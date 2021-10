Ed Sheerans nya album saknar form och finess

Pop Ed Sheeran ”=” (Atlantic/Warner) Visa mer

Nyliberalismens mest snillrika projekt är hur den steg för steg vrider ideologin ur ett samhälle. När ingen längre grundar sina åsikter i ett stabilt idésystem kommer kraven på teknokrati. Folk vill att den som verkar bäst ska bestämma. Resultatet kan bli lite vad som helst. Själva ramverket för vad som är ett gott samhället har ju försvunnit.

Man kan förstås fråga sig vad detta har med den trettioårige man från Halifax, England, som vi känner som Ed Sheeran. Svaret är: ungefär allt.

När han nu hösten 2021 ger ut sitt fjärde album är hans avsaknad av just ideologisk ram tydligare än någonsin. Skivan ”=” är otroligt splittrad. Här finns radiopop med åttiotalston i ”Overpass graffiti”, brittisk indievibb i ”Tides”, vitt soulsväng i ”Shivers”, en smetig pianoballad i ”The Joker and the queen”, en pinsam sexskildring i ”2step”.

Kylie Minogue körar på ”Visiting hours”. Så gör även den irländske komikern Jimmy Carr. Laurie Anderson spelar viola på ”First times”. Producenttalangen Elvira Anderfjärd är med på ”Leave your life”. Du fattar. Om någon hade sagt att Sveriges förbundskapten i fotboll Janne Andersson gästar på näverlur i ”Be right now” hade ingen blivit förvånad.

Kanske är en skiva som ”=” en följdriktig effekt av strömningskulturens fokus på enstaka låtar. Var för sig kommer flera av dessa spår placera sig bredvid ”Shape of you” och ”Don’t” som Sheerans största hits. Singeln ”Bad habits” är redan där. Men som album betraktat bildar dessa var för sig säkert helt okej låtar ingen helhet. Som lyssnare får man känslan att man hör musik som inte känner sig själv.

Visst är faktumet att en före detta hemlös gatumusiker fyller arenor en rar företeelse i samtiden. Ed Sheeran är en individualismens triumf, så sett. En pojke med en dröm, som lyckats med det omöjliga. Men var är hans botten? Var är hans tak? Vad vill han med sitt skapande?

”=” är en formlös samling låtar från en musiker som verkar sakna preferenser angående just form. En spellista på ”shuffle”, snarare än den sortens sammanhållna verk vi förr kallade album.

Bästa spår: ”Be right now”

