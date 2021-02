Eddie Murphy om återkomsten i ”En prins i New York 2”

Inte många amerikanska romantiska 1980-talskomedier har skapat historia. Men det är svårt att överskatta betydelsen av Eddie Murphys askungesaga ”En prins i New York” (”Coming to America”) från 1988, där prinsen av den fiktiva afrikanska nationen Zamunda drar till New York för att hitta sig en prinsessa av folket. Artister som Beyoncé, Jay Z, Alicia Keys och Questlove har alla vid olika tillfällen använt sig av eller refererat till rollfigurer ur filmen.

”Randy Watson” – filmens fiktiva mix av Elvis och Rick James – och hans band ”Sexual chocolate” dyker titt som tätt upp i allt från Cee Lo Greens till Alanis Morissettes musik. Och framför allt: många afroamerikanska skådespelare och komiker har uttryckt hur inspirerade de blivit av det så gott som helsvarta projektet.

Det var egentligen inte överraskande att filmen skulle få en uppföljare, bara det att det skulle dröja till 5 mars 2021, då ”Coming 2 America” får premiär på strömningstjänsten Amazone Prime.

– ”En prins i New York” var den första framgångsrika filmen med helsvart rollista, säger Eddie Murphy på en superrörigt Zoom-möte där han är en av få i ensemblen som tar det seriöst.

– Det finns fortfarande bara en handfull mer eller mindre helt afroamerikanska filmer som har lyckats, i själva verket kan du räkna dem på ena handen och ändå få fingrar över, fortsätter han med ena ögonbrynet hissat på typiskt Murphy-manér och tillägger:

– Den första och den tredje är ”En prins i New York”, däremellan kom ”Black panther”.

Eddie Murphy och Shari Headley i ”Coming 2 America”. Foto: Landmark Media/Alamy Stock Photo

Nu har Eddie Murphys prins Akeem blivit kung och har med sin drottning Lisa (Shari Headley) fått tre skarpa kampsportsdöttrar. Det mesta ser ut som man kunde tänka sig trettio år senare. Men så når ryktet Akeem att han har en son i New York efter förra besöket. Han måste genast dit för att om det är riktigt bygga en relation med avkomman, konstitutionen stipulerar att endast söner kan ärva tronen i Zamunda. Hur skarpa döttrar man än fött. Sagt och gjort, med sig tar Akeem, precis som sist, assistenten Semmi (Arsenio Hall). Och han är sannerligen inte ensam om att återkomma, nya filmen är något av en återföreningslogistisk bragd och dräller av återseenden, återskapade miljöer och nygamla kulturkrockar. Den som minns hamburgerkedjan ”McDowells” kommer glädjas åt att se en filial i en helt ny miljö, liksom av att James Earl Jones, nu 91 (!), fortfarande spelar gamle kung Jaffe. Bland mycket annat.

James Earl Jones i ”Coming 2 America”. Foto: Landmark Media/Alamy Stock Photo

– Det var fantastiskt att få jobba med människor som jag i vissa fall inte har sett på trettio år säger, Eddie Murphy. Men det var också nödvändigt, det krävdes att uppföljaren tog vid där den förra slutade – där gavs ju en sorts löften om fortsättning, som att Akeem och Lisa stack iväg för att ”leva lyckliga i alla sina dagar”. Nu får vi alla se vad de byggde...

Även uppföljaren är förstås en bokstavligen talat afroamerikansk historia, men nu har Afrika en mer framträdande roll. Det är i Zamunda som berättelsens centrum finns, inte i New York, och först och främst i form av en utarbetad frågeställning kring gammal monarki kontra kvinnors position i samhället, men även andra politiska nötter att knäcka. Det har ändå gått trettio år. Det har det ju gjort även för Eddie Murphy personligen och så här med 60 inom synhåll är det som om han har lagt på ett kol för att återuppväcka energin och glädjen från hans 1980-tal – decenniet då han på några år omsatte sin begåvning till att bli en av planetens megastjärnor. I amerikansk press talas det nu om ”Eddie Murphys comeback” och själv har han sagt att han vill göra några bra grejer innan han ”sätter sig i soffan för gott”.

När han återkom till Saturday Night Live efter 35 år var det med orden: ”Det är härligt att vara tillbaka som värd här. Detta är det sista avsnittet 2019, men om du är svart så är det första avsnittet sedan jag lämnade 1984.” Han har också kommunicerat att han efter pandemin planerar att på riktigt återvända till den stand up-scen där han under det tidiga åttiotalet var en av de största och släppte odödliga livespecialer som ”Delirious” och ”Raw”. Och så filmerna: hittar som ”48 timmar”, ”Ombytta roller”, ”Snuten i Hollywood” (det hävdas komma en 4:a inom kort) och ”En prins i New York” skulle visa sig bli karriärens största, stoff som man gör idoler av.

Bild 1 av 2 Eddie Murphy i ”The nutty professor”. Foto: Photo 12/Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Eddie Murphy och Lisa Eilbacher i ”Snuten i Hollywood” (1984). Foto: AF archive / Alamy Stock Photo Bildspel

Hur många förvandlingsnummer han senare än skulle hänge sig åt i familjemys på rad, som ”Den galna professorn”. Sånär som på några lysande undantag har han de senaste decennierna sysslat med sådant som publiken haft mer kul åt än kunnat relatera till.

Om man vill kan man till och med se tematiska likheter med filmer som ”Spelman på taket”.

– Jag tror att det var en av kvaliteterna med ”En prins i New York” och gjorde den stor internationellt, säger han. Det är saga – kungligheter, guld, palats och grejer – men alla kan relatera till familjeproblematiken. Den är tidlös och universell. Just det här kan annars vara problemet, att vad vi i amerikansk film inbillar oss är angeläget eller till och med provocerande det skiter övriga världen i. ”En prins i New York 2” handlar om familj, kärlek, traditioner och moral. Om man vill kan man till och med se tematiska likheter med filmer som ”Spelman på taket”.

Eller så förblindas man bara av Eddie Murphy, än en gång. Presskonferensen präglas starkt av den betydelse som första filmen fick, och en tacksamhet gentemot Murphy. Leslie Jones, som spelar kungabastardens mamma, säger att när hon på inspelningen såg idolen Murphy komma in i studion klädd som kung var det som om trettio år krymptes till en sekund. Hon tappade andan.

– Men blir det inte alltid så när jag kommer in i ett rum?, undrar Eddie Murphy med stenansikte.

”En prins i New York 2” har premiär på Amazon Prime den 5 mars

Eddie Murphy vann en Golden Globe för sin roll i ”Dreamgirls”, här tillsammans med Anika Noni Rose, Beyonce Knowles och Jennifer Hudson. Foto: Moviestore Collection Ltd/Alamy Stock Photo