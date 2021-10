Édouard Louis: ”Jag berättar historien om min förvandling”

Måndag kl 13

Nu har jag försökt skriva i flera dagar. Jag har blivit inbjuden att gästföreläsa på Humboldtuniversitetet i Berlin nästa månad och har bestämt mig för att prata om förvandling och om att återuppfinna sig själv.

Jag försöker skriva men varje mening, varje ord, klingar både falskt och metalliskt, alla formuleringar som jag skriver på datorns tangentbord utsöndrar en doft av aska – varför?

Imre Kertész antecknar i sin dagbok, när han har svårt att skriva: ”Skriva allt som det kommer (men det kommer inte).”

Ibland drömmer jag om att på den estrad där jag förväntas läsa upp min text kunna säga att tyvärr, jag är ledsen, jag försökte skriva något men jag misslyckades.

Hur skulle folk i salen reagera, skulle de bli arga, besvikna eller kanske lättade över att få gå hem?

Det verkar finnas något djupt frigörande i att erkänna sitt misslyckande.

När jag började skriva böcker, alldeles i början, och då jag insåg att det var ofattbart svårt att skriva, minns jag att jag läste biografier om eller samtal med författare som jag beundrade, Toni Morrison, Anne Carson, William Faulkner eller Imre Kertész, och varje gång jag läste en mening där författaren erkände att hon också misslyckades ibland kände jag mig starkare. Att Toni Morrison eller William Faulkner skriver ”jag misslyckades” ger mig mer kraft än vilken uppmuntran som helst av stilen ”du kan” eller ”du klarar det”.

I flera månader letade jag som besatt efter dessa ord: ”Jag misslyckades.”

I boken om min fars liv förklarade jag hur jag under hela min barndom hörde honom säga nästan dagligen att en man eller pojke inte får gråta, att det bara är fruntimmer som gråter, och ändå, när jag ser tillbaka märker jag att han – min far – grät hela tiden, när han var full, när han var glad, när han bråkade med min mor.

Min mor däremot, hon grät aldrig.

Min far grät för att han genom sina ord reproducerade en maskulinitetsnorm som han inte själv kunde rätta sig efter: han misslyckades. Hade saker och ting varit annorlunda om en annan man från byn en dag hade sökt upp min far på gården bakom huset där han stod och högg ved eller på trottoaren ute på gatan när han meckade med bilen, och om den mannen hade sagt att han också misslyckades, att han inte heller kunde passa in i den normen?

Kanske är historien i själva verket historien om en räcka normer som vi misslyckas med att leva upp till.

Kanske kan några ord om misslyckandet vara ett första steg mot ifrågasättandet av de föreställningar som vi skapar trots att de inte passar våra kroppar, föreställningen om maskulinitet, om vad en människa är för något, föreställningen om vad en författare är, föreställningar som fortsätter att definiera våra liv i århundraden, trots att i princip alla misslyckas med att leva upp till dem.

Jag skulle vilja hävda att tala om misslyckandet på ett sätt är detsamma som att visa verkligheten som den är, bortom en samhälleligt konstituerad enhet av ideologier, myter och förväntningar.

Kanske utgör erkännandet av ett misslyckande självbiografins mest radikala form.

Slutsats: Jag säger jag misslyckas, alltså säger jag Jag.

*

Men jag ska återgå till mitt ämne: förändring

När jag letar efter en definition av det franska verbet på nätet hittar jag:

CHANGER

1. byta ut ngt mot ngt annat

2. (för)ändra, rubba, flytta på, ersätta (ngt, ngn) med ngt, ngn

3. överge, lämna (ngt, ngn) för ngt eller ngn

En fråga:

Vad är det man lämnar när man förändras? Vem är det man lämnar?

Måndag kl 15

Jag läser om böcker som handlar om människors olika vägar till förändring, det vill säga som återuppfunnit sig själva och som med alla sina krafter flytt ett förflutet de inte längre stod ut med eller önskade. Stendahls ”Rött och svart” såklart, Maupassants ”Bel ami”, Balzacs ”Pappa Goriot” som kretsar kring Rastignac, ”Tillbaka till Reims” av Didier Eribon, ”Oäktingen” och ”La folie en tête”, Annie Ernauxs böcker, Émile Zolas ”Damernas paradis”.

