonst. Nomadiserande Supermarket är dessutom tillbaka i centrala Stadsgårdsterminalen, efter förra årets gästspel i Skärholmens lekland.

Terminalbyggnaden fungerar perfekt för att slussa besökarna genom 56 bås med deltagare från 23 länder, varav flera boat in sig påtagligt. Best before collective från Stockholm har byggt en musikalscen i form av en rosa boudoir, medan Digitaliseum från Malmö lockar med Pontus Djanaieffs maximalistiska installation ”The magic kingdom”, inspirerad av digitala kasinon. Finska Galleria Huuto erbjuder i stället en ”Soft spot” med säng och soffa för avspänning och socialisering.

Det kan behövas i dessa tider av postpandemi, kulturkrig, anfallskrig och lågkonjunktur – vilket Supermarket adresserar med temat ”Skymningslandet”. Här visas resultatet av Flammans satirtävling, med vass udd mot Erdogan men också mot vår egen statsminister. Kampen för kultur- och yttrandefrihet delas av deltagare alltifrån Colombia till Palestina, Algeriet och Hongkong – varifrån Struggling Art Space erbjuder fria konsultationer i magiskt tänkande för att möta allehanda vedermödor.

Installationen ”The magic kingdom” av Pontus Djanaieff i Digitaliseums monter på på Supermarket. Foto: Digitaliseum

Just förmågan att uthärda premieras på mässan. Hos japanska Kyojima station fängslas jag av en barfotaman med mask och traditionell bärstång, som kånkar runt på en symbolisk barlast. Fram och tillbaka, fram och tillbaka.

Men priset tas av duon Lily Dollner & Oliver arts som under 60 dagar vandrat från nederländska Groningen till Stockholm, släpandes på ett gåband. En fysisk och psykisk pärs, där konstnärerna denna kalla vår fått vädja om sovplatser hos okända människor. Bildserier från denna ”resa” visas av Sign, och strax intill i Tegen 2:s bås hugger Dror Feiler in en fråga i sten: ”Is this the time for art?”.

Tveklöst ja, att döma av Supermarkets vitala vimmel och att Market är större än någonsin, med 47 nordiska gallerier. Mässan i Liljevalchs luftiga salar har i år expanderat till Spritmuseum, med nysatsningen Market Debut. Här får unga, lovande gallerier och konstnärer experimentera, allra roligast duon ”Usikkerkonstjente” som lustfyllt laborerar med allt från återvunnen plast till jacquardväv.

Bild 1 av 2 Superflex neonverk på Market. Foto: Jean-Baptiste Béranger Bild 2 av 2 Del av Britta Marakatt-Labbas utställningen ”Det osagda” i Galleri Helle Knudsens monter på Market Foto: Jean-Baptiste Béranger

På Liljevalchs möter publiken ett lovande statement hos von Bartha av danska Superflex; ”We are having the time of our lives”. Men neonskriften är fastnaglad med illusoriska luftkuddar, fyllda med tung sand.

På Market vibrerar dystopiska underströmmar men också ett tydligt engagemang för naturen, med återkommande träd i olika former. I CF Hills bås fortsätter Charlotte Gyllenhammar sitt korsande och mixande av äldre verk i nya tappningar, vackrast i träreliefen där genombrottsverket med en väldig upp- och nervänd ek nu frästs ut som ett emblem i ekfanér.

Britta Marakatt-Labba visar i sin tur nya bildbroderier hos Galleri Helle Knudsen, med starka berättelser om hur gruvdrift, vindkraftparker och klimatkris hotar fjällnatur och samisk kultur. Imponerande är också Issues installation av duon Linda Pedersen & Henning Hamilton, som snickrat ett borgerligt möblemang i trä. Vid närmare påsyn en subversiv sociopolitisk kommentar, där en spargris metaforiskt styckats till korvslantar och leksakshästen bär en trojan i magen.

Bild 1 av 3 Linda Pedersen & Henning Hamilton, installationen ”Stjärnornas krig”, 2023, i Issues monter på Market. Foto: Issues Bild 2 av 3 Johan Thurfjell, ”Liminal”, i Galerie Nordenhakes bås på Market. Foto: Carl Henrik Tillberg Bild 3 av 3 Nya skulpturer av Charlotte Gyllenhammar på Market. Foto: CF Hill

På Market fastnar jag även framför Johan Thurfjells presentation hos Galerie Nordenhake, inspirerad av gamla japanska träsnitt och trosföreställningar om en gräns mellan livet och döden – eller en annan verklighet.

Thurfjell är även en av 12 konstnärer som Anna Camner samlat till en suggestiv grupputställning i regi av initiativet ”Black iris”. Nu inhyst i Ferdinand Bobergs gamla Gasverk på Torsgatan 22, en renoverad jugendfastighet med en pampig entré. Innanför den öppnar sig ett avskalat rum där konstnärerna fått fritt spelrum.

Anna Camner, ”Inside out”, 2023, visas i gamla Gasverket. Foto: Sandra Myhrberg

Här rullar Johan Thurfjells magnetiska animation ”The hour of meeting evil spirits”. På en rå vägg hänger Anna Camners målning av en kvinna symboliskt inplastad i rosa latex och på golvet framför ett podium där Matthias van Arkels vanligtvis sammanpressade silikonslingor nu är sönderslitna i vad som sägs vara ett kvinnoporträtt.

Veritabla ”explosiva visioner”, som utställningen heter, passande nog i ett före detta gasverk.