Efter rekordåret – har konsten en plats på NFT-marknaden?

Det har gått drygt ett och ett halvt år sedan 3D-konstnären Andreas Wannerstedt släppte sina första verk som NFT:er, på en av de mer kurerade sajterna för digital konst. Då, i oktober 2020, var marknaden ännu bara puttrande och Andreas Wannerstedt beskriver släppet som en ren chansning.

– Då visste jag egentligen ingenting om NFT-världen. Men jag hade sett andra artister jag ser upp till som testat det här. Jag hade egentligen inga förväntningar alls, men sedan tog det fart ganska fort, säger han.

De första två försäljningarna landade på motsvarande strax under 57 000 kronor, nästa närmare 237 000.

NFT, non-fungible token, är en kryptoteknik som bland annat används för att skapa ägandebevis för digitala verk i form av ett slags kvitto – eller smart kontrakt – registrerat på en blockkedja. Blockkedjan, som för NFT:er oftast är Ethereum, fungerar som ett slags öppet register över alla transaktioner, vilket gör det möjligt att följa varje gång ett verk byter ägare. Förenklat innebär det också en möjlighet för upphovspersoner att få en procentuell provision vid varje vidaresäljning – ofta mellan 8 och 15 procent – vilket innebär en klar fördel framför den traditionella konstmarknaden.

Efter att ha utvecklats under mitten av 2010-talet kom det stora genombrottet våren 2021, med försäljningen av konstnären Beeples digitala collage ”Everydays. The first 5 000 days” på auktionshuset Christie's.

Beeples verk ”Everydays. The first 5 000 days” Foto: Christies Images LTD. 2021

Slutpriset för verket landade på hisnande 587 miljoner svenska kronor och får antas ha drivit på marknaden, som vuxit från en omsättning om nära 800 miljoner kronor 2020 till nära 217 miljarder 2021, enligt analysföretaget Dappradar. Och när Christie's summerade fjolåret hade auktionshuset sålt NFT:er för närmare 1,4 miljarder.

Andreas Wannerstedt började sälja sina verk som NFT:er i precis rätt tid. Redan i december 2020 började marknaden bubbla rejält, i samband med att ovan nämnda Beeple sålde sina första 21 NFT:er. Under våren 2021 steg efterfrågan på kryptoverken än mer och i mars samma år sålde Wannerstedt sitt hittills dyraste enskilda verk, för över 230 000 kronor.

Bild 1 av 5 ”Sliding Zeus” av Andeas Wannerstedt. Bild 2 av 5 ”The Knot” av Andeas Wannerstedt. Bild 3 av 5 ”Coexisence – Spiral” av NFT-konstnären Andeas Wannerstedt. Bild 4 av 5 ”The Lone Sentinel” av Andeas Wannerstedt. Bild 5 av 5 ”The Nymph” av Andeas Wannerstedt. Bildspel

De senaste 15 åren har han jobbat som 3D-illustratör och animatör inom reklambranschen, med uppdrag för stora varumärken som Google, Spotify, Adidas, Gucci och Ikea. Ändå har han under det senaste året nästan uteslutande ägnat sig åt att sälja sina verk som NFT:er.

– Jag tackar nej till nästan alla kommersiella projekt. De kan inte jämföra sig med lönsamheten på NFT-marknaden just nu.

NFT NFT står för non fungible token, och är en typ av kryptoteknik som bland annat används för försäljning och ägande av digitala ting. Tekniken gör det möjligt att skapa ägandebevis eller kvitton i form av en unik del i en blockkedja. Blockkedjan fungerar i sig som ett öppet register eller en liggare över samtliga historiska transaktioner, avläsbar för alla parter och i praktiken omöjlig att ändra i efterhand. Visa mer

Men kanske var inte tajmningen den enda nyckeln till Andreas Wannerstedts framgångar. Med sina hypnotiska 3D-animationer av perfekt synkroniserade och omöjliga loopar hade han redan före det första släppet attraherat över 600 000 följare på Instagram. Andreas Wannerstedt tror att den redan etablerade följarskaran varit avgörande för hans lyckade steg in på NFT-marknaden, och han säger att det är betydligt tuffare för nya och okända kreatörer att nå större lönsamhet.