I ”Damernas paradis” kommer en ung kvinna, Denise, till Paris från en liten stad på landet. Hon får jobb på Frankrikes första stora varuhus med självbetjäning, och där blir hon efter hand någon annan, en annan person, hon stiger i affärens hierarki och lär sig att vara, föra sig och klä sig på ett nytt sätt kopplat till hennes nya plats i världen. Varuhuschefen blir förälskad i henne. Alltihop skulle kunna vara en vacker historia, men ju mer Denise förändras, desto mer blir hon hatad av de som hon arbetar med på varuhuset. De anklagar henne för att göra sig till, inbilla sig att hon är något, tro att hon är bättre än dem. En ytlig psykologisk analys skulle säkerligen nöja sig med att konstatera avundsjuka, men ett mer sociologiskt grepp kan i detta se att yttringen av det som Pierre Bourdieu kallade för social reproduktion, reproduktionen av världen som sådan, med sina ojämlikheter, skillnader och orättvisor, inte bara är kopplad till institutioner som Staten eller skolväsendet, utan till alla individer som internaliserar våldet i världen och omvandlar det till ett begär efter att bevara våldet i världen, ett begär efter ordning, begäret att var och en förblir på sin plats.

”Kanske utgör erkännandet av ett misslyckande självbiografins mest radikala form.” Foto: Anette Nantell

Att skriva historien om en förändring är att skriva historien om de krafter som mobiliserar mot möjligheten till förändring.

”Ett tings historia”, skriver Gilles Deleuze, utgörs i allmänhet av den räcka krafter som bemäktigar sig det och de som samtidigt strider om att bemäktiga sig det.

Den gången på gymnasiet när jag tillkännagav att jag ville kallas Édouard och inte Eddy, för Eddy var det namn min far valt ut åt mig från de amerikanska tv-serier som han kollade på, ett förnamn som höll mig fast vid en barndom som jag avskytt, när jag tillkännagav detta beslut till förändring för min omgivning sa till och med mina närmaste vänner, förvånade: ”Vem tror du att du är? Vad håller du på med? För oss kommer du alltid att vara Eddy.” Fraser om rättning i ledet, som om detta att tro att man är något annat måste vara ödesdigert laddat med någonting negativt. Som om den som förändrades inkräktade på någon annans plats.

Jag insåg att förändring var detsamma som att trotsa världen i sin helhet.

Måndag, fortfarande

Innan jag slutar för i dag får jag inte glömma en sak; inte glömma skönheten; historien om en förändring är historien om våld som följer på våld, absolut, men det är också historien om skönheter, tillintetgörande, ojämförliga.

Efter att jag bestämt mig för att byta förnamn, efter att ha tillbringat månader med en advokat för att byta juridisk identitet, dagen då jag fick mitt nya pass där det stod ÉDOUARD, upplevde jag, det kan jag lova, den starkaste glädjen i hela mitt liv.

Jag tittade på mina nya id-handlingar och tänkte: Detta namn är ditt namn nu, det som du har valt, namnet på din återfödelse och din frihet. Detta namn är namnet på din frihet.

Det räckte att en kompis sa ”läget, Édouard?” eller ”regnar det, Édouard?” för att jag skulle drabbas av stark eufori. Alla de banalaste, mest vardagliga fraser blev påminnelser och bevis på min frihet, på att jag slitit mig lös från mitt förflutna.

Tisdag klockan 12

Om förändring är detsamma som att lämna, vem eller vad är det då jag lämnar?

Jag är medveten om fallgroparna med denna fråga, för på ett sätt är den en eftergift åt makten, ett sätt att be om ursäkt, kanske denna fråga är vad världen förväntar sig av klassflyktingar: att de tröstar, att de säger ”se, jag lider, se, jag har lämnat saker och människor, se, jag är skyldig, skyldig till att lämna”. Kanske denna fråga inte är något annat än en internaliserad effekt av den sociala reproduktion som Émile Zola beskriver i ”Damernas paradis”.

Anteckning till mig själv: Jag ber inte om ursäkt för att jag förändrats. Jag är inte skyldig er någonting.

Tisdag kl 12.15

Och ändå kan jag inte låta bli att ställa mig frågan:

Om förändring är detsamma som att lämna, vem eller vad lämnar man när man förändras?

