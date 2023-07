EKG: Fruntimmers förbannelse

Logga in

Det regnade på Fredrik i tisdags. I alla fall i kungliga huvudstaden är kanske bäst att tillägga och jag blev inte ett dugg förvånad. Redan som barn fick jag lära mig av mormor Karin att ”det hör till att det regnar mycket under fruntimmersveckan”. Som om det vilar en slags väderförbannelse under just den här veckan.

Därför blev jag inte det minsta förvånad när det även regnade på Sara (och alla andra) i onsdags och på Margareta i torsdags. Som tur var kom regnet sent i torsdags eftersom Blixten skulle spela golf.

Margaretadagen firades rejält i skärgården i min barndom. Då hissade morfar flaggan eftersom moster Tilly, som var gift med mormors bror Nisse, hade namnsdag och de hade sommarhus på andra sidan Varsnäsfjärden. Inte för att de kunde se flaggan, men ändå. Däremot skulle vi alltid åka dit och äta Margaretatårta.

I torsdags morse ringde jag min vana trogen till Pyttan och gratulerade henne på namnsdagen. Även Pyttan har Margareta som andranamn. Jag väntar förgäves varje år på att hon ska återgälda gratulationen på Karindagen om en dryg vecka. Kanske blir det i år…

Men åter till fruntimmersveckan. Varför har ordet fruntimmer så nedlåtande klang? Det är samma sak med kärring.

Ta en sak som stadsdelen Enskededalen där gatorna har fått namn ur kategorin ”svenska kvinnor”. Där hittar man såväl Karin Månsdotter och Kajsa Warg som Sophie Adlersparre och Kristina Nilsson. Gatunamnen tillkom för hundra år sedan och i det fantastiska uppslagsverket ”Stockholms gatunamn” omnämns stadsdelen som fruntimmersområdet. Ordet används (som tur är) inte så ofta. Det gör däremot kärringstan, som är ett annat namn på samma trakt. Som om det skulle vara bättre. Hrm.

Om man letar efter synonymer, en av mina favoritsysselsättningar, hittar man såväl kärring och tant som kvinnfolk och kjoltyg under ordet fruntimmer. Inget av dessa ord klingar positivt i mina öron, men så hittar jag två ord som får mig på gott humör: dam och donna. Det låter betydligt bättre.

Plötsligt slås jag av en tanke: undrar vad människor kallar mig när jag inte hör…

