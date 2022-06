Ekivokt, busigt och över alla gränser när Peaches triumferar på Berns

Konsert Peaches Scen: Berns, Stockholm Visa mer

Peaches vet hur man gör entré. Det har gått 20 år sedan den numera 55-åriga kanadensaren Merill Nisker släppte pionjärverket ”The teaches of peaches”, och när hon äntrar scenen på Berns i Stockholm stapplar hon skämtsamt fram med hjälp av en rullator i en ensemble som för tankarna till ”Kvinnan med handväskan” – komplett med hårnät och glasögon som ser ut som glasögon gjorde när de fortfarande ansågs fula.

På huvudet bär hon en gigantisk vulvaformad hatt och under den rosa satinjackan med födelseåret ”1966” i strass på ryggen har hon liksom dragit upp BHn över brösten. Den ryker dock snabbt.

”The teaches of Peaches” är ett av standardverken inom den numera stendöda genren electorclash som upplevde sin storhetstid i Berlin och Brooklyn under början av 2000-talet, och i vars anda hyperintressanta namn inom den svenska alternativa musikscenen som Shitkid och Tami T eller legender som Fever Ray ännu verkar. Med den osannolika hiten ”Fuck the pain away” slog Peaches sin samtid med häpnad, så det verkar inte mer än rätt att Nisker nu gett sig ut på en turné över två kontinenter till debutalbumets ära.

Albumets storhet ligger i dess perfekta avvägning mellan avskalad ljudbild och livsbejakande, maximalistiska anspråk. Peaches, som senast var aktuell med en enkvinneuppsättning av ”Jesus Christ Superstar”, överför perfekt denna avvägning till scenen.

Hon har först sällskap enbart av sitt föredragna produktionsmedel, en MC 505 Groovebox, men snart dyker även en oerhört karismatisk androgyn gitarrist upp, som ser ut att vara hämtad från 70-talets London, samt en trummis och tre bakgrundsdansare som tycks hemmahörande på någon berlinsk bondage-dragklubb.

Ljudbilden skiftar mellan ömsom kitschigt svulstig dödsmetall, ömsom svettigt industrirejv och stökigt punk-gig. Samtliga på scen har lagt i högsta möjliga växel och växlar under de två konserttimmarna inte ner för ett ögonblick.

Peaches genomför inte mindre än sju kostymbyten, vari det bland annat ingår en lila glansig konståkningsdräkt med voluminösa ärmar, chaps prydda av långa hårtofsar och en body med trycket ”thank god for abortion”. Bland showens nummer återfinns även en jättefallos som blåses upp över publiken och vilken Peaches traskar ut i, experimentell jazzbalett och dansare i stora hår-tält.

Det är genomgående ekivokt, busigt och över alla gränser, men efter två decennier bär Peaches upp spektaklet lekande lätt och aldrig på bekostnad av dramats huvudperson: musiken.

Niskers imponerande sångregister, Grooveboxens dunkande, melodiska basgångar och ett intensivt trum- och gitarrspel som inte sällan övergår i mäktiga solon resulterar i en helgjuten, förlösande uppvisning i lekfullhet och exhibitionistisk glädje.

Trots uppenbara risker övergår framträdandet nästan aldrig i halsstarrigt effektsökande. Vilket troligen har sin förklaring i att förutom nakenhet är vad som i första hand utmärker gänget på scen att de verkar ha så fruktansvärt roligt tillsammans.

Under extranumret – en parodiskt utdragen, givetvis grafiskt omskriven version av Celine Dions powerballad ”It’s all coming back to me now” – hör jag en publikgranne konstatera att ”det var mycket show för pengarna”. Får du någon gång chansen att se Peaches på scen, ta den.