För inte så länge sen ringde min mor. Hon frågade hur jag mådde och efter ett kort samtal om min lillebror och om vädret, trivialiteter, sa hon att hon behövde pengar, till sig själv, till sitt vardagsliv och sina ”utflykter” – jag vet inte vad hon menade med sina ”utflykter”. Hon var tyst några sekunder, drog efter andan och fortsatte: ”Så därför behöver jag ett jobb. Och jag tänkte att jag skulle kunna städa hos dig, vara din städerska. Jag kommer när du inte är hemma såklart, jag ska inte störa. Jag städar, du lämnar pengarna på bordet, och så går jag. Du kommer inte att se mig.”

Jag tvingade mig själv att svara trots min förvåning. Jag ansträngde mig, jag stammade, jag sa att det var omöjligt, så kunde jag inte göra. Jag sa att hon kunde få lite pengar om hon behövde, men hon fortsatte: ”Nej nej, jag ber inte om allmosor. Det är jobb jag behöver. Tänk på saken.”

När jag var barn hemma i byn och såg privilegierade personer, borgmästaren, barnen på slottet, apoteksägaren, handlerskan, så hatade jag dem för det mesta, för i dem såg jag alla de privilegier jag inte själv hade tillgång till.

Jag hatade deras kroppar, deras frihet, deras pengar, lättheten med vilken de rörde sig.

Att hon frågade mig om att bli min städerska den där dagen, innebar det att jag blivit en av dessa kroppar?

Hade jag blivit den kropp jag hatade?

Obs: Jag ber inte om ursäkt för att jag har förändrats.

”Hade jag blivit den kropp jag hatade?” Foto: Anette Nantell

Kl 14

Jag måste börja från början:

Jag är född i en liten by i norra Frankrike där nästan alla invånare ända fram till slutet på 80-talet jobbade på den lokala fabriken.

När jag föddes, på 90-talet, efter flera vågor av uppsägningar och omlokaliseringar, var de flesta i min omgivning arbetslösa eller gick på bidrag. Mina föräldrar hade hoppat av skolan vid 15-16 års ålder, precis som deras föräldrar före dem och precis som deras barn – mina bröder och systrar – efter dem. Min far hade jobbat i fabriken ett femtontal år när en tung last upphängd med stålvajrar föll över honom och krossade hans rygg. Min mor jobbade inte, utom väldigt tillfälligt med att sköta intimhygienen åt de äldre i byn; min pappa sa att en kvinnas plats var i hemmet för att ta hand om barn och hushåll.

När jag var 14 flyttade jag till gymnasiet. Jag var, som Didier Eribon skriver i ”Tillbaka till Reims”, en klassflykting. Eftersom jag var den förste i familjen som studerade och den förste som flyttade till en stor stad, där gymnasiet låg, hamnade jag plötsligt i helt nya situationer. De andra på gymnasiet talade ett språk som var helt nytt för mig, de pratade om teater, om klassisk musik och om film. Då hade jag ännu aldrig satt min fot i en teatersalong, min kunskap begränsade sig till några sketcher vi satte upp på högstadiet för föräldrarna på skolavslutningen, jag hade ingen koll på musik, jag visste inte att något som ”filmhistoria” existerade. Till och med mina kläder gjorde att jag skilde ut mig från de andra, som till stor del kom från stadens kulturella medelklass. De hade jeans, polo och skjorta medan jag hade träningsoverall och färgglada sneakers på grund av rappens inflytande i min barndomsvärld.

Tisdag, några timmar senare

Några scener som fick mig att känna mig annorlunda än de andra på gymnasiet:

En eftermiddag, i en korridor, var det en tjej som pratade om en kompositör som hette Richard Wagner. Jag hade aldrig hört namnet. Jag uppfattade stoltheten i den här tjejens röst när hon uttalade Wagners namn, hennes viktiga min, och jag skämdes för att jag inte visste vem det var. På kvällen gick jag in på Wikipedia, sökte på Wagner och skrev ner så mycket info jag kunde på en papperslapp, och sen lärde jag mig alltihop utantill. Dagen efter sökte jag upp den där tjejen igen och sa så obrytt och spontant som möjligt: ”I går lyssnade jag på 'Tristan och Isolde' hela kvällen. Wagner har alltid varit min favoritkompositör.”

Hon höjde på ögonbrynen. Hon tyckte jag var knäpp.

(Varför är det så att samma referens hade höjt den här tjejens anseende samtidigt som jag hade gjort bort mig?)

