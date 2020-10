Efter 32 år följer Jakob Hellman upp succéalbumet

Jakob Hellman tar emot i sitt trånga, fyrstjärniga, hotellrum på östra Södermalm. Han har just flugit in från Palma de Mallorca. Hans hemstad numera. Tvåbarnsfamiljen Hellman är bofast på den varma ön vid Baleariska sjön där hustrun Karolina arbetar som präst i Svenska kyrkan.

Popikonen från lilla Vuollerim i Jokkmokks kommun verkar nöjd med sitt spanska liv som småbarnsfarsa till Olle och Beppe. Trots att sönerna i regel protesterar när han tar fram sin gitarr.

– De vet ju att de inte får riktig kontakt med mig på ett tag när jag börjar spela. Men att bli pappa och ha en självklar uppgift har varit väldigt nyttigt för mig. Att skjuta upp och snöa in på olika saker har nästan varit ett signum för mig, medger han.

– Nu vet jag att jag har saker att göra i familjen hela tiden och då blir musiken en frihet och ledighet igen. Något som man kan gå undan med ibland.

Hellman är inte troende, men säger att han numera bättre förstår vad den kristna tron handlar om. Och att man får vara med i kyrkan ”även om man inte vet vad man tror på”. På sin nya skiva sjunger han Paul Gerhardts sommarpsalm ”I denna ljuva sommartid” från 1653 som ett otippat bonusspår.

Foto: Jonas Lindkvist

Nya ”Äntligen borta” känns som en vuxnare version av ditt första album. Mild och varm. Du återkommer till kärleken, men inte längre som en frustration och ett plågsamt trånande som i dina hitlåtar ”Vara vänner” och ”Hon har ett sätt”.

– Jo, så är det ju. Den här skivan är mjuk och många av låtarna har faktiskt ändrats textmässigt i den riktningen under processen för att bli ännu öppnare och inte så ensamma. Den handlar ju om mig och Karolina och jag har velat vara mer... omfamnande i mitt sätt att skriva.

– Alla de nya låtarna handlar faktiskt nästan om samma sak – känslan av att livet är väldigt intressant, lärorikt och roligt.

I nya låten ”När jag går in någonstans och känner mig utanför” sjunger du ”jag har just börjat förstå mig / vi hjälps åt, vi två, okej?”

– Det är ju en ganska rolig rad att sjunga när man är femtiofem år. Den handlar om att acceptera att någon annan kan veta något om mig som jag inte själv vet.

Jakob Hellman värnar ändå sin särart. De knyckiga fraseringarna och markerade inandningarna från förr består. Stilgrepp som han lånade från punkens attityder och klipska popkonstruktörer som Elvis Costello.

– Jag ville sjunga starkt då och satte en ära i att ha kraft – och då måste man ju hämta andan. Nu känner jag inte att det är nödvändigt, säger han.

Också hans tilltal på debutalbumet ”…och stora havet” stack ut 1989. Unga drömmar om närhet, längtan och molande förtvivlan. En ny skör mansbild tog form på hans album. Den fick många efterföljare.

– Jag brukar själv prata om den där mansbilden. Jag hade ingen machostil alls, men lyckades ändå tilltala unga män. Henrik Berggren i Broder Daniel tog ju efter mig och var väldigt viktig för det där, och han drev det dessutom några snäpp längre.

Kents Joakim Berg, Håkan Hellström och Bob Hunds Thomas Öberg var andra som tog intryck av den norrländska indiekollegan.

Fortfarande i dag kommer det fram vad Hellman beskriver som ”riktiga karlar” och berättar vad hans popsånger betytt. Genom åren har han funderat mycket på den väldiga responsen som hans skiva fick.

– Det räcker ju inte att bara vara vek och skyddslös som artist, utan man måste också hitta någonting som tilltalar både en själv och andra, menar han.

Foto: Jonas Lindkvist

Nya ”Äntligen borta” skiljer sig starkt från din debutskiva i att den är så ogarderad. Du har övergett din Costello-inspirerade smartness i de nya texterna.

