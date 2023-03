Efter gripandet – P3 spelar nästan aldrig Yasin längre

Det var på nyårskvällen år 2020 som Yasin Mahamoud greps misstänkt för inblandning i kidnappningen av rapartisten Einár. Yasin Mahamoud dömdes senare till 10 månaders fängelse för stämpling till människorov.

Under tiden han satt häktad tog han under uppmärksammade former hem flera priser på P3 Guld-galan 2021.

Tiden före gripandet spelades Yasins musik på P3 ofta upp emot 10 gånger per dag. Men det minskade dramatiskt bara dagarna efter, vilket P3 Nyheter rapporterade om då.

I en ny genomgång som SVT Kulturnyheterna har gjort framgår det att Yasins musik har fortsatt att lysa med sin frånvaro på P3.

SVT har gått igenom kanalens låtlistor mellan januari 2020 och februari 2023. År 2020 spelades Yasin 570 gånger och året efter gripandet 131 gånger. Förra året spelades han bara vid 38 tillfällen.

Enligt SR:s musikchef Anna-Karin Larsson beror minskningen dels på en ökad inriktning mot en äldre publik, dels på att många lyssnare har fått en negativ bild av Yasin.

– Jag tror att hans namn blivit ett som många förknippar med våld och kriminalitet, säger hon till SVT och fortsätter:

– Kriminaliteten, eller läget i samhällsdebatten, påverkar alltid hur vi väljer musik, vad vi spelar mer av, vad vi eventuellt spelar lite mindre av.

Sedan gripandet har Yasin släppt 13 singlar och tre ep:er, och ingen av dem har fått någon nämnvärd rotation på P3.

I januari och februari i år har Yasin släppt två nya singlar från albumet ”Pistoler, poesi och sex”. Låtarna har spelats en gång vardera på P3, enligt SVT.

Läs också:

Recension: Slagkraftig Yasin vänder sig direkt till sina belackare