Andreas Wannerstedt arbetar hemifrån med sin konst. Det har varit svårt att förklara för familjen vad NFT-tekniken egentligen innebär. – De tycker väl det är kul men förstår inte fullt ut. Jag har försökt och förklara och väcka intresse men det är svårt. Man behöver nog vara i den ett tag för att förstå till fullo. Foto: Lotta Härdelin

– Det är en smal samling folk som tidigt lyckats profitera mer än andra. Väldigt många hoppar på NFT-tåget nu bland digitala kreatörer, men de flesta har svårt att gå runt på det. De kurerade auktionsplattformarna har ganska långa köer om man inte är ett etablerat namn, säger han.

Och inom NFT-konsten är det just till de kurerade plattformarna man vill, säger Andreas Wannerstedt. Förutom de traditionella auktionshusen som Christie's och Sotheby's handlar det om nya och helt digitala plattformar som Nifty Gateway, Superrare och Foundation. Hit blir kreatörer inbjudna eller får ansöka, och genomgår en viss verifieringsprocess som syftar till att säkerställa att det verkligen är de som skapar verken de säljer.

Alternativet är öppna plattformar, som giganten Opensea, där vem som helst kan sälja vad som helst i digital form. NFT-tekniken garanterar nämligen inte att den som registrerar – eller ”mintar” – ett verk för försäljning också är dess upphovsperson.

Processen att verifiera ett verks originalitet och ursprung är i stället upp till plattformarna, vilket skapat stora problem med direkt stulna eller plagierade verk som läggs upp till försäljning på de öppna och stora plattformarna.

Opensea uppgav i januari för The Guardian att man känner till och arbetar för att motverka problemet, men beskriver det som begränsat i förhållande till de över 80 miljoner NFT:er som listas på plattformen. Man agerar enligt egen utsago mot 3 500 NFT-samlingar i veckan vilket motsvarar 0,175 procent av plattformens samlingar.

Även Andreas Wannerstedt känner till problemen och har själv sett sina verk uppe för auktion under andras namn. Även vid dessa tillfällen har hans stora nätverk varit till hjälp.

– Ja det sker och det är nog lättare att göra med digitala verk. Det har hänt någon gång för mig, men fördelen med att ha många följare är att man får reda på det snabbt. Och plattformarna har varit snabba på att ta ned det med, säger han.

Om Sotheby's och Christie's tidigt tog steget ut på NFT-marknaden har svenska motsvarigheter varit mer försiktiga. Medan veteranen Bukowskis ännu inte har sålt några NFT:er gör Tradera i dagarna ett första försök med ett tredelat, både fysiskt och digitalt verk av Ernst Billgren, plus en idé i textform, allt förpackat till ett slags NFT kallad ”Ego”.

– Jag är ganska noga med att inte vara samtida. Verket har varit klart i ett år men jag har velat vänta till dess att det är ”ute” med NFT:s, säger han till DN om träskåpet som innehåller en målning, ackompanjerat med en digital animation.

Konstnären Ernst Billgren med sitt verk ”Ego” som i dagarna auktioneras ut på Tradera. Foto: Elin Åberg

Ernst Billgren beskriver verket som ett försök att röra sig bort från NFT som hajpat koncept mot ett utforskande av det innehåll tekniken kan bära.

– Det är ett försök att visa att NFT inte är intressant i sig. Då slipper man titta på ytan, formatet. Jag kan tänka mig att när oljemåleriet var nytt struntade man säkert också vad det föreställde, säger han och skrattar.

– Saker som är samtida har kort överlevnad. Nu kan man börja med innehållet när grejen inte är ny längre. Så länge det var nytt så var det nästan ingenting. Innehållet var litet medan formen var grejen. Jag tänkte att nu har det gått så jäkla länge att man inte tänker så mycket på att det är NFT längre utan tittar mer på själva innehållet.

Tradera säger samtidigt till DN att man avvaktar att göra större satsningar på tekniken till dess att barnsjukdomarna lagt sig, och att man generellt inte tillåter försäljning av NFT:er på plattformen.

Bild 1 av 2 Aleksandra och Alexander Antonov, grundare av den svenska konstplattformen Artely, som i dagarna lanserat ett kurerat utbud av svensk NFT-konst. Foto: Artely Bild 2 av 2 Verket ”Letting go”, av San-Mare Raubenheimer, som säljs som NFT på konstplattformen Artely. Foto: San-Mare Raubenheime Bildspel

Ett par andra svenska satsningar från nya plattformar finns, bland dem Artely som sedan den 21 mars erbjuder ett kurerat utbud av svensk NFT-konst. Företaget säljer sedan tidigare fysisk konst online, och har nu erbjudit de konstnärer som är knutna till plattformen att släppa NFT:er.

