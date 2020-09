Elena Ferrante: ”Jag föredrar en kärlekspartner som har förmåga till djup vänskap”

Varifrån fick du inspiration till att skriva ”De vuxnas lögnaktiga liv”? Anser du att vuxna brukar ljuga om sitt eget liv? För andra, för sina barn och kanske också för sig själva?

– Som barn ljög jag och blev ofta bestraffad för mina lögner. I fjortonårsåldern, efter att ha blivit förödmjukad många gånger, bestämde jag mig för att bli mogen och sluta ljuga. Men efter hand insåg jag att mina barnsliga lögner bara hade varit fantasiövningar, medan de vuxna som hade så mycket emot lögner ljög för sig själva och andra helt obesvärat, som om lögnen var en förutsättning för att de skulle verka helgjutna och viktiga, för att de skulle kunna mäta sig med andra och framstå som värdiga förebilder för sina barn. Något i denna upplevelse från tonåren gav näring åt Giovannas (romanens huvudperson, reds anm) historia.

Denna händelserika roman inleds med att något sägs och aldrig kan tas tillbaka, i en särskilt känslig fas av Giovannas uppväxt, och därför undrar jag om det finns något som får dig att vilja gå tillbaka i tiden och tala till ditt eget tonårsjag (eller kanske något som du hade velat att ditt tonårsjag hade snappat upp). Något som hade kunnat ge ditt liv en annan inriktning än det fick, hade kunnat ge självförtroende och en tillräckligt stark impuls att göra vissa saker tidigare än du i verkligheten gjorde eller hade kunnat hjälpa dig att undvika handlingar som du i dag ångrar.

– Här i livet får det som är gjort vara gjort. Tonåren ska vi bara inte tala om – i mitt fall var det en tid när allt var oföränderligt och kändes hopplöst. Sedan jag blev vuxen har jag alltid aktat mig noga för att säga ”lyckliga du” till en tonåring, även till den som skenbart verkar vara lycklig. Jag tror att ju snabbare den åldern är över, desto bättre. Men däremot är det väldigt intressant att skriva om den. Jag misstänker att en liten bit av tonårstiden dyker upp i alla böcker, oavsett vad som skildras, just för att det är en fas med dunder och blixtar, stormar och skeppsbrott. Man är nästan barn och nästan vuxen, under en evighetslång tid kan kroppen inte bestämma sig för att lägga av en skepnad och anta en annan. Inte ens språket verkar ha en lämplig form för denna tid, ena stunden låter man barnslig och andra pratar man som en vuxen kvinna, och i båda fallen skäms man. I verkligheten förändras inte det förflutna. Men när man skriver är tonårstiden oändligt föränderlig. Varje fragment kan hitta sin plats i en berättelse och genast upphöjas till något betydelsefullt. Den där stillastående och bleka tidsperioden som betraktas från tröskeln till vuxenlivet sätts i rörelse när man skriver, den skapas, omskapas och får ett berättigande.

I dina tidigare romaner har kvinnor behövt årtionden, eller till och med ett helt liv, för att hävda sina intressen och frigöra sig. Men i den här romanen lyckas Giovanna sätta sig över sina ursprungliga villkor och vanor på otroligt kort tid. Handlar det om ett särfall eller en generationsskillnad, eller har våra mödrars strävanden och ansträngningar gett frukt och stärkt oss, bidragit till vår egenmakt?

– Giovanna befinner sig mycket långt från Lila och Lenù (i Neapelkvartetten, reds anm). Hon har fått en sekulär och extremt demokratisk uppfostran. Hennes föräldrar, som båda är lärare, väntar sig att deras dotter ska bli en fri och självständig kvinna med hög utbildning och status. Men en obetydlig händelse sätter käpparna i hjulet för den processen och flickan börjar uppfatta sig själv som en rutten frukt i en miljö som genomsyras av lögner. Därför börjar hon desperat göra sig av med all uppfostran, som om hon vill begränsa sig själv till den levande kroppens rena och enkla sanning. Också Lenù och Lila försöker skaka av sig kvarteret de kommer ifrån, men skillnaden är att de kämpar med att tillverka redskap som kan hjälpa dem att frigöra sig från den verkliga och föreställda fattigdomen, medan Giovanna hittar samma slags redskap fix färdiga i sitt hem och använder dem mot den värld som hon har fått dem av. Hon är fullt utrustad när hon börjar göra uppror och kan därför agera snabbt och beslutsamt. Men att lösa upp ett jag som fått god uppfostran och bildning är ett riskabelt företag. Om man söker förändring för att anta en sannare skepnad löper man alltid risken att förlora sig själv.

I vilken grad anser du att man kan ”lämna Neapel”, omskapa sig själv långt från sitt ursprung eller det ”öde” som man fått sig tilldelat vid födseln?

– Först och främst vill jag understryka att man inte sviker sitt ursprung bara för att man ger sig i väg. Tvärtom behöver man ge sig i väg för att kunna förhålla sig medvetet till sitt ursprung och låta det utgöra grunden för personlig utveckling. Ett kringflackande liv förvandlar våra kroppar till överfulla lagerutrymmen. Nytt material tynger ner det ursprungliga och förändrar det genom att smälta samman och blandas upp med det. Vi växlar rastlöst mellan olika sätt att vara så att våra identiteter än berikas, än utarmas genom att vissa saker tas bort. Men den plats där man är född finns kvar. Det är den grund som våra tidigaste erfarenheter vilar på, det är där man först vänder blicken mot något, för första gången fantiserar och uttrycker sig. Och ju gedignare den grunden är, desto mer varierade blir våra erfarenheter av andra platser. Neapel vore inte min enda verkliga stad om inte andra platser och andra människor som jag stötts och blötts med tidigt hade låtit mig upptäcka att det var där och ingen annanstans jag försiktigt började kalla mig själv ”jag”.

Jämfört med de kvinnliga romanpersonerna framstår ”Ferrantemännen” som okomplicerade eller tråkiga. Finns det någon man i dina böcker som du har en övervägande positiv uppfattning om eller tycker mer om än de andra?

– Enzo. Jag tycker om män som visar sin styrka på ett lyhört sätt genom att vara ett stöd i tillvaron. Jag tycker om dem som gör det utan för många ord, utan att blir tårdrypande och utan att begära något i utbyte. Det är just genom att förstå kvinnor på djupet som män enligt min åsikt bäst utnyttjar sin intelligens och förmåga till kärlek. Men det är sällsynt. Jag vill inte tala om den sorts råbarkade och våldsamma män som på sista tiden uppträtt ytterst vulgärt och aggressivt i sociala medier och på tv. Då är det mer meningsfullt att tala om dem som håller en högre nivå, våra arbets- och studiekamrater. De flesta män fortsätter att behandla oss som små söta djur som man visar uppskattning bara när man vill leka med dem. Ett fåtal har lärt sig en uppsättning ytliga ”kvinnovänliga” formuleringar och vill tala om vad som är bäst för oss, men så fort vi säger att vi själva måste bestämma vad som är bäst krackelerar den polerade ytan och den gamla odrägliga, ynkliga mannen kommer fram igen. Nej, de män som vill lära oss hur vi ska vara behöver själva lära om på alla plan. Just nu är det bara Enzo, Lilas tålmodiga livskamrat, som jag känner förtroende för. Visst kan det hända att också den sortens man tröttnar och ger sig i väg efter ett tag, men då har man åtminstone kvar en positiv minnesbild.

För Lila och Elena är ”Unga kvinnor” en läsupplevelse som får stor betydelse. Vilka (andra) litterära gestalter blev du fascinerad och tog djupt intryck av under barndomen och tonåren?

För att svara på det måste jag göra upp en lång lista som antagligen blir tråkig. Låt oss säga att jag slukade romaner i vilka kvinnorna levde olyckliga liv i en orättvis och grym värld där de begick äktenskapsbrott, överträdde andra lagar och såg vålnader. Från tolv till sexton års ålder kastade jag mig över alla böcker som hade kvinnonamn i titeln: ”Moll Flanders”, ”Jane Eyre”, ”Tess av d’Urberville”, ”Effi Briest”, ”Madame Bovary” och ”Anna Karenina”. Men den bok jag som besatt läste om gång på gång var ”Svindlande höjder” av Emily Brontë. Och än i dag är det en enastående bok på grund av hur den skildrar kärlek, med sömlösa övergångar mellan de ädlaste och de allra lägsta känslor. Catherine är en person som är värd att återuppta bekantskapen med då och då. Det kan hjälpa en att undvika risken för sockersöta kvinnliga gestalter när man skriver.