Varje dag jämförde jag mig med andra och jag förstod att mitt liv bara var en anhopning av negationer.

De hade rest när de var barn och jag hade INTE rest.

Vissa pratade redan engelska vid 14 års ålder och jag pratade INTE engelska.

De kände till Jean-Luc Godard och Isabelle Hupperts namn och jag kände INTE till dem.

En gång frågade någon varför mina tänder var så dåliga. Jag ljög. Jag sa inte att det var en lyx att gå till tandläkaren i min familj, att det ansågs sekundärt att vårda sina tänder, utan särskild betydelse. I stället svarade jag att mina föräldrar var intellektuella, ett slags arvtagare till maj -68, och att de var så upptagna av intellektuella ting, konst, politik, litteratur, att de struntade i kroppen.

En annan gång berättade jag för en ny vän att jag tillbringat en stor del av min barndom med att spela tv-spel, ibland nio, tio timmar i sträck. Hon var en av de få personer som jag pratat med om fattigdomen i min familj. Hon blev förvånad: ”Men så mycket som tv-spel kostar, varför tar inte din familj en prenumeration på Le Monde eller New York Times i stället? Det skulle hjälpa dem att bilda sig.”

Jag visste inte vad jag skulle svara.

Mellan 8 och 14 års ålder följde jag med min faster till stormarknaden i stan en gång i veckan. Hela veckan laddade jag för denna utflykt, förberedde mig. Jag anlände till det väldiga varuhuset med min faster omkring klockan 14, till doften av kött och varmt bröd, och sen var jag där ända till klockan sex eller sju på kvällen, utan att köpa någonting utom kanske en burk Cola och lite godis, jag var helt enkelt där, inne bland hyllorna, fascinerad av det oändliga överflödet av varor som jag utan att formulera tanken för mig själv visste att jag aldrig skulle få tillgång till. De som jag träffade på gymnasiet hade varit på teater, bio eller zoo under helgen, själv hade jag varit på stormarknaden.

Jag förstod att jag inte kunde berätta om det här för mina nya vänner, att de skulle ha skrattat eller inte förstått någonting alls.

”En gång frågade någon varför mina tänder var så dåliga. Jag ljög.” Foto: Anette Nantell

Onsdag, kl 17

I går middag med Didier och Geoffroy. Jag pratar om de texter jag läser för att förbereda gästföreläsningen i Berlin.

I sin bok om maskulinitetens och manlighetens historia visar historiker George Mosse hur manlighetens ideologi historiskt sett bygger på utstötningen av individer som anses vara svaga. Idén om manlighet i den moderna världen hänger enligt Mosse samman med hur samhället uppfinner ”mottyper” som manlighetens förespråkare exkluderar för att upprätta själva idén om manlighet: homosexuella, kvinnor, judar som uppfattas som fjolliga.

Om man följer Mosse hela vägen skulle man kunna säga att detta att bli, att skapa sig en identitet först och främst är en kamp för att definiera sig emot något, en kamp för att inte vara: att vara manlig innebär att inte vara svag, inte gay, inte kvinna, inte ses som en fjolla. Enligt Mosse är identitet framför allt en negativ kraft. Identiteten är en spökkonstruktion som måste avvisas för att man ska kunna definiera sig själv.

Onsdag, kl 19

Tänkt brev till min mor:

Kära M.

Vi har alla våra spöken och när jag började förändras blev du detta spöke. (Jag är ledsen för det.)

Efter några dagar på gymnasiet blev alla mina rörelser, alla mina beslut en kamp för att vara annorlunda än du. Du har aldrig varit lika närvarande i mitt liv som när jag flyttat hemifrån. Hur jag valde mina kläder, hur jag gick, allt gjordes emot dig. Du blev, för att använda Mosses begrepp, min mottyp.

Jag slutade klia mig våldsamt på näsan inför andra, som du gjorde och som jag hade lärt mig göra.

Jag försökte utplåna min nordliga dialekt för jag ville inte ha samma dialekt som du. Att radera den dialekten innebar också att radera dig.

Jag ville inte längre titta på tv som man gjorde hemma.

De första gångerna jag gick på teater och upptäckte Krzysztof Warlikowski, Thomas Ostermeier, Anne Teresa De Keersmaeker, dök du upp i mina tankar och jag viskade till mig själv: ”Jag är långt från henne nu.”

