Elin Anna Labba: Inför det anonyma hatspråket står vi alla oskyddade

”Idag ska jag till min kalv.”

Hon springer på tårna till byrån och tar ut en bomullsklänning och ett par glittriga strumpbyxor.

”Det där kan du inte ha”, säger jag.

Vi bråkar alltid om kläderna, men nu byter hon ändå snabbt om till ett ullunderställ. De fick välja varsin kalv i vintras och hon valde den vitaste.

”Dat namma lea muohtacizáš. Den heter snöfågel”, säger hon.

Hon pratar hela morgonen, det är så mycket med den här kalven. När jag hör henne prata om den inser jag hur naturligt det är med alla gamla traditioner, som att det är just en kalv man ger när man ser barnets första tand – tandgåvan. Och att barnen får kalvar i doppresent.

För de har ju ett särskilt öga till varandra, de små renarna och barnen. Under sommarens kalvmärkningar går de runt i hagen om nätterna. Kalvarna följer sina vajor och barnen sina föräldrar. Små kalvmärkningsknivar hänger i barnens bälten. När de till slut tröttnar, somnar de små renskötarna i kåtan till kalvarnas lätta grymtanden.

Varför tjatar samerna så om sina renar? Jag vet att folk undrar. Det hade nog jag också gjort, om jag inte hade sett svaret så nära. Om jag inte hade sett tandgåvorna och de där ljusa kalvmärkningsnätterna till fjälls. När jag var liten somnade jag också tidigt för att orka vakna före midnatt, för att få vaka hela natten! Nu lägger jag mina egna barn att vila under midnattssolen, innan renhjorden tas in.

Vi hittar inte kalven den där vårdagen, men min dotter är inte så bekymrad.

”Den är med sin mamma”, säger hon tvärsäkert.

Jag är inte lika övertygad, men jag säger ingenting. Vi har haft hårda vintrar i många år. Renskötarna såg de första klimatförändringarna i snön efter millennieskiftet. Det regnar mitt i vintern nu och betet låser sig under isen. Det är järvar, lodjur och trasiga stängsel till tåget. Och så är det de vita renarna. De klarar sig oftast lite sämre. De är skörare.

Och, någon dag när min flicka blir äldre kommer vi också att behöva prata om att folk kan slå ner på kalvar – som hennes snöfågel – för att komma åt oss.

Elin Anna Labba Är journalist och författare. Hon jobbar på Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi i Jokkmokk – och har tidigare varit chefredaktör för den samiska ungdomstidskriften Nuorat.

Hennes bok ”Herrarna satte oss hit: om tvångsförflyttningarna i Sverige” (Norstedts) vann Augustpriset i fackboksklassen 2020. Ur motiveringen: ”Med samma stillsamma poetiska kraft i språket synliggör hon Sveriges tvångsförflyttningar av samerna, tvångsförflyttningar som söndrat urgamla släktband, nätverk och flyttleder.”

Visa mer

Det är vår nu när jag skriver, det är nu kalvarna föds och nyåret börjar, men det är inte så länge sedan det var vinter. Då kom Girjasdomen som gav samebyn Girjas rätt att bestämma över fiske och småviltsjakt. Det tog inte lång tid innan renskötarna hittade slaktade renar, i ljusblå plastsäckar. En ren hade skadskjutits och lämnats för att dö. Det syntes i snön att den hade kämpat. På nätet sätts ord på handlingarna:

”Sista gången man visat respekt å hänsyn för samerna och deras renskötsel iaf. Själviska äckliga jävla as är vad ni är, hoppas ni själva inser att ni startat krig nu.”

”Kom ihåg nu, ta era gamla bilar, kör ihjäl alla renar ni vill och skär av öronen efteråt.”

”Perfekt väder för att härja uppe på girjas marker, jaga deras renar som dom kortväxta jagar våra Järvar! Save a wolverine kill a sapmi!!”

I mars 2020 krävde mer än 850 personer att Kiruna kommun skulle agera och ta avstånd från samehatet. Jag bor med min familj i Jåhkåmåhkke, Jokkmokk. Det är flera samebyar mellan Jokkmokk och Girjas, men nyheten om de slaktade renarna slog ner som om det hänt precis framför oss. Samma kväll kände jag mig tvungen att prata om det med mina barn.

”En bra lapp är en död lapp” stod sprayat på en viadukt i Kiruna när jag växte upp

Jag känner i kroppen hur jag kopplar på den, förberedelsen. Jag trär på den som en galonjacka eller något slags skyddsplagg. Jag hör de välbekanta stötarna inombords. ”En bra lapp är en död lapp” stod sprayat på en viadukt i Kiruna när jag växte upp. Språket som forsar nu har alltid levt i mitt liv, i mellanrummen.

”De har ju alltid skjutit renar”, säger en luttrad renskötare i vår grannsameby.

”Känner du dig ständigt förberedd?” frågar jag min man.

”Nej. Jag känner mig inte så drabbad”, svarar han.

Han är renskötare, men har inte upplevt rasism i Jokkmokk, inte på det sättet. Jag är avundsjuk på lättheten i det. Han känner inte kraften av de dödade renarna i kroppen, som jag. Han är uppvuxen på en tryggare plats.

Jag är uppvuxen vid Gironvárri, ripfjället på samiska. Fjällripan är min hemstad Kirunas sigill, men det är också nästan så långt införlivandet av den samiska kulturen sträcker sig. Renskötseln framställs ofta som ett hinder för friluftslivet, jakten och fisket. I Kiruna har markerna omskapats och blivit en gruvstads. Hjalmar Lundbohm, han som bjöd hem rasbiologerna som gäster, är Kirunas landsfader och gatorna är döpta efter herrar av olika slag. Ingen minns knappt de gamla namnen, eller folket som uttalade dem. När samiska stadsskyltar sätts upp bredvid det mer svenska namnet, brukar det inte dröja länge innan de försvinner.

I samband med att Girjasdomen – som gav Girjas sameby rätt att förvalta småviltsjakt och fiske – tillkännagavs intervjuades Kirunas centerpartistiska kommunalråd Gunnar Selberg i Norrbottens-Kuriren.

”Många kommer att känna sig utestängda”, menade han och tog i samma sekund tydligt parti mot samebyn.

Ingenstans känner jag mig så hemma som runt om Kiruna; stigarna, luften, stadshusparken, mina närmsta vänner, men det är en svår plats att kalla för hem. De flesta av mina nära vänner är inte samer, jag hade en krets utanför det samiska. Ändå innebar skