”Earth: muted” skildrar bidöden i Kina med stillsamt allvar

Dokumentär ”Earth: muted” Regi: Mikael Kristersson, Åsa Ekman, Oscar Hedin Hetteberg. Manus: Åsa Ekman, Janne Tavares. Medverkande: Zhengying Zhou, Xingyuan Cao, Zhixun Ye m fl. Längd: 1 tim 10 min (från 11 år). Språk: mandarin. Biopremiär Visa mer

Det börjar harmoniskt med två trädklättrare som rör sig smidigt i toppen av ett ljuvligt blekrosa fruktträd. De glider långsamt runt med ett slags jättetops och smeker ömt blommorna. En efter en efter en...

Det vackra introt i den svenskproducerade dokumentären ”Earth: muted” (onödigt bökig titel) är i själva verket sinnebilden för en pågående miljökatastrof. Det äkta paret, boende i den kinesiska Hanyang-dalen, är fruktodlare som tvingas handpollinera sina päronträd för att få någon skörd att tala om. De är dock inte ensamma om att kämpa mot en sabbad natur. Här möter vi också ett biodlarpar som tvingas vagabondera runt med sina många kupor för att hitta platser där bina kan bli mätta, vilket innebär att de måste skiljas från sin lilla dotter. Här finns också en körsbärsodlare som i sin tur hanterar de bekämpningsmedel som accentuerar problemen.

”Earth: muted” hanterar den globala, och för många tämligen välkända, bidöden som även innefattar brist på andra pollinerande insekter genom att bli extremt lokal. Det är effektivt att, som filmen, zooma in på ett antal människor vars livsstil och försörjning drabbas på ett väldigt konkret sätt. Trots sitt alarmerande ämne är filmen stillsam och konstaterande, snarare än ilsket ansvarsutkrävande. De ofta poetiska bilderna, understrukna av meditativa musikarrangemang, och böndernas återhållna vittnesbörd får tala för sig själva. Det skapar ett lugn som lämnar gott om tid och plats för tittarnas egna reflektioner. Samtidigt kan man ändå sakna vissa förklaringar som sätter in just de här människornas öden i ett större sammanhang.

Se mer. Tre andra filmer om biodling och pollinatörskrisen: ”Inte bara honung” (2012), ”Honeyland” (2019), ”The pollinators” (2020).

Läs fler film- och tv-recensioner i DN.