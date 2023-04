Ed Sheeran sjöng och spelade under plagiaträttegång

Låten ”Let's get it on” släpptes 1973 och skrevs av Marvin Gaye tillsammans med producenten Ed Townsend. Det är den senares arvingar som stämt Ed Sheeran, som de menar plagierat Gayes och Townsends verk i hans låt ”Thinking out loud” från 2014.

Ed Sheeran vittnade under torsdagen i rätten i New York. Han berättade bland annat om hur han och Amy Wadge skrivit låten tillammans, rapporterar The Guardian. Idén till hitten, som handlar evig kärlek, föddes efter att Ed Sheeran inlett en romantisk relation. Men den skildrar också hans farföräldrars långa kärleksrelation och skrevs kort efter att farfadern dött.

– Jag fann inspiration i en mängd händelser i mitt liv och från min familj, sade han under rättgången.

I vittnesbåset sjöng Ed Sheeran en av fraserna som under låtskrivandet utvecklades till låtens titel ”Thinking out loud”. Han spelade också hittens ackordsföljd på gitarr och sjöng inledningen ”When your legs don’t work like they used to.”

Advokaterna som för Ed Townsends arvingars talan har bland annat visat ett klipp på hur Ed Sheeran under ett liveframträdande växlat mellan ”Thinking out loud” och ”Let's get it on”. Något de menar är bevis för att artisten plagierat låten.

– Om jag hade gjort de ni anklagar mig för, hade jag varit en idiot som ställt mig på scen inför 20 000 personer och gjort det, svarade Ed Sheeran i rätten.

”Thinking out loud” från 2014 har spelats över två miljarder gånger på strömningstjänsten Spotify och videon har tre och en halv miljard visningar på Youtube. Låten låg länge på en rad topplistor världen över och tilldelades en Grammy i kategorin årets sång.

