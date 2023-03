Efter år av väntan – varför dröjer Rihannas album?

Var är albumet?

När släpps albumet?

Jag älskar den här makeup-grejen du håller på med men… var är din musik??

I kommentarsfältet på Rihannas Instagram haglar frågorna. Det är 2018 och det tycks inte spela någon roll att stjärnan nyss lanserat sitt eget skönhetsmärke – fansen har väntat otåligt på ny musik ända sedan ”Anti” släpptes två år tidigare.

När ännu ett fan ber om ett releasedatum chockar plötsligt Rihanna sina miljontals följare genom att svara direkt i kommentarsfältet. Hon skriver: ”2019.”

Löftet förföljer stjärnan hela det året. I intervjuer beskrivs det nya, ”nästan helt färdiga” musikprojektet ”R9” som en reggaeskiva, influerat av sångerskans karibiska rötter. Men året går och inget kommer.

Ända sedan dess har Rihannas album vuxit till att bli ett av musikvärldens mest efterlängtade. När musiksajter publicerar sina sammanställningar över årets mest emotsedda album hamnar artisten år efter år i topp. För kanske är det just den här gången som det kommer? För journalister och fans upprepar stjärnan gång på gång sitt mantra. Att albumet är på väg, att det låter ”completely different” och att det är fantastiskt.

Senast i en stor omslagsintervju med brittiska Vogue, där Rihanna fotograferas med sin pojkvän Asap Rocky och deras son, och där hon säger att hon vill släppa det 2023:

”Ärligt talat, det vore löjligt om det inte inte hände i år.”

Varför har Rihannas album dröjt? Behöver hon ens släppa det? Vad har hon kvar att bevisa som artist?

Första gången rapparen och skivbolagsbossen Jay-Z hör sjuttonåriga Robyn Rihanna Fenty sjunga är han övertygad. Hon har blivit inbjuden från Barbados till hans Def Jam Recordings i New York och efter mötet hålls hon kvar i byggnaden till dess att juristerna har tagit fram ett skivkontrakt, så att hon inte ska kunna sajna med någon annan.

Kontraktet är på sex album, och så fort det är påskrivet skrider Rihanna till verket. Följande år, under senare delen av 00-talet, blir hon en av musikvärldens hårdast arbetande artister. Albumen släpps med ett års mellanrum, världshittarna avlöser varandra: ”Umbrella”, ”Don't stop the music”, ”Rude boy”, ”Only girl (in the world)”, ”What's my name”, ”S&M”, ”Man down”, ”We found love”.

Till en början finns det en tydlig plan från skivbolaget. Hon marknadsförs som en karibisk r'n'b-prinsessa, lagom exotisk och lagom ofarlig, vilket berättas om i en dokumentär i Sveriges Radios P3. Musikjournalisten Vendela Lundberg, som ligger bakom dokumentären, minns tiden då Rihanna slog igenom:

– Det var den gamla tidens medielogik, traditionella medier hade fortfarande en massa makt. Hela lanseringsarbetet runt debuten handlade i princip om att Rihanna skulle niga för pressen, svara artigt och generöst på journalisternas frågor, säger Lundberg:

– Det var först efter ett par album som hon fick mer inflytande och hittade sitt eget uttryck.

Bild 1 av 3 Rihanna är 18 år när hon debuterar med låten ”Pon de replay”. Foto: Marion Curtis/TT Bild 2 av 3 När Rihanna debuterar 2005 har hon pastellfärgade klänningar och marknadsförs som en karibisk r'n'b-prinsessa, lagom exotisk och lagom ofarlig. Foto: Marion Curtis/TT Bild 3 av 3 Rihanna uppträder i New York 2006. Foto: Tina Paul/TT Bildspel

När tredje skivan döps till ”Good girl gone bad” är det en tydlig signal om hur hon vill uppfattas. Rihanna börjar göra allt djärvare val och kastar sig mellan genrer. Låtarna spänner från klubbig dancehall och skruvad dubstep till de mjukaste popballaderna. Vilket musikaliskt uttryck hon än väljer för stunden, om det så är hiphop, rock eller aerobicspumpande EDM ihop med Calvin Harris, så fortsätter hittarna att komma.

