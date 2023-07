Eldkvarn blev Sveriges bästa band igen på sin sista konsert

Logga in

Konsert Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Eldkvarn Scen: Götaparken, Norrköping Visa mer Visa mindre

”Fabrikerna stod som stora röda tegelskal” sjunger Plura i ”Kungarna från Broadway”, en av många sånger om Norrköping och tiden som flytt. Skivan kom 1988, bara två år efter att den sista maskinen tystnat på Holmens pappersbruk mitt i stan och industriepoken slutgiltigt var över. Nu gör Eldkvarn sin allra sista spelning i Götaparken, mitt i stan där allt började för drygt femtio år sedan.

Det är ett påfallande provinsiellt arrangemang. Innan bandet går på turas många av Norrköpings personligheter om att understryka bandets lokala kopplingar; till gatorna, platserna och fotbollsklubben. Eldkvarn påannonseras av det moderata kommunalrådet som vill tacka för platsmarknadsföringen, för att de satt staden på kartan.

Samtidigt är det Norrköping som bröderna Plura och Carla Jonsson och övriga tidiga medlemmar växte upp i borta sedan länge. Eldkvarn hämtade snarare kraft i nostalgin. Det Sverige de sjöng fram var fullt av trasiga människor, slitna småstadshotell och övergivna godsvagnar på igenvuxna spår. I de här miljöerna utspelade sig hopplösa kärlekshistorier, bara minnen de också.

Nu har nostalgin ännu fler lager. Sångerna kom till i en tid då det ännu gick att minnas det gamla Sverige. Fabrikerna i Norrköping är sedan länge en postindustriell kuliss, och i de gamla tegelskalen ryms nu universitetssalar, konserthallar, museum, restauranger och kontor. Och av din mammas hus på gathörnet fanns inget kvar.

Foto: Mats Jonsson/Rockfoto

I en sista storslagen gest har bandet alltså återförenats efter åtta års tystnad för en sista konsert. Inte för att någon i bandet verkar vilja det utan mest för att få ett värdigt slut på sagan. I intervjuer – och inte minst i Håkan Lahgers bok om bandet som kom i våras – framträder bilden av ett rätt bittert gäng gubbar som kanske egentligen aldrig dragit jämnt men varit beroende av varandra för sin försörjning. Ja, tills Plura blev tv-stjärna och inte riktigt behövde bandet längre. Eldkvarn har nött vägarna i ett halvt sekel, gjort tusentals spelningar och kämpat mot de musikaliska konjunkturerna. De första verkliga framgångarna kom i slutet av 70-talet och höll i sig några år in på 80-talet. Då hade bandet ett rappt nya vågen-driv. Efter en kokainkrasch i London återkom Plura som lantlig folkhemspoet i Dylan-stil mot slutet av årtiondet. Under ironins decennium funkade Pluras naturromantik mindre bra och även om 90-talet inleddes starkt övergick det i en golgataturné mellan småstädernas stadspubar. Inga gig var för små för Eldkvarn, de svarta stålarna skulle in.

Men sedan vände det igen. Eldkvarn fick en ny publik, jobbade med en yngre producent och hittade tillbaka till sig själva. Det är minnet av det bandet som nu ska bevaras.

Och det är en imponerande repertoar de öser ur denna sista kväll. De börjar med sällan spelade ”27” som, fast den är 23 år gammal, handlar om att allt är slut och förgjort och att Norrköping inte är Pluras stad längre. Bortsett från den och ”Jag är bättre än dig” är det mest klassiska spår de gör, såna som alla vill höra. Plura har verkligen varit en fantastisk låtskrivare men formen har onekligen varit bättre. Rösten håller än, men inte resten av kroppen, och det uppstår ofta en tvekan hos bandet när han inte förmår leda dem längre på det sätt han brukade. Stundvis glimtar det till och de blir återigen Sveriges bästa band, så som man vill minnas dem. Den melodiska basisten Tony Thorén, den korrekta keyboardisten Claes von Heijne och Werner Modiggård som får alla komp att rulla så snyggt. I ”Ett hus på stranden” och ”Alice” hittar de motorn och svänget. Annars är det mest fart när gitarristen Carla Jonsson gör sina sånger. Han har energin och drivet kvar.

De spelar länge, och sen är det slut, för gott. Det är rätt beslut, även om det är sorgligt. Tack för musiken.