Identifierar du dig med någon av huvudpersonerna i Neapelkvartetten eller din nya roman?

– Jag får svara med en kliché: alla romanpersoner, också männen, har något av mig själv. Och så måste det vara. Även om vi vet ganska mycket om andras kroppar är det bara oss själva vi verkligen känner när det gäller det inre livet. Därför är det ganska lätt att lära sig se och snappa upp en karakteristisk gest, en grimas, en uttrycksfull blick och sådant som utmärker ett sätt att gå eller tala. Däremot är det omöjligt att flytta in i någon annans huvud – den som skriver löper alltid risken för schematiska förenklingar som för tanken till en psykologibok, och det är deprimerande. Vi har bara vårt eget huvud och att ur det få fram lite sanning som kan ge liv åt fiktion är ett hårt arbete. Därinne hörs många höga röster som blandar allt under sammanstötningar och förvirring. En annan människas inre liv är därför till syvende och sist alltid det otillräckliga litterära resultatet av en (alltför rak, alltför sammanhängande och logisk) analys av det egna jaget i kombination med stark fantasi. Men du bad mig att nämna en romanperson som jag identifierar mig med, och eftersom jag har för avsikt att ge så utförliga svar som möjligt ska jag säga att jag just nu tycker om vissa drag hos faster Vittoria i ”De vuxnas lögnaktiga liv”. Det är inte jag, men jag är helt klart nöjd med att skapat henne.

Många av personerna i dina böcker slits mellan kärlek och vänskap. Vem skulle du vilja ha vid din sida för alltid, en vän eller en kärlekspartner?

– Jag föredrar en kärlekspartner som har förmåga till djup vänskap. När man är ung är det svårt att förstå att de båda sakerna går att kombinera, men för den som är lyckligt lottad förenas de efter hand med åldern. Jag har alltid tyckt mycket om när uttrycket ”min vän” används i gamla tiders kärleksbrev. Och jag har heller aldrig betraktat tilltalsordet ”syster”, som förekommer i riddarlitteraturen och finns kvar genom flera århundraden, som ett tecken på bristande åtrå – tvärtom.

I dina böcker tar du upp en viktig fråga: kvinnors frigörelse genom yrkeslivet. Hur tror du att coronapandemin kommer att påverka kvinnors situation? Tror du att den kommer att leda till ännu större ekonomiska klyftor och till att vissa framsteg som gjorts under frigörelsens gång undergrävs? Tycker du att det vore ett intressant ämne för en författare?

– Jag är fortfarande rädd och förvirrad efter insikten att det gick så lätt och bara tog några veckor att försämra en redan fruktansvärd situation för de svagaste grupperna runtom i världen. Jag är inte särskilt intresserad av själva pandemin. Det som har skrämt mig är systemets bräcklighet, till den grad att jag har svårt att uttrycka mig klart. Jag syftar på att allt plötsligt kastades om. På ytterst kort tid hamnade lydnad högst upp på värdeskalan. Och kvinnor fick fler order än vanligt eftersom de av tradition förväntas åsidosätta sig själva och på ett konkret sätt sörja för familjens överlevnad: stå för näring, tillsyn och omvårdnad, stänga in sina närmaste och sig själva och samtidigt ha skuldkänslor för allt, som om de dittills hade krävt för mycket. I det sammanhanget framstår det som nödvändigt att ta ett steg tillbaka och koncentrera sig på grundläggande motståndshandlingar: mat, vatten, tak över huvudet och medicin. Ja, jag tror att man i stället för att berätta om smittspridningen borde berätta om hur vi förändras av att rädslan sprider sig och tar udden av de höga syftena och stora ambitionerna, med andra ord all den ”handlingskraft” som uppbådas när det socioekonomiska och kulturella systemet ger en illusion av att vara hållbart. Men jag måste som sagt tänka på saken. Just nu är det viktigaste att komma underfund med hur vi ska behålla fokus på kvinnofrågan. Den får inte betraktas som mindre brännande än exempelvis situationen för afroamerikaner i USA eller migrationen från områden drabbade av krig och fattigdom.