”Jag tar risker för att jag blir uttråkad”, kommenterar hon själv i en intervju med NME: ”Och jag blir väldigt lätt uttråkad.”

2012 bestämmer man sig för att göra något storslaget, för att befästa Rihannas status som världsartist. En miniturné i jetplan där man bjuder in världspressen. Sju konserter, sju städer, sju dagar. Med på resan är Nikki Amini, känd från ”Idol”-juryn, som då är Rihannas svenska skivbolagsrepresentant. Amini minns turnén som en logistisk utmaning, när den når Berns i Stockholm är stjärnan fyra timmar sen till sin spelning.

– Den gången var det kanske inte bara hennes fel. Men det är ju så med Rihanna, hon gör saker och ting på sitt sätt, i sin egen takt. Hon är alltid där, hon håller bara på med något annat i logen och så kommer hon ut när hon känner för det, säger Amini och skrattar åt minnet.

Bild 1 av 2 Rihanna i Los Angeles under ”777”-turnén 2012 – sju konserter, sju städer, sju dagar. Foto: CWA Bild 2 av 2 Rihanna uppträder i Paris under sin ”777”-turné. Foto: TT Bildspel

Det är förresten inte enda gången Rihanna är sen. Att fansen får stå och vänta i timmar på sin idol är snarare regel än undantag. När hon inte dyker upp till en spelning i Boston börjar fansen misstänka att hon i stället gått på basket eftersom en match mellan Chicago Bulls och Miami Heat pågår samtidigt, och Rihanna är ett uttalat fan. En annan gång beskriver en journalist i The Fader om hur han väntar i timmar på flygplatsen i Paris eftersom Rihanna inte riktigt blir klar med att shoppa underkläder.

När skivkontraktet med Def Jam, som har gett ut alla hennes skivor sedan debuten, upphör börjar hon också ta längre tid på sig i musikskapandet. När ”Anti” väl släpps 2016 så låter musiken annorlunda. ”Här finns knappt några hits. 'Anti' är en passande titel”, skriver Expressen i sin recension.

Kanske är det ändå låten ”Bitch better have my money” som tydligast manifesterar Rihannas totala transformation från karibisk r'n'b-prinsessa. I den blodiga videon hämnas stjärnan på sin revisor som stulit hennes pengar.

– Jag minns att jag tänkte: Wow, får man ens göra så här? Det var så brutalt, coolt och roligt på samma gång. Videon lanserade Rihanna som något mer än en artist, hon blev en hel attityd, en livsstil som miljontals ungdomar dyrkade, säger Vendela Lundberg:

– Jag tänker på Mia Skäringers turné ”No more fucks to give”. Långt innan det här budskapet blev svenskt och medelålders höll ju Rihanna på med det. Lite som Madonna under sin storhetstid, så blev Rihanna störst genom att inte vara så duktig.

Bild 1 av 5 På modegalor, som Metgalan i New York, väcker Rihannas kreationer på röda mattan stor uppmärksamhet. Foto: David Fisher/TT Bild 2 av 5 Foto: Charles Sykes/AP Bild 3 av 5 Rihanna och ASAP Rocky i Paris i februari 2022, när de väntade sitt första barn. Foto: Vianney Le Caer/AP Bild 4 av 5 Paret ASAP Rocky och Rihanna på Metgalan i New York 2021. Foto: Stephen Lovekin/TT Bild 5 av 5 Rihanna vid lanseringen av sitt skönhetsmärke Fenty Beauty 2018. Foto: Erik Pendzich/TT Bildspel

Rihanna börjar rikta sitt fokus åt andra håll. Hon går in i modevärlden och lanserar sitt eget smink- och underklädesmärke, vilket ihop med musiken och skådespeleriet som så småningom gör henne till världens mest förmögna kvinnliga artist, enligt Forbes.

– Jag kan egentligen inte komma på något som bättre sammanfattar hela vår tid; att ha den här obrydda fuck off-attityden, samtidigt som man är influerare, superentreprenör och toppar Forbes lista, säger Lundberg.

