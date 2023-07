Eagles-grundaren Randy Meisner död

Randy Meisner, föddes den 8 mars 1946 i Scottsbluff i den amerikanska delstaten Nebraska. Han slog först igenom i countryrockgruppen Poco, men slutade kort efter att bandets första album hade släppts.

Mest känd är dock Meisner för sin tid i rockgruppen Eagles som han 1971 bildade tillsammans med Don Henley, Glenn Frey och Bernie Leadon. Han var främst basist, men sjöng också och spelade gitarr på ett antal av gruppens album, samt skrev en del av deras låtar.

”Randy var en väsentlig del av Eagles och bidrog till bandets tidiga framgång. Hans röstomfång var häpnadsväckande, vilket framgår av hans signaturballad ”Take It to the Limit”, säger Eagles i ett uttalande.

Meisner lämnade Eagles efter succéalbumet ”Hotel California” som släpptes 1976, och ersattes av Timothy B. Schmit. Som soloartist lyckades han aldrig nå lika stora framgångar, men fick bland annat hits med ”Hearts on fire” och ”Deep inside my heart”.

1998 återförenades han tillfälligt med Eagles tidigare och nuvarande bandmedlemmar när de valdes in i Rock and Roll Hall of Fame och framförde bland annat ”Take it easy” och ”Hotel California”.

Randy Meisner dog på onsdagskvällen i Los Angeles i sviterna av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Han blev 77 år gammal.