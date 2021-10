Efter 90 år – nu står Hollywoods megamuseum för film klart

En stor grupp journalister har samlats för öppningsceremonin utanför Sabanbyggnaden i korsningen Fairfax avenue och Wilshire boulevard. En andlig ledare från den lokala ursprungsbefolkningen Tongva välsignar marken och Los Angeles evige borgmästare Eric Garcetti verkar nästan spricka av stolthet i sitt tal inför presskåren.

– Som världens kreativa huvudstad är vi i Los Angeles så stolta över vårt arv av filmskapande. The Academy Museum är ett otroligt tillskott till vårt kulturella landskap. Genom att hedra de filmer som satt i gång vår fantasi och som till och med förändrat våra liv kommer det att inspirera generationer framöver, säger han.

Den amerikanska filmakademin är mest känd för att dela ut filmvärldens mest åtråvärda pris: Oscars. Med hjälp av ett brett tilltal ska akademin också locka besökare från hela världen till nyinvigda Academy Museum i Los Angeles. Kanske blir det en behövlig boost efter att Oscarsgalans tittarsiffror dalat de senaste åren.

Effie T Brown, mångårig filmproducent och ordförande för museets så kallade inkluderingskommitté, tar ton från scenen och sätter ord på filmakademins andra stora ambition:

– Här är ett museum som omfamnar mångfalden bland konstnärer som alltid funnits i filmbranschen, då och nu.

Tanken är att blanda högt och lågt med ”woke” – och släppa in grupper som länge diskriminerats i filmvärlden. Museets utställningar har vuxit fram parallellt med de senaste fem årens kulturella skiftningar efter metoorörelsen, Black lives matter och #Oscarssowhite, den sistnämnda startade 2015 då samtliga 20 Oscarsnominerade skådespelarna var vita.

2012, samma år som museet annonserades, gjorde Los Angeles Times en granskning som visade att akademins röstberättigade medlemmar bestod av 94 procent vita och 77 procent män. Sedan dess har akademin infört högre krav på mångfald både för medlemmar och pristagare. Under dessa år har filmbranschen också kämpat med efterspelet från Harvey Weinstein-skandalen och fått hård kritik för så kallad ”whitewashing”, att låta vita skådespelare gestalta roller som egentligen inte är vita.

Bild 1 av 3 Den legendariska huvudrollsinnehavaren från inspelningen av Steven Spielbergs ”Hajen” hänger i taket på det nyöppnade filmmuseet. Foto: Joshua White Bild 2 av 3 Masken som bars av Bert Lahr som Lejonet i ”Trollkarlen från Oz”. Foto: Joshua White Bild 3 av 3 Titelfiguren från Steven Spielbergs ”E T”. Foto: Joshua White Bildspel

Det verkar som om akademin lyssnat. De belönade sydkoreanske Bong Joon-Hos ”Parasite” med en Oscar för bästa film 2020, liksom Chloé Zhao för bästa regi 2021, den andra kvinnan i Oscarsgalans historia som fått priset. Nu reflekterar även museet den nya mentaliteten, något som förmodligen underlättats av alla förseningar. Klimatet i kulturen såg annorlunda ut 2017 då museet egentligen var tänkt att öppna.

– Vi vill inte radera vår historia. Visst vill vi hylla mycket av den, men också prata om delar av den som vi är mindre stolta över, säger museidirektören Bill Kramer.

I slutet av maj 2020 skapade USA:s historia av rasism världsnyheter. Demonstrationer mot diskriminerande polisvåld blossade upp över hela landet. Bara några kvarter från museet, längs med Fairfax avenue utbröt ett fullskaligt upplopp där ett dussin polisbilar brändes upp utanför en bensinstation. En förändring i kulturen som Bill Kramer säger påverkat deras diskussioner.

– När George Floyd mördades var vi djupt inne i den här processen och Black lives matter-rörelsen bekräftade bara mer att vi hade ett stort behov av de här samtalen, säger Bill Kramer.

Exempelvis ställer The Academy Museum ut peruker och smink som används för att förstärka rasistiska stereotyper. Liksom rasistiska skådespelarkataloger från 1930-talet som hade kategorier för ”färgade” och ”orientaliska”.

