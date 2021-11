Ed Sheeran fick pris för bästa låt på EMA

Det sydkoreanska pojkbandet BTS prisades för bästa pop, bästa k-pop, bästa grupp och ”biggest fans”.

Ed Sheeran, som också uppträdde på galan, prisades för bästa artist och bästa låt, ”Bad habits”. Lil Nas X ”Montero (Call me by your name)” fick pris för bästa musikvideo.

Helt utan pris blev däremot Justin Bieber som var nominerad i åtta kategorier – fler än alla andra – bland annat för just bästa pop och ”biggest fan”-priset. Priset för bästa hiphop gick till Nicki Minaj medan galans värdinna, den amerikanska rapparen Saweetie, fick ta emot priset för bästa nya artist.

Förutom musikpriserna delades ”MTV EMA generation change award” ut till fem personer som arbetar för jämställdhet och hbtq-rättigheter: irakiska Amir Ashour, grundare och styrelseordförande för IraQueer, Matthew Blaise, grundare av The Oasis Project i Nigeria, Sage Dolan-Sandrino från USA, Erika Hilton, brasiliansk transkvinna samt Viktória Radványi från Budapest Pride.

EMA-galan hölls på söndagskvällen.