– Så är det, men när man var ung ville man positionera sig på det sättet och vara arg på allt som man inte tyckte om. Nu finns det ingen som helst anledning för mig att vara det.

Varför det?

– Antagligen för att jag inte skapar min identitet genom musiken i dag. Den angår mig inte så mycket på det sättet nu. Jag är bara intresserad av låtar och lyssnar mycket på ny listmusik, artister på Billboardlistan som Justin Bieber. Jag är ingen liten arg ung man längre.

Sedan det stora genombrottet har Jakob Hellman genom åren fortsatt att spela. Han har tolkat Taube och Vreeswijk, gjort stora och mindre spelningar och turnéer under 1990- och 2000-talet, framträtt på Liseberg, i Allsång på Skansen, sjungit med symfoniorkestrar och fortsatt få Stimpengar från sin gamla skiva. Men väntan på ny musik har varit resultatlös i mer än tre decennier.

Succéalbumet har fortsatt att vara en kvarnsten. Redan 1999 beskrev Hellman i en tv-intervju hur han ”fastnat” i den publika popfiguren Jakob Hellman. Blivit lite ”för förtjust” i sin röst. Han hade dessutom insett att han kan sjunga övertygande utan att egentligen säga någonting.

– Jag håller med om det där fortfarande, säger han. Det var folk omkring mig då som gärna ville att jag skulle göra olika saker, men jag ville inte det.

För att det kändes fejkigt?

– Ja fejkigt.

Är det där nyckeln till varför du inte gjort någon ny skiva på trettio år?

– Det är en förklaring. Jag kan inte formulera det på något bättre vis.

Redan när man träffade dig i början av 1990-talet framstod du som plågad av alla förväntningar.

– Jag kände att jag måste vara mer utelämnande som artist då och berätta mer om mig själv. Göra något som ingen annan gjort. Vända ut och in på mig – men det ville jag ju egentligen inte alls så jag gjorde ingenting, i stora drag alltså, tillägger han.

– Jag hade inte förmågan att pusha mig själv.

Förra året spelade Hellman sig så igenom Sverige med jubileumsturnén ”Äntligen borta – I stället för 30 år: Alltid”. Dessutom tackade han ja till att medverka i den kommande säsongen av TV4-programmet ”Så mycket bättre”.

– Efter att jag hade sagt ja till det där så blev det lättare att få ett bra kontrakt från ett skivbolag och vi hade dessutom redan börjat spela in ny musik. Jag hade plötsligt målat in mig i ett hörn.

– Men hade vi inte haft en deadline i somras för den här skivan så hade jag nog lyckats skjuta upp allt så att den så småningom inte hade blivit av… Så är det med mig, om jag får chansen så drar jag mig undan. Så har det varit med den här nya skivan också. Jag har behövt människor som sagt till mig att det jag gjort är bra.

Vad hade Lars Jakob Olov Hellman blivit utan sin succéskiva?

– Kanske hade jag utbildat mig och forskat i hur man bevarar DNA genom att rulla upp det på en liten tråd.

Vad formade dig som ung?

– Att växa upp i en liten by, Vuollerim, har präglat mig jättemycket. Jag lärde mig spela gitarr och i skolan sjöng man Beatles- och Ted Gärdestad-låtar och jag kom med i enda bandet som fanns där. Vi hette Ampere, Volt var upptaget.

Han var 13 då och Uffe som spelade trummor 11. Anders och Tommy var båda tolv.

– Vi repade in allt som vi hörde på radio – Ramones, ”House of the rising sun” – och vi älskade Kiss. I Vuollerim fick man dessutom vara med i allt som hände. Så när vi var 14 blev vi husband och fick kompa hela Vuollerimrevyn i kostymer och hattar och spela på Lottornas julfest och Konsumstämman med.

Var du äregirig som fjortonåring?

– Jag var ganska kaxig och säker på vad jag ville göra, men också jätteblyg. Fast när man stod man på scenen så kunde ju ingen komma åt en. Scenen och gitarrerna var redan då en trygghet för mig, en … upphöjning – och så ljudet.