Den nya medvetenheten kan också läsas in då besökarna välkomnas in genom Sidney Poitier-lobbyn, döpt efter den förste svarte mannen att tilldelas en Oscar för bästa manliga huvudroll i ”Liljorna på marken” 1964.

Bild 1 av 3 Brooklynregissören Spike Lee har tillägnats en egen utställning. Foto: Joshua White Bild 2 av 3 Foto: Joshua White Bild 3 av 3 Kostymer från ”Do the right thing” ställs ut på Spike Lee-utställningen. Utöver att hylla Lees filmer och inspirationskällor reflekterar utställningen också över det rasistiska arvet i ”Nationens födelse” (1915). Foto: Joshua White Bildspel

Museets sju våningar uppvisar en enorm samling av artefakter, minnessaker och kostymer. Blomsterklänningen från ”Midsommar”, Arnold Schwarzeneggers robotskalle från ”Terminator 2” och en miniatyrmodell av Gotham city från ”Batman returns” är bara ett fåtal exempel.

Stora utrymmen har också tillägnats tillfälliga temautställningar med enskilda regissörer som spanska Pedro Almodóvar och amerikanska Spike Lee. Mest uppslukande är en massiv Hayao Miyazaki-utställning med 300 originalverk i samarbete med japanska animationsstudion Ghibli.

Utställningarna inleds i lobbyn med installationen ”Stories of cinema”, som breder ut sig över tre våningar. Stora skärmar spelar upp kända klipp ur filmer som ”Fåglarna”, ”Goldfinger” och ”2001: Ett rymdäventyr”. Totalt blir det en 13 minuter lång resa genom filmhistorien från 1895 till 2020 men utan klar tidslinje.

— Den största förändringen under arbetets gång har varit att inte se på filmhistoria som en kronologisk strävan. Snarare som en dialog av berättelser och en mångfald av idéer, säger Doris Berger som är chefsintendent.

Visionen att skildra filmhistorien på ett mer ”organiskt” sätt återkommer en trappa upp, där ”Stories of cinema” fortsätter med en Bruce Lee-sektion. Rekvisita som nunchakus och Lees kung fu-kostym syns i glasmontrar. I samma utrymme läggs fokus på den legendariske producenten Oscar Michaeux som anställde svarta skådespelare under stumfilmseran.

Orson Welles klassiker ”Citizen Kane” (1941) — där den fysiska släden ”Rosebud” ställts ut som rekvisita — får dela utrymme bredvid Patricia Cardosos independentfilm ”Smarta kvinnor med riktiga kurvor” (2002).

Bild 1 av 3 The Academy Museum i Los Angeles. Foto: Iwan Baan Bild 2 av 3 Besökare kan ge sina egna Oscarstal i en ”immersive experience”, men många av utställningarna gör också upp med Hollywoods problematiska förflutna. Foto: Joshua White Bild 3 av 3 De röda skor som Judy Garland hade på sig i rollen som Dorothy ställs ut som en del av en utställning om ”Trollkarlen från Oz” (1939). Foto: Joshua White Bildspel

Det är ett högst medvetet val som syftar till att uppmärksamma besökare på hur historiska orättvisor präglat vilka filmer som kanoniserats. Cardosos Oscarsvinnande film blev en succé men hon hade ändå svårt att hitta jobb som regissör efteråt. Kvinnors kompetens har ofta ignorerats i Hollywood men på The Academy Museum utgörs majoriteten av kuratorerna av kvinnor.

Doris Berger betonar museets pluralism som en stor styrka.

— Film lever och andas med oss och vi ser oss själva i filmer, så för oss var det viktigt att besökarna känner igen sig oavsett vilken bakgrund de har, säger hon.

Jenny He är curator för flera av museets utställningar. Hon konstaterar att gallerimiljön erbjuder möjligheten att dekonstruera det färdiga verket på ett sätt som en biografupplevelse inte kan.

— Vi vill att besökare ska komma och se alla element. Från en regissörs vision till alla andra hantverk som behövs för att realisera de fantastiska konstverk vi kan se i en biograf, säger hon.

