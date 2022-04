Mellan 1997 och 2004 var Kalasturnén ett återkommande inslag i Sommarsveriges liveutbud. Med artister som Bob hund, Thåström, Jakob Hellman, Kent, Håkan Hellström och Marit Bergman riktade konceptet in sig på mindre städer och blev en publikfavorit, med en topp 2002 då 125 000 personer besökte turnén.

Mot slutet såg sig konceptet utmanat av allt fler stadsfestivaler, men efter de senaste årens beryktade festivaldöd är rollerna de omvända – och kalasturnén kommer tillbaka.

– Efter två år av pandemi känner vi att det här formatet är motiverat, det finns ett vakuum och ett sug från både publik och artister, säger Pontus Sillrén, bokare på United Stage och ansvarig för Kalasturnén, till DN i samband med att de bokade artisterna samlas för fotografering inför återlanseringen.

– Det finns också något sympatiskt med att turnera tillsammans, något som ligger rätt i tiden med olika samarbeten över gränserna, över genrer och åldrar.

Sommarens urval av artister blandar både nyare och unga akter som Esther och Grant med mer etablerade som Cherrie liksom i sammanhanget närmast veteranstämplade Johnossi och Markus Krunegård. Äldst i gamet är Bob hund, som också är de enda i årets upplaga som medverkat tidigare på Kalasturnén. Bandet var med redan premiäråret 1997, återkom året därpå och sedan ännu en gång 2001.

– Ja, det var så länge sedan. Vi har spelat, ramlat runt i turnébuss och för det mesta spelat rätt. Men faktum är att det är så länge sedan nu att det är lite dimmigt, säger John Essing, gitarrist i Bob hund när han i trängseln inför fotograferingen ombeds minnas de tidigare turerna.

Roligt ska det i alla fall bli att ge sig ut igen, tycker han. Särskilt i sällskapet av nyare artister, varav en del han aldrig hört.

– Det är roligt för man känner inte alla. Det blir jävligt kul att se vilka och hur de är, man får gaska upp sig för att ge ett bra intryck, inte bara sjabbla på som vi kan göra när vi åker själva. Men det är jävligt intressant med nya människor.

Klara Keller. Foto: Elin Åberg

Ett av kalasets yngre affischnamn är Klara Keller. 22-åringen slog igenom mitt under pandemin men begränsades till tv-framträdanden och enstaka gig med sittande publik, framför allt i hemstaden Stockholm. Kalasturnén blir hennes första riktiga.

– Ja, jag har ju inte åkt ut på det här sättet förut, så det ska verkligen bli jättekul. Jag har aldrig haft ett livetänk innan faktiskt, men nu går jag runt och tänker mycket på min liveshow, hur min nya musik ska låta och kännas live, säger hon.

Kalasturnén blir också Klara Kellers första större möjlighet att framföra sin musik utanför storstäderna, ”på gott och ont” som hon säger.

– Man har ingen aning om vilka som lyssnar på en i de mindre städerna. I Stockholm är det mycket kompisar som kommer och det är en annan vibe. Jag tror på vissa sätt att man kan vara mer fri i de här städerna, säger hon.

– Så det ska bli roligt att se nya städer och att få repa för något som ska göras under en längre tid. Inte bara ryckas ur så fort spelningen är över liksom och inte veta när man får spela igen.

Som ny artist känner hon heller inte alla övriga inblandade, bortsett från nära vännen Esther nämner hon Markus Krunegård som hon träffat för länge sedan: ”Men han kommer nog inte ihåg mig.”

– Annars är det väl Bob hund. De är en av Sveriges bästa liveakter, tycker jag. Så det ska bli kul att vara på samma kalas, säger hon.

Det är uppsluppen stämning bland de samlade artisterna. Flera har inte setts och än mindre turnerat på länge. John Engelbert, gitarrist och ena halvan av Johnossi, berättar att pandemins alla inställda turnéer skapat köer till Europas konsertlokaler och klubbar.

– Det är helt sjukt svårt att få ihop turnéer nu, alla sitter i samma båt och det är kö till alla ställen även i höst. Det finns ingenstans att spela.

Johnossi. Foto: Elin Åberg

Duon hann släppa två album innan pandemin var riktigt över, båda med planerade Europaturnéer som fått ställas in. Nu ser de fram emot ”kalas” som ett annat sätt att turnera på, i gemensam buss med de andra artisterna.

– Det ska bli kul att åka ut på en sån här old school rocktåget-turné, säger John Engelbert, gitarrist och ena halvan av Johnossi.

– Nu måste vi bara göra det fräscht igen, så det inte blir 90-talsnostalgiskt. De är skönt att det inte är Uggla eller Ledin eller någon riktig gubbjävel med. Nu är det vi som är gubbjävlarna.

När Kalasturnén återvänder har formatet med ett flertal artister som turnerar tillsammans genom Sverige legat på is ett tag, efter tidigare försök med bland andra ”Where the action is” och ”Parksommar” under 00-talet. Pontus Sillrén från United Stage är säker på att konceptet nu är redo för comeback.

– Vi har redan sett tendenser där artister slagit ihop sig två och två för att göra kombokvällar. Det har gött tanken att återuppliva kalaset. Jag tror det här är en del av en större rörelse där det kan bli vanligare igen.