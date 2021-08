Efter 40 år återuppstår elgitarrstämma: ”Det är ett jäkla buller”

Olle Linder var initiativtagare för stämman 1981 och är hedersgeneral för 40-årsjubileet.

Vad innebär en Elgitarrstämma?

– Elgitarrstämman uppstod under punkåren, det var mycket ”gör det själv”. Jag började plugga kulturhistoria och snurrade in på modernismen, och det handlar ju mycket om att stoppa in nytt innehåll i en befintlig struktur. Hälsingland var då känt för Delsbostämman. Men folkmusik är inte min musik, utan min musik är Johnny B Goode. Då började jag fundera på att stoppa elgitarrer i en traditionell stämma – med marscher, allspel och buskspel. Det är ett jäkla buller så en timme räcker bra.

Varför tog ni ett 40-årigt uppehåll?

– Hela kulturscensklimatet förändrades väldigt mycket på början av 80-talet. Då försvann ”gör det själv”-trenden, liksom att arrangera egna konserter. Konsertscenen blev väldigt professionaliserad. Sedan kom öltälten in i bilden och då dog rockmusiken, öltälten förstörde rockmusiken. Det i kombination med att vi arrangörer flyttade ifrån Hudik.

Hur kommer det sig att ni drar i gång igen?



– Tiden var väl mogen. Corona har hållit folk isolerade, man har suttit hemma och spelat ensam. Det är dags att släppa in lite livsglädje och vi tänkte ”äh, fan vi gör det”. Det här är en kärlekshyllning till rockmusik. Vi håller till i ett klassiskt sångartempel från 1903 men vi har flyttat ut elstammar ut i buskarna, så när det är dags för buskspel så tar vi med oss förstärkarna ut. Då kan man gå runt och spela med andra människor, det är lite unikt.