”Joker”-kompositören Hildur Guðnadóttir ljudkonstverk, som utformats exklusivt för museet, skapar exempelvis en större förståelse för filmmusik som en egen rollperson och känslokatalysator.

Jenny He säger att det är viktigt att förstå filmkonstens genomslag i samhället bortom ren underhållning. Detta uppmärksammas i delutställningen ”Impact/reflection” som fokuserar särskilt på mediepåverkan, aktivism och representation i filmer som berör klass och arbete (exempelvis ”Sorry we missed you”), metoo (”Bombshell”), Black lives matter (”I am not your negro”) och klimatkrisen (”En obekväm sanning”).

Bild 1 av 4 Bill Kramer, museidirektör för The Academy Museum of Motion Pictures. Bild 2 av 4 Doris Berger, chefsintendent. Foto: Richard Harbaugh/Todd Wawrychuk Bild 3 av 4 Jenny He, utställningscurator. Bild 4 av 4 Bernardo Rondeau, filmprogramansvarig. Foto: Richard Harbaugh/Todd Wawrychuk Bildspel

Oscarsgalan och dess pristagare tar förstås stor plats på The Academy Museum. Besökare kan lösa biljetter för en ”Immersive Oscar experience”, som simulerar upplevelsen av att hålla ett Oscarstal (och att bli ivägspelad av orkestern).

Det går också att besöka en rotunda full av 20 kända och mångkulturellt signifikanta Oscarsstatyetter. Exempelvis Eiko Ishioka som vann för bästa kostym i Francis Ford Coppolas ”Dracula” (1992) och ”The times of Harvey Milk”, om Kaliforniens första öppet homosexuelle politiker, som korades till bästa dokumentär 1985.

En tom glasmonter uppmärksammar Hattie McDaniels statyett som varit försvunnen i åratal. McDaniel var den första svarta person som nominerats till en Oscar och hon vann bästa kvinnliga biroll för ”Borta med vinden” 1939. På samma gala var McDaniel tvungen att sitta segregerad från filmens vita skådespelare. Utanför protesterade demonstranter mot vad de ansåg var filmens rasism. En debatt som tog fart igen 2020 när strömningstjänsten HBO Max valde att plocka bort filmen ur sin katalog.

Academy Museum nämner även D W Griffiths ”Nationens födelse”, en ökänd propagandafilm för Ku Klux Klan från 1915. Filmen har ingen egen sektion utan nämns i samband med utställningarna av de svarta filmskaparna Spike Lee och Oscar Micheaux.

– Vi uppmärksammar den, men ur vinkeln hur svarta filmskapare reagerat på den. Teoretiskt sett ska en film som anses vara propaganda kunna ställas ut, men på ett sätt som uppmärksammar ansvaret en filmskapare har och att deras uttryck kan ha skadliga effekter, säger museidirektör Bill Kramer.

Bild 1 av 3 Turister kan ta selfies bredvid blomsterklänningen från Ari Asters skräckfilm ”Midsommar” (2019) i Los Angeles nyöppnade The Academy Museum. Foto: Joshua White Bild 2 av 3 Den berömda ”Rosebud”-kälken i Orson Welles ”Citizen Kane” från 1941. Foto: Joshua White Bild 3 av 3 ”Identity gallery” på The Academy Museum i Los Angeles. Foto: Joshua White Bildspel

Det finns en tydlig målsättning att göra upp med Hollywood och filmakademins egna förflutna, och lyfta fram filmskapare som inte fått tillräckligt med uppskattning för sitt arbete. Frågan är hur museet behandlar de filmskapare som en gång i tiden hyllats men som blivit kontroversiella?

– Ingenting är ”cancelled”, allt handlar om kontext. Men du kan inte skilja konstnären från verket de skapat. Hur objektiv en filmskapare än må vara så kommer det från deras perspektiv, säger curatorn Jenny He och får medhåll från museidirektör Bill Kramer.

Skulle ni husera en Woody Allen-utställning?

– Jag tvivlar på att vi skulle anordna en utställning som enbart är dedikerad till Woody Allen med tanke på samtalet som pågår just nu. Men vi kommer inte att radera hans filmer, eftersom det finns hundratals konstnärer och professionella filmarbetare som jobbat på varje film. Men vi väljer hur vi pratar om det med väldig försiktighet, säger Bill Kramer.