I ”Tillbaka till Reims” berättar Didier Eribon att när han flyttat hemifrån för att studera skickade han ibland vykort till sin mamma för att hålla kontakten så ytlig som möjligt. När jag skickade vykort till dig försökte jag inte hålla kontakten ens på ett ytligt plan. Jag gjorde det för att visa att jag inte var som du, att jag var en del av den klass som reste (jag är ledsen för det).

Om förändring är detsamma som att lämna, så var du den del av mig som jag lämnade för att bli någon annan.

Onsdag fortfarande

En sak som är viktig när det kommer till att återuppfinna sig själv är att inte överskatta förändringens våld. Jag måste vara försiktig. Jag läser om mina anteckningar från de senaste dagarna och konstaterar att jag skrivit mycket om det potentiella våld som förändringen kan leda till, men jag tror också att man bör se upp med att överskatta våldet på ett sätt som bara är en suspekt form av självgodhet, en hyllning av sig själv och ett indirekt sätt att försäkra sig: ”Jag har förändrats.”

Om jag frågar mig hur våldsam förändringen är för de som omger den person som förändras, så är det för att jag underförstått förutsätter att de bryr sig, att de bryr sig om de som ger sig av.

Ett minne:

Det är vår. Det är ett år efter gymnasiet. Jag studerar sociologi och filosofi i Paris. Den dagen hade jag ringt min mor för att säga att jag skulle komma och hälsa på henne i byn. Det var ett stort ögonblick för mig, jag hade inte varit tillbaka på flera år. Jag hade redan föreställt mig en hel tragedi, sonen som återvänder efter flera års tystnad, det var en vacker bild, men när jag ringde min mor för att säga att jag skulle komma svarade hon att hon var upptagen. ”Varför?” frågade jag och hon svarade att hon skulle träffa en av sina nya väninnor. Jag insisterade och sa att jag inte kommit på besök på flera år, att hennes väninna bodde några hundra meter därifrån och att de kunde träffas närsomhelst, men hon upprepade återigen att tyvärr, hon kunde inte.

Om förändring är detsamma som att lämna, så innebär förändring också att bli lämnad.

Det var det här jag måste förstå: hon hade inte väntat. I flera år hade jag omedvetet inbillat mig att de människor jag lämnat bakom mig då jag gav mig av hade väntat. Men jag hade fel. Jag levde mitt liv och de levde sitt. Assia Djebar gör samma slutsats när hon återvänder till familjen efter flera års frånvaro och en röst surrar inom henne: ”Så du trodde att de skulle vänta på dig?” Efter detta telefonsamtal till min mor upprepade jag denna mening för mig själv: ”Du gav dig av, och du trodde att de skulle vänta på dig?”

Om förändring är detsamma som att lämna, så innebär förändring också att bli lämnad.

Torsdag, kl 13

På gymnasiet återuppfann jag mig själv bit för bit.

Jag ändrade mitt sätt att prata, mitt uttal, satsmelodin.

Jag ändrade mitt sätt att tänka, anpassade det till de saker jag lärde mig på gymnasiet och de vänsteridéer som jag hittade där som jag kände igen mig i.

Jag ändrade mitt sätt att äta. Hemma hos mina föräldrar sa min far alltid att grönsaker var för ”tjejer”. Det åt han aldrig. I stan upptäckte jag att grönsaker uppfattades som något positivt, till och med kultiverat, ett sätt att ta hand om sig själv. När jag var 16 smakade jag en tomat för första gången (jag hade säkert fått det av min mor när jag var liten, men det hade jag inget minne av). Jag minns hur tomatens smak uppenbarades för mig, smaken av jord och av sol. Jag tror inte det finns många som minns sin första tomat.

Jag bytte också stil, för att se ut som de andra på gymnasiet. En dag slängde jag alla kläder som var förknippade med barndomen, mjukisbyxor, huvtröjor och så vidare i en soptunna, och för de pengar jag tjänade på att jobba i bageri köpte jag nya.

Jag ändrade mina tänder genom att påbörja en lång ortodontisk behandling.

Jag ändrade mitt sätt att skratta. Jag övade i timmar framför spegeln eftersom jag skämdes för mitt skratt, det var för högljutt, för vulgärt tyckte andra. Jag övade tills detta imiterade skratt blev mitt riktiga skratt.

