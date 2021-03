EBU stoppar Belarus bidrag till Eurovision

EBU skriver att bidraget har delar i sin text som bryter mot tävlingens krav på att innehållet ska vara icke-politiskt.

Texten innehåller bland annat avsnittet ”I will teach you to toe the line” vilket enligt EBU kan tolkas som att det är riktat mot de som protesterar mot landets president Aleksandr Lukasjenko.

Bandet bakom bidraget har tidigare hånat dem som vågat protestera mot presidenten och minst en politiker i EU-parlamentet har krävt att Belarus ska stoppas från att delta.

Bidraget har fått 5.800 gillanden och 40.000 tummen ned på tävlingens officiella Youtubekanal sedan i tisdags då den lades ut. Det skriver Reuters.

Om inte texten ändras riskerar Belarus att diskas från årets tävling i Rotterdam.

Enligt den plan som just nu finns ska bidraget tävla i den första semifinalen den 18 maj.