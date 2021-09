Edgar Wright: ”Det är farligt att romantisera det förflutna”

”Downtown”, ”You're my world” och ”Land of a thousand dances”. Sextiotalshitsen står som spön i backen i Edgar Wrights sprakande tidsresa tillbaka till 60-talets London. Men ”Last night in Soho” blir inte riktigt den oskuldsfulla nostalgitripp som publiken kanske väntat sig.

– Det är farligt att romantisera det förflutna, ler regissören Edward Wright som uppmanar alla att inte avslöja handlingen när han möter pressen i Venedig tillsammans med skådespelarna Anya Taylor-Joy och Matt Smith.

Filmnörden Wright beskriver ”Last night in Soho” som en hyllning till de psykologiska thrillerfilmerna han beundrar och syftar på regissörer som Alfred Hitchcock, Dario Argento och Mario Bava. Fast den största inspirationskällan för ”Last night in Soho” är tveklöst Michael Powells freudianska och voyeuristiska 60-talsklassiker ”Peeping Tom – en smygtittare” som kretsar kring en seriemördare som filmar sina kvinnliga offer i dödsögonblicket.

– Faktum är att jag bor precis runt hörnet där många av scenerna i ”Peeping Tom” spelades in. Så den filmen är hela tiden i mitt medvetande eftersom jag bokstavligen går förbi de här platserna varje dag, säger Edgar Wright som bor i stadsdelen Fitzrovia i centrala London.

Precis som i tidigare filmer som ”Shaun of the dead”, ”Hot Fuzz” och ”Baby driver” tar han ut svängarna, öser på med soundtrack och rör sig fritt över genregränserna. ”Last night in Soho” är en svängig hemmamix av skräckfilm, thrillerdrama, romantik, svart komik och sidoblinkningar till publiken genom att använda 60-talsikonen Terrence Stamp i en liten roll.

Thomasin McKenzie i ”Last night in Soho”. Foto: Focus Features

Filmen kretsar kring en lite psykiskt instabil ung lantis (spelad av Thomasin McKenzie) som är totalt besatt av 60-talet. I början av filmen flyttar hon från Cornwall till London för att bli modedesigner. På plats i Londons berömda nöjesdistrikt sugs hon in i drömlika visioner där hon på något mystiskt sätt slungas tillbaka till 60-talet och möter sin idol Sandie (Anya Taylor-Joy), en ung blondin som försöker att göra musikkarriär i Londons nöjesdistrikt men istället tvingas in i prostitution.

Rollen krävde bland annat att Anya Taylor-Joy skulle stå i en nattklubb och sjunga Petula Clarks superhit ”Downtown” a capella, utan kompmusik. Hon har visserligen sjungit för sig själv i duschen, men aldrig tidigare inför publik.

– Det var både nervöst och rätt skrämmande. Men jag har alltid älskat 60-talsmusik så det var också underbart att få agera till den. Jag kan verkligen identifiera mig med de här tjejerna som kämpar för att få vara med, tillhöra ett sammanhang. Även jag har ju en gång försökt komma in i filmindustrin och stått där utanför och tittat in utan att känna någon, berättar den amerikanska skådespelaren.

Anya Taylor-Joy i ”The queen's gambit”. Foto: Phil Bray/Netflix

Förra året gjorde hon knallsuccé i Netflix-serien ”The queen's gambit” som Beth Harmon – ett ungt schacksnille som inte bara kämpar mot sina motståndare utan också med sitt missbruk. En roll som gav Taylor-Joy en Golden Globe för bästa skådespelare. Succén har inte påverkat hennes arbetsmoral, försäkrar hon.

– Framgång är underbart, men jag har valt detta yrke för att jag vill jobba. I slutändan handlar det om att gå till jobbet varje dag och jag älskar detta, säger Anya Taylor-Joy som också har spelat i brittiska tv-serien ”Peaky blinders” och skräckfilmen ”The witch”.

I Robert Eggers hämndlystna vikingadrama ”The Northman”, spelar hon mot Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Björk och Willem Dafoe.

– Jag känner mig väldigt lyckligt lottad. Om något så blir jag mer och mer förälskad i det jag gör, säger Taylor-Joy.