Ska jag berätta allt det här under min föreläsning? Är det här av minsta betydelse för andra?

Att berätta historien om en förvandling gör andra förvandlingar möjliga.

Att berätta historien om en förändring gör andra förändringar möjliga, eller i alla fall tänkbara.

Anteckning till mig själv: Det är såklart inte riktigt så enkelt.

Torsdag kl 18

Mer läsning.

I ”La distinction” (Distinktionen, 1979) avtäcker Pierre Bourdieu en inneboende spänning i definitionen av samhällsklassernas system. För Bourdieu definieras klass, förutom av ekonomisk ojämlikhet, av ett system baserat på olika smak, olika livsstilar, olika sätt att klä sig, lyssna på musik, inreda sitt hem: att föredra piano framför dragspel, tennis framför fotboll, opera framför amerikansk underhållning, och så vidare. Men när han väl skapat den här klasstrukturen visar Bourdieu gång på gång hur instabil och rörlig den i själva verket är: samtidigt som de dominerande klasserna kännetecknas av vissa smakpreferenser (piano, tennis, fina viner, osv) har de här klasserna även makten över sin egen smak och det som bestämmer den erkänt goda smaken, en makt som de dominerade inte har. Distinktionens författare visar till exempel att det anses sofistikerat att lyssna på Tjajkovskij eller Strauss, men om en representant för de dominerande klasserna hellre lyssnar på Madonna eller Petula Clark än på Strauss, så kan detta val uppfattas som sofistikerat, till och med ännu mer sofistikerat då det uppfattas som modigt och fräckt, just eftersom det görs av en person ur de dominerande klasserna.

I själva verket, menade Bourdieu, uppfattas den dominerande klassens val alltid som sofistikerat, antingen för att det är legitimt (Strauss) eller för att det är fräckt (Madonna), som om de dominerande klasserna inte kunde missa någonting eller att det kunde finnas något som var till deras nackdel, som om, draget till sin spets, sociologin blev en vetenskap om transcendenta ontologier, det vill säga identiteter och verkligheter som existerar utan att hänga ihop med den praktiska och vardagliga verkligheten.

Hur ska man förstå reglerna i en värld där de kan ändras närsomhelst för att de dominerande alltid ska vinna och de dominerade alltid förlora?

”Skulle Clothilde alltid få vinna mot mig, oavsett vad hon sa, bara för att hon hade en mer privilegierad bakgrund än jag?” Foto: John Foley Opale

En scen:

Jag står på skolgården på gymnasiet nära biblioteket. Clothilde, vars föräldrar är lärare, pratar om litteratur med självförtroendet hos någon för vilken böcker alltid varit en självklarhet. De andra lyssnar. Jag säger inget. Jag är fjorton och i den åldern har jag inte läst nånting, jag känner inte igen namnen på de författare Clothilde nämner så jag säger inget.

Plötsligt pratar de om en författare som heter Boris Vian. Det är inte första gången hans namn nämns, det verkar vara en författare som många läst över sommaren, men när killen som står mitt emot Clothilde nämner ”Jag ska spotta på era gravar” säger Clothilde: ”Jag gillar inte Vian, det är så himla banalt! Alla läser ju det.”

Jag betraktade henne.

Jag var imponerad, till och med tjusad av hennes tonfall, den makt hon utstrålade då hon uttalade denna mening.

Varför var inte jag som hon?

Jag tänkte på henne i flera dagar, på den sofistikerade air som omgav hennes person.

Två eller tre dagar senare stod jag och lyssnade på musik i en korridor på gymnasiet då Clothilde tilltalade mig. Jag hade tryckt in hörlurarna i öronen och nickade i takt, jag hade velat att hon skulle lägga märke till mig och jag hade lyckats, hon stannade bredvid mig och sa något. Jag tog ut lurarna och hörde henne fråga: ”Vad lyssnar du på?”

Mitt svar hade varit klart i flera dagar. Jag ryckte på axlarna, såg så avslappnad ut som möjligt och svarade: ”Äh, det är en grupp som heter Tryo. Men jag gillar dom mindre och mindre, det går för bra för dom, det är sånt som alla lyssnar på nu.” Det var en lögn. Jag älskade den gruppen och deras musik, men jag ville bevisa för Clothilde att jag var lika sofistikerad som hon.

Hon blev tyst några sekunder, sen tittade hon på mig och sa: ”Det är så himla dumt att tänka sådär, alltså om du gillar dem borde du ju vara glad att det går bra för dem, du borde vara glad för deras skull. Så himla dumt.”

Hennes svar gjorde mig perplex. Hade hon inte sagt precis tvärtom om Boris Vian bara några dagar tidigare?

Nu föreföll hennes nya svar som det självklaraste, intelligentaste och mest sofistikerade.

Jag rodnade och sa ingenting.

Skulle Clothilde alltid få vinna mot mig, oavsett vad hon sa, bara för att hon hade en mer privilegierad bakgrund än jag?

Bevisade denna scen det som man kan hitta hos Bourdieu, nämligen att sociologin dragen till sin spets är vetenskapen om ontologier inom vilken det som görs eller sägs inte har någon som helst betydelse i förhållande till ett orubbligt klassystem?

Torsdag kväll

Det verkar ändå som att förändring innebär att bli ett vittne till världen, till dess avvikelser och orättvisor. Det innebär att med sitt eget kött och blod uppleva olika klasser, olika miljöer, och på ett ojämförligt, nästan oförklarligt vis förstå hur fult världen fungerar.

Om förändring är detsamma som att lämna, så är förändring också detsamma som att förstå.

Tänkt brev till mitt förflutna:

För några år sen, i Paris, träffade jag en man, kanske på en bar kanske på internet. Jag följde med honom hem, det var en jättestor våning med en stor vit soffa. När jag skulle sätta mig i soffan räckte han mig ett glas vin och utropade: ”Var försiktig med soffan, det är isbjörn!”

Nästa dag hälsade jag på min far i norra Frankrike, och såg hans kropp förstörd av ett liv i elände och fattigdom, fabriksarbete och gatusopning.

När jag såg hans fårade, fördärvade ansikte, tänkte jag på den där mannen, säkert multimiljonär, och på hans isbjörnssoffa, priset på vinet han bjudit på och som troligen kostade lika mycket som en årslön för min far, för en familj på sju personer, och jag kände ett sådant raseri, en sådan förtvivlan att det inte går att beskriva, jag kan bara försöka illustrera den.

”Jag kände ett sådant raseri, en sådan förtvivlan att det inte går att beskriva.” Foto: Anette Nantell

Tänkt brev till mitt förflutna:

När jag var barn fanns det ett slott i grannbyn. En dag erbjöd slottets ägare min syster jobb för en kväll, att servera slottsfolket och deras gäster. Min syster frågade om jag fick följa med och hjälpa till att diska i köket, hennes förfrågan blev godkänd. Jag var tolv, vi befann oss i ett litet kök i flera timmar, min syster gick fram och tillbaka till salongen och matsalen, jag diskade tallrikar, i det gråaktiga diskvattnet flöt matrester omkring. Vid ett tillfälle gick en av gästerna som var lite berusad förbi utanför köket och sa till en annan, om min syster: ”Hon är lite begränsad intellektuellt men hon är väldigt snäll.”

Flera år senare när jag var bjuden på en borgerlig kulturmiddag i Paris där det fanns folk som serverade mat och dryck, sa en man om en servitris, med rösten fylld av förakt: ”Gud vad klumpig hon är.” Hon var där, bara några centimeter bort, ändå talade han i tredje person. Jag ville säga till den där kvinnan att jag var på hennes sida, att jag inte var som de andra på middagen, att jag inte gillade dem, men jag sa ingenting. Jag var paralyserad.

Tänkt brev till mitt förflutna:

En dag ska jag skriva om de här sakerna. Det lovar jag.

Översättning från franskan: Jenny Högström

Édouard Louis Född 1992 i Picardie i norra Frankrike. Hans uppmärksammade debutroman ”Göra sig kvitt Eddy Bellegueule” gavs ut i svensk översättning 2015 och spelades även som teaterföreställning på Kulturhuset Skärholmen. 2017 kom ”Våldets historia” på svenska och ”Vem dödade min far” kom ut våren 2019 (samtliga titlar på Wahlström & Widstrand). I våras gavs ”Combats et métamorphoses d'une femme” ut i Frankrike, en skildring av hans mors liv. Visa mer

Läs mer:

Édouard Louis: Alla som förolämpat en gul väst har förolämpat min far