Tycker du att det är relevant att tala om ett ”kvinnligt skrivsätt”?

– Jag får vrida och vända lite på frågan för att kunna besvara den på bästa sätt. Det är inget ont i att tala om ett ”kvinnligt skrivsätt”, men man bör göra det med viss varsamhet. Eftersom det finns erfarenheter som är omisskännligt kvinnliga borde alla muntliga och skriftliga uttryck för dessa erfarenheter ha en uttalat kvinnlig prägel. Men så är det tyvärr inte. De medel som vi kvinnor använder för att uttrycka oss är egentligen inte våra, de är en historisk produkt av manlig dominans, och det gäller inte minst grammatiken, syntaxen, de enskilda orden och till och med adjektivet ”kvinnlig” och dess olika betydelsenyanser. Litterärt skrivande utgör naturligtvis inget undantag.

– Litteratur kan därför inte skrivas av kvinnor annat än med möda och med utgångspunkt i den manliga traditionen, även när denna litteratur hävdar sig själv med kraft och söker sina egna rötter, när den gör könens förening till sin och vägrar stänga in det okuvliga sexuella begäret inom färdiga ramar. Betyder det att vi är fångar, att vi är dömda att för alltid döljas just av det språk på vilket vi försöker berätta om oss själva? Nej. Men det är nödvändigt att inse att skrivandet under dessa omständigheter handlar om att pröva sig fram. Vi måste ständigt utgå från att vi trots alla framsteg ännu inte syns ordentligt, inte hörs ordentligt och inte blir riktigt förstådda, att vi behöver röra om bland våra erfarenheter tusen gånger, som i en sallad, och ge nya och överraskande röster åt personer och saker. Det handlar om att hitta den gåtfulla väg (eller de vägar) som från en spricka, ett mellanrum mellan de färdiga formerna leder till texter som är oförutsebara till och med för oss som skapar dem.

Hur arbetar du? Gör du många ändringar och i så fall av vilket slag? Tycker du att du är bra på att redigera dina egna texter? Byter du ofta ut ord och typen av språk?

– För mig är det viktiga att med utgångspunkt i ingenting åstadkomma ett kompakt och ostrukturerat utkast. Arbetet med det utkastet gör mig utmattad. Det tar på krafterna att skriva en text med början och slut, en text som myllrar av liv. Det är som att långsamt närma sig, att skugga en levande varelse utan ett bestämt utseende. Ibland går det smidigt och jag behöver inte ens läsa igenom, men det är ovanligt. Oftast kommer jag inte längre än några rader om dagen, rader som jag skriver och skriver om. Det händer ofta att jag efter ett tag tappar lusten och avbryter alltihop. Men sådana plågsamma erfarenheter går jag inte in på nu. I stället kan jag säga att det verkliga nöjet med att skriva börjar först nu när denna inledande ansträngning har gett ett gott resultat. Då börjar jag om från början. Jag stryker hela avsnitt, skriver om väldigt mycket, ändrar på handlingen och till och med på personernas karaktärer, lägger till saker som jag kommer att tänka på och uppfattar som nödvändiga först när det finns en text, utvecklar vagt antydda episoder, flyttar om vissa händelser i tiden, tar ofta tillbaka sidor som jag lyft ut och tidigare versioner som var längre, kanske inte lika fina men mer spontana. Det är ett arbete som jag utför ensam, jag skulle aldrig kunna dela det med någon. Däremot behöver jag efter ett tag mycket uppmärksamma läsare, men de får endast bry sig om tecken på tankspriddhet: missar i kronologin, upprepningar och obegripliga formuleringar. Men jag är rädd för förslag som syftar till att normalisera texten, av typen: ”så där säger man inte, interpunktionen är inte korrekt, det där ordet finns inte, den där formuleringen fungerar inte, det är motbjudande att det slutar så där, det här låter bättre”. Låter bättre? Den farliga redigeringen är den som görs med respekt för de gällande estetiska normerna. Och lika farlig är den redigering som gynnar sådana avvikelser som är förenliga med den allmänna smaken. Eller när en förläggare säger ”det finns bra saker i din text, men vi måste arbeta med den, det är bättre att dra tillbaka manuset”. Det där ”vi” är en varningsklocka.

Översättning från italienskan: Johanna Hedenberg