– Vår målsättning har alltid varit att ligga i framkant för hur man kan utveckla den svenska konstmarknaden – därför har det varit viktigt för oss att tidigt förstå och sätta oss in i de möjligheter som kommer med NFT. Att konsten, precis som allt annat, i större utsträckning flyttar online är ett faktum och inget som varken bör eller går att stoppa, säger Alexander Antonov, som grundat företaget tillsammans med Aleksandra Antonov.

Duon menar att traditionella aktörer i branschen varit skeptiska till att sälja konst digitalt och att många uppfattar NFT:er som ett svårbegripligt koncept. De håller inte med, utan tror att NFT-konst kommer att bli större än fysisk, och marknaden större än den traditionella.

– Då är det viktigt för oss att satsa på det, att vara med i början av den resan för att forma marknaden. Vi behöver föra ut NFT-konsten på sätt som målgrupperna förstår och kan ta till sig, säger Aleksandra Antonov och fortsätter.

– Oavsett vad man tycker om den utvecklingen så sker den. Vi som arbetar med konst har ett ansvar och en skyldighet att följa den och säkerställa att konsten hittar sin plats även i den virtuella världen.

Vilka utmaningar finns för att konsten ska omfamna NFT-tekniken?

– Utmaningen är att de flesta av de traditionella konstnärerna i dag inte har kunskapen och verktygen för att göra konst digitalt, säger Alexander Antonov.

– Mycket av det man ser i dag som vunnit enorm popularitet är snarare olika typer av samlarbilder än konst, som häftiga apor och katter. Och här ser vi att vi har en viktig roll genom att värna om och säkerställa att det också visas konst och att vi hjälper konstnärerna förverkliga deras idéer och omvandla dem till intressanta NFT-verk, säger Aleksandra Antonov.

De apor och katter Alexander Antonov syftar till tillhör NFT-marknadens absolut dominerade kategori: samlarobjekt, eller ”collectibles”. För även om NFT-vågen drevs upp rejält av Beeples konst är det samlarobjekten som står för den största delen av marknadens omsättning. Enbart på blockkedjan Ethereum stod samlarobjekten för nära 80 miljarder kronor 2021, mot konstens 26 miljarder, enligt analysföretaget Nonfungible.com.

Apor ur Bored Ape Yacht Club, BAYC, världens dyraste NFT-samling. Foto: mundissima/Alamy

Liksom Artely:s grundare säger Andreas Wannerstedt att han ser på konsten och samlarobjekten som två helt skilda marknader inom NFT:er. Han äger själv inga samlarobjekt, men väl annan NFT-konst.

– Vi människor har alltid haft ett behov av att samla, visa flashiga saker och skryta om våra tillgångar. Nu när vi ägnar mer och mer tid på sociala medier och digitala kanaler skapas intresset att skaffa digitala tillgångar som vi kan visa upp där i stället, säger han.

– Konst känns sekundär där i många lägen. Det är som sagt en annan marknad. Men jag förstår funktionen och värdet av det.

Skeptikernas dom har inte varit nådig mot NFT-världen. En ofta upprepad kritik är den om klimatpåverkan i form av stor elförbrukning för att både skapa och sälja NFT:er, en kritik som gäller flera blockkedjor och kryptovalutor som Ethereum och Bitcoin. Ett annat – och kanske vanligare – uttryck för motståndet är det hånfulla, kanske enklast sammanfattat i en fråga: ”Varför ska man betala för en bild, som man kan ladda ned gratis och få en identisk kopia?”

Invändningarna är inte nya för NFT-konstnären Andreas Wannerstedt. Klimataspekten har han gradvis försökt ta hänsyn till genom färre släpp och mindre upplagor. Han sätter också visst hopp till teknikutvecklingen, där löften hägrar om nya och betydligt mer energieffektiva lösningar. Inför ”högerklickarna”, som de senare skeptikerna ofta kallas, känner han mer trötthet.

– Jag har inte riktigt förstått det argumentet, jag kan ju egentligen köpa en identisk kopia av vilket konstverk som helst. Men värdet ligger inte i att ha något som ser likadant ut, det går inte att sälja en kopia, och tack vare blockchaintekniken är det enkelt med autentisering, säger han och fortsätter.

– Precis som med traditionell konst så kokas det ofta ned till status och rätten att kunna skryta om ägarskap. Det är marknaden som styr och eftersom vi lever i en alltmer digital värld så blir det viktigare och viktigare med statussymboler online i stället för offline.

