El Perro del Mar är bäst när hon skapar kulturdebatt

El Perro del Mar, alias Sarah Assbring, bjöds in till Moderna Museet för att i lugn och ro ta del av konstskatten, suga åt sig intryck och inspireras till att skapa förutsättningslöst. Resultatet blev ep:n ”Free land”. Samarbetet med museet tycks ha påverkat Assbrings självförtroende och självbild, att hellre vilja vara en del av konstvärlden än popbranschen.

På ”Free land” har samplad filmdialog och distade ljudsjok en lika stor roll som texter och melodier. Det låter intressant, även om man saknar den melankoliska och storslagna tonen från El Perro del Mars tidigare verk.

”Life is full of rewards” lånar refrängmelodin från The Impressions ”I gotta keep on moving”, titellåten har en bankande synkoperad dancehallrytm och ”Alone in halls” är en fri tolkning av Black Sabbaths ”Changes” med Blood Orange som slapp gäst.

Mest lyckad är ”Dreamers change the world” som är ett kulturdebattinlägg i poplåtsformat, en stolt appell för alla artister och kulturutövare som är trötta på att bli utnyttjade och tagna för givna. Som en del av denna protest är endast två av skivans låtar tillgängliga på strömningstjänster – hela ”Free land” kan bara köpas på vinyl, eller digitalt via artistens bandcamp.

Bästa spår: ”Dreamers change the world”

