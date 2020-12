Eddie Izzard byter till att vara hon

Izzard gick ut med nyheten under ett inhopp i det brittiska tv-programmet ”Portrait artist of the year”.

– Jag vill bara vara grundad i mitt tjejläge från och med nu, sade Izzard i programmet.

Den 58-åriga ståupparen och skådespelaren beskriver sig själv som genderfluid, med en könsidentitet som varierar över tid. Hon har länge uppträtt i kvinnokläder och har tidigare identifierat sig själv som transvestit.