8 exempel Twitter I januari introducerade Twitter möjligheten för användare att använda NFT:er som profilbilder. För motsvarande knappt 30 kronor i månaden ges användare möjlighet att bekräfta ägarskapet av profilbilden, vilkens annars runda ram byts ut mot en hexagon. Även Facebook och Instagram ska titta på liknande lösningar. Björn Borg Den svenska tennislegendaren sålde i somras den första delen i ett sjudelat NFT-verk, om Wimbledonfinalen mot John MCenroe 1980. Den sjudelade serien bär namnet ”Serenity” vars första del ”No time to think” såldes för 65 ethereum, vilket motsvarar en bit över 1,5 miljoner svenska kronor. Anna Sorokin Den tyska bedragaren Anna Sorokin, eller Delvey som hon kallade sig själv, bedrog New Yorks elit iklädd rollen som rik arvtagerska innan hon avslöjades och dömdes 2019. Nu har hon släppts och det nya kändisskapet har visat sig möjligt att slå mynt på. Förutom rättigheterna till Netflixserien ”Inventing Anna” skriver hon en bok och i en intervju med BBC har hon hintat om just ett NFT-projekt. Twitter – igen ”just setting up my twttr”. Så lyder Twittergrundaren Jack Dorseys första tweet, den 21 mars 2006. Våren 2021, mitt under den kanske hetaste hypen sålde han tweeten som NFT, för omkring 273 miljoner kronor. Paris Hilton Den rika arvtagerskan tillika skådespelaren och artisten Paris Hilton var tidigt inne i NFT-sfären. Redan 2019 skapade hon sin första, vilken såldes för välgörenhet året därefter. 2021 släppte hon sin egen NFT-samling, ur vilken bilden ”Iconic crypto queen” såldes för drygt tio miljoner kronor. Cryptokitties Bland de tidigaste framgångsrika NFT-samlingarna är ”Cryptokitties” som redan 2017 blev ett av de första blockkedjespelen. De kattprydda digitala samlarkorten fungerar som ett slags krypto-tamagochis som kan bytas, säljas och fortplantas. För att inte helt tvätta ur värdet på katterna består ursamlingen endast av 50 000 originalkatter. En av dessa går i dag för omkring 3 000 kronor, jämfört med en femtiolapp för någon av de billigare avkommorna. Bored Ape Yacht Club Bland typexemplen på hånade NFT-samlingar är Bored Ape Yacht Club, Bayc, kanske det absolut vanligaste. Men samlingen om 10 000 apnunor med olika attribut har en lojal följarskara som gärna försvarar primaterna mot illasinnade ”höger-klickare” i sociala medier. Aporna säljs i dagarna för mellan fyra och fem miljoner kronor styck. Visa mer

Artely-grundarna Aleksandra och Alexander Antonov resonerar på liknande sätt – en identisk kopia är inte detsamma som ägarskap, och ägandet tillför mervärde.

– Det ligger något i ägandet. Jag skulle inte ha något emot att många andra har kopior av de NFT:er jag har köpt. Det är som reproduktioner av vilket känt verk som helst – det ökar bara värdet på den att efterfrågan är stor, att många vill ha den. För jag vet – och det går att verifiera – att den bara är min, säger Aleksandra Antonov.

Ett år efter att Beeple sålde sina 5 000 bilder har det explosiva utbrott försäljningen skapade på NFT-marknaden lugnat sig något, också för konsten. Även om fjolåret på många sätt innebar ett genombrott för tekniken visar forskning att förhoppningar om en demokratisering av konstmarknaden ännu uteblivit. Enligt en omfattande studie publicerad i Nature i höstas står de översta tio procenten av handlarna på NFT-marknaden för 85 procent av alla transaktioner och 97 procent av alla tillgångar.

Andreas Wannerstedt tror att många upplever tekniken som väl krånglig och det dröjer innan en stor massa tar den till sig. Ändå tvekar han inte över konstens framtid inom NFT-marknaden, inte minst på grund möjligheten till kontinuerlig lönsamhet genom löpande provisioner. Han följer själv sina verk och var de hamnar. Vissa säljs vidare direkt för vinst, andra köpare har blivit lojala fans, som håller i sina verk och hör av sig inför varje nytt släpp.

– Det mesta finns i den digitala världen, att konstförsäljningen inte kommit förrän nu har berott på att tekniken saknats. Nu finns den och då har jag svårt att se att man skulle ta ett steg tillbaka från intresset att köpa den, säger han.

– Är du etablerad digital konstnär så kommer du att kunna livnära dig på det, likväl som en traditionell konstnär kan.

