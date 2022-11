Édouard Louis monolog ”Who killed my father” blir en övertygande favorit i repris

Teater ”Who killed my father”

av Édouard Louis

Medverkande: Édouard Louis.

Regi: Thomas Ostermeier.

Videodesign: Sébastien Dupouey, Marie Sanchez. Scenografi: Nina Wetzel.

Kostymdesign: Caroline Tavernier. Kompositör: Sylvain Jacques.

Scen: Dramaten, Stockholm.

Speltid: 1 tim 30 min. Spelas 25-26 november. Visa mer

Édouard Louis pappabiografiska pamflett ”Vem dödade min far” börjar med en regianvisning, för att inte säga ett utkast till en teaterföreställning. Det står att redogörelsen för patriarkens öde, och hur det påverkat sonens eget liv, skulle ha en smärtsamt tydlig rollfördelning på scenen: det är junior som talar, medan fadern förblir en förstummad närvaro.

Nu när boktexten har blivit monologen ”Who killed my father”, med urpremiär i Paris förrförra hösten och gästspel på Dramaten i helgen, saknas alltså en kropp på scenen. Édouard Louis ikläder sig rollen som sig själv, men han vänder sig till en tom fåtölj. Det gör ju inte avståndet mindre påtagligt, mellan dessa två medlemmar ur en splittrad familj. Arbetaren som berövats sin röst och författaren som gjort det till sin uppgift – och kompensation för klassresan – att föra hans talan.

För den som har läst Édouard Louis känns förstås mycket bekant, och ”Who killed my father” följer förlagan ganska nära. Det blir en favorit i repris, i den mest övertygande bemärkelsen. Det är mer än en uppläsning, men samtidigt utan omständliga pålagor.

På Dramaten har regissören Thomas Ostermeier tidigare iscensatt Didier Eborns ”Tillbaka till Reims”, en annan fransk uppväxtskildring med sociologisk överbyggnad. Den gången med ett metalager, som snärjde in uppsättningen i sig själv. ”Who killed my father” har förmånen att förlita sig på författarens förmåga att levandegöra sin text.

På scenen finns nästan bara ett skrivbord med en laptop där författaren mellan varven hamrar fram texten, vilket lämnar gott om utrymme för hänförd koreografi till 1990-talets greatest hits: ”Barbie girl”, ”Baby one more time” och ”My heart will go on”. Bakom honom projiceras grådimmiga landsvägar utan ände, som stundom får ett rosa skimmer när författaren rör sig till eurodance.

”Who killed my father” handlar om en pappa som däremot slutar dansa och stelnar i en maskulin pose, innan kroppen ger vika på fabriksgolvet. Författaren berättar om pappans förakt mot sonens feminina danssteg men också om hans höga kolesterolvärden och bukväggsbråck, om mediciner som politiker slutar subventionera samtidigt som bidragen kapas till under existensminimum. Ett hopp om arbetarväljaren som sparkar uppåt, och inte på homosexuella och invandrare.

Dramaten har sällan känts så vägg i vägg med ABF-huset, med skillnaden att några av Sveriges rikaste familjer finns på teaterns tacklista i programmet till Édouard Louis eget socialistiskt forum. ”Who killed my father” är ingen pusseldeckare med en överraskande upplösning, men väl en undanskuffad sidointrig i den större berättelsen om det franska klassamhället där de ytterst ansvarsskyldiga inte är svåra att identifiera. Mycket riktigt kastar författaren till slut smällare mot en parad av franska presidenter. Han har cape runt halsen och mask för ögonen, genomför en pojkes hämnd mot pappas plågoandar. På scenen gestaltar det en djupt känd desperation, med ett du-tilltal som angår fler än de närmast sörjande.

