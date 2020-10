Eldhunden breddar den svenska konstscenen

Grupputställning ”Analogue funny weather” Eldhunden, Stora Mossen, Bromma. Visas t o m 7/11 Visa mer

I många år har anrika Konstnärshuset i centrala Stockholm präglats av konflikter mellan Svenska konstnärernas förening och Konstnärsklubben, den senare en enkönad herrklubb. Eldhunden är SKF:s färska initiativ, som verkar vilja distansera sig från detta, vad gäller både lokalisation och representation.

Föreningens nya, 2.000 kvadratmeter stora lokal ligger utanför tullarna, i ett bostadshus i Stora Mossen. Och redan i invigningsutställningen ”Analogue funny weather” syns en orientering mot större mångfald i konstnärernas etniska bakgrund, därtill en jämn könsbalans och spridning i åldrar.

Zahra Zavareh, ”Sharp as shock” och ”Aggression in your piercing eye”. Foto: Corina Wahlin

Curator är Ashik Zaman, del av SKF:s nya ledarduo tillsammans med Alida Ivanov. Zaman har sedan 2013 utvecklat den mobila konstplattformen och ideella nättidskriften C-print (tillsammans tvillingbrodern Koshik), som har 28.000 följare på Instagram och en målsättning att bredda den svenska konstscenen med nya namn och uttryck.

Denna inkluderande hållning märks som sagt redan i Eldhundens lovande första grupputställning, där hälften av de tolv konstnärerna är tidigare okända för mig, de flesta medlemmar i SKF. Titeln är hämtad från Olivia Laings ”Funny weather: Art in time of emergency”, en samling aktuella texter om konst som motstånd i en skrämmande politisk tid.

Exakt hur boken påverkat Zaman framgår inte riktigt, mer än att han ”vill vara med och göra motstånd mot de mörka krafter som har gjort intåg i samhället” och ser ett behov av att koppla bort nätets påträngande informationsbrus.

Bild 1 av 2 Anna Ridderstad, ”Eruption”, i Eldhundens nya lokal. Foto: Corina Wahlin, Corina Wahlin Bild 2 av 2 Cia Kanthi, ”Untitled (photograph by my 4 year-old son Algot, developed by me)”. Foto: Cia Kanthi Bildspel

Analoga tekniker dominerar utställningen, liksom ett förhållande till den egna kroppen. Direkt vid ingången sprider sig en doft av örtte, som härrör från Anna Ridderstads installation ”Eruption” – ett ”vulkaniskt” berg av torkad brännässla, populärt vid detox. Rening av kropp (och själ) är även ett underliggande tema i Nils Agdlers magnetiska filmloop ”Den nye mannen/Rebirth”, där en naken mansfigur kämpar sig fram i en snöstorm, möjligen mot en pånyttfödelse.

Agdler har sedan tidigare undersökt traditionell maskulinitet och genusrelaterade ämnen i samarbete med Timo Menke, här i en obetalbar musikvideo; en medelålders manskör som gravallvarligt hyllar kvinnan i framförande av Eurythmics ”Sisters are doin’ it for themselves”.

Flera komiska såväl som dramatiska dialoger uppstår mellan verken. Själv fastnar jag framför Zahra Zavarehs vackert snidade och mångtydiga träobjekt. Öronformade ”Sharp as shock” har en gökursliknande kedja, som när man drar i den fäller ut blad som i en schweizisk armékniv, medan ögonformade ”Aggression in your piercing eye” vecklar ut vassa metallblad som liknar ögonfransar.

Kasra Alikhanis installation ”The Holy Binder”. Foto: Corina Wahlin

Snett emot hänger Cia Kanthis foto, där en stående man håller händerna över ögonen på en sittande kvinna. Hon omgärdas av två skulpturobjekt – hotfulla ”Kofot” på ena sidan och på den andra ett glas med en ingjuten Treo, som aldrig kan lösas upp och lindra smärta.

Kedjereaktionerna avlöser varandra genom hela utställningen. Mest uppseendeväckande är Jakob Westbergs läcka praliner - fyllda med fett från konstnärens egen fettsugning. Och jag ska sent glömma Kasra Alikhanis kontorsinstallation, där en pärm med personligt formulerade ”kvitton” vittnar om hur rasismen kokar i fikarummen: ”Ibland glömmer dom ens ursprung/ibland det enda dom ser/vet inte vilket som är värst. ### Trevligt helg!”