Också 2022 passerar utan att det kommer ett album. Men när det under hösten blir känt att hon tackat ja till att göra halvtidsshowen i Super Bowl blossar spekulationerna upp på nytt i media. Är det nu albumet faktiskt kommer?

När nyheten släpps har planerna på ett nytt album aldrig varit mer konkreta, tror Nikki Amini.

– Rent strategiskt är det väldigt vanligt att när en artist tackar ja till en så pass stor grej, som ger så stor exponering, planeras det för uppföljning med ny musik och efterföljande världsturné.

Bild 1 av 2 Rihanna skippade ny musik, spektakulära klädbyten och gästartister under sin Super bowl-show – i stället visade hon upp sin gravidmage för världen. Foto: Matt Slocum/AP Bild 2 av 2 Rihannas halvtidsshow blev den näst mest sedda i realtid i Super Bowls historia med 118,7 miljoner tittare. Bara Katy Perrys show 2015 sågs av fler. Foto: Frank Micelotta/TT Bildspel

Rihannas show på Super bowl i februari innehåller varken ny musik, några klädbyten eller gästartister. I stället överraskar hon med att visa upp sin gravidmage för världen. Inte heller i samband med uppträdandet på Oscarsgalan ett par veckor senare, där hennes låt ”Lift me up” till filmen ”Black Panther. Wakanda forever” är Oscarsnominerad, kommer några signaler om ett nytt album. Varför?

En del menar att själva frågan är problemet, att omvärldens krav och förväntningar på Rihanna har gått för långt och att hon i ren protest inte borde släppa något album alls.

– Det finns ett uttryck som heter get that bag som handlar om att kvinnor, i stället för att bli utnyttjade av patriarkatet eller kapitalismen själva ska utnyttja det. Man får sina pengar, ger ett långfinger och drar, säger Vendela Lundberg.

Inställningen kan, i kombination med naturliga orsaker som Rihannas familjebildning, vara en av förklaringarna till varför det hittills inte har kommit, tror Vendela Lundberg.

– Rihanna har insett att hon älskas minst lika mycket för sin fuck off-attityd. Hon kan komma undan med att inte ge det fansen egentligen vill ha. I stället för att göra alla de där slitsamma sakerna som kommer med att släppa ett album, som att turnera, så kan hon sitta bekvämt i ett styrelserum och mångla ut läppglans och ändå hålla sig relevant.

Inte heller när hon framträdde på Oscarsgalan nyligen kom hon med något besked om nya albumet. Foto: Zumapress/Mega

Att hon förr eller senare trots allt måste släppa ett album är ofrånkomligt om hon vill behålla sin position, menar Vendela Lundberg.

– I längden tror jag det är omöjligt att att överleva som offentlig person på det här influencersättet, det är en väldigt villkorad kärlek från fansen. Och det kan ju bli ett hårt fall – om man älskas för den man uppfattas vara, istället för sin musik. Men å andra sidan har Rihanna gjort det svårt för sig genom att dröja så här länge med musiken. Det kan bli ett stort antiklimax. Och vad händer då?

Har hon något kvar att bevisa som artist?

– Det har ju pratats om ett reggaealbum, det vore ett genidrag. Det Avicii och Lil Nas X gjorde för countryn skulle hon kunna göra för reggaen. Det hade fått så stora effekter, vi hade fått höra reggae i var och varannan låt i Melodifestivalen.

I år har det gått sju år sedan Rihanna släppte ett album. Man kan tycka att det är märkligt att hon fortsätter att upprepa sitt mantra att det är på väg. Men Nikki Amini påpekar att det nästan varje gång har skett i intervjusammanhang, där anledningen till intervjun har varit en annan.

– När frågan ställs gång på gång så måste hon ju svara någonting. Det smartaste hade kanske varit om fans och journalister bara hade slutat ställa frågan.

Så… när tror du att albumet kommer?

– När Rihanna känner för det. Hon har hela musikindustrin till sitt förfogande.