Roman Polanski?

– Det är samma sak där. Han har skapat ikoniska och viktiga filmer men om vi visar en film av Polanski kommer vi att tala med väldig transparens om honom också.

Sedan öppningen har den kupolliknande David Geffen-biografen visat flera olika program som talat till olika perspektiv från museets teman. Exempelvis en filmserie dedikerad till Haile Gerima, den etiopiske regissören och en tongivande medlem i L.A. rebellion film movement, även känt som Los Angeles school of black filmmakers. Foto: The Academy Museum

I anslutning till museet finns två biografer som visar flera av de filmer som förekommer i utställningarna. Förutom digital visar de film i 16, 17 och 35 mm. Den dödsstjärneliknande kupolsalongen David Geffen-theatre har också, som en av cirka tio spelplatser i världen, möjlighet att visa nitratfilm. Endast de mest sällsynta arkivexemplaren överlevde 30- och 40-talet då många nitratrullar brann upp eller smältes ned för att de innehöll silver. Den lättantändliga nitratfilmen är väldigt instabil. Vilket alla som minns slutscenen i ”Inglourious basterds” vet, där en hel biograf full av nazister brinner upp tack vare filmrullar med nitrat.

– Vi visar dem för att bildkvaliteten är otrolig, men också för att det är som att använda en tidsmaskin. Det ser ut och låter som de gjorde när de först hade premiär. Till skillnad från en nytolkning eller digital omarbetning, säger The Academy Museums programansvarige Bernardo Rondeau.

Museidirektör Ben Kramer har precis sett ”Exorcisten” i David Geffen-biografen kvällen innan. Han beskriver besökarna som ”utsvultna” på biografupplevelser och menar att museets öppnande sker i ett kritiskt ögonblick för filmskapande.

– Jag hoppas att vi på vårt eget sätt kan påminna människor om varför film betytt så mycket för dem, säger Kramer.

Många diskuterar biografdöden, huruvida filmer ska släppas på strömningstjänster samtidigt som på bio och hur länge det exklusiva ”visningsfönstret” för biografer ska gälla. Vilken sida är ni på i de här frågorna?

– Ted Sarandos, som är chef på Netflix, leder ju också vår styrelse så vi tycker att både strömning och biografer är viktiga. Jag tror inte att det är en ”antingen eller”-situation men jag tror att våra salonger påminner folk om biografens kraft. Båda kan samexistera, men att se om gamla filmer på sättet de var menade att visas, det finns ingenting som går att jämföra med det.

The Academy Museum of Motion Pictures Idén om ett filmmuseum har diskuterats sedan den amerikanska filmakademin grundades 1927. Ledande namn menade att ”allt förändras snabbt, vi måste bevara vår konstform”. En konstform som då var ungefär 30 år gammal. ”Det är intressant att filmskapare och konstnärer redan då sade ’vi måste hålla fast vid det här så att folk förstår konsten, vetenskapen och tekniken bakom filmskapande’”, säger museidirektören Bill Kramer. Kramer berättar att idén om ett filmmuseum i Los Angeles fortsatte dyka upp på 40-talet, 50-talet och på tidigt 60-tal när Los Angeles County ville bygga ett Hollywoodmuseum utan akademins inblandning. De kom så nära att marken bröts men inte längre. 2012 presenterade akademin åter igen en lämplig plats och ett öppningsdatum 2017, vilket inte heller blev verklighet. Rapporter om skenande kostnader och fler förseningar gav projektet en likhet med stora Hollywoodproduktioner som fastnat i ”development hell” – utvecklingshelvetet. 2019 undrade Vanity Fair ”går det att vara säker på att The Academy Museum inte är någon form av bluff?”. Pandemin hjälpte inte direkt för att snabba på öppningen. Det dröjde tills 30 september 2021 innan det kostsamma bygget (ungefär 4,3 miljarder kronor) kunde slå upp portarna. — Den här gången gick det vägen för att vi aldrig tittade tillbaka, säger Bill Kramer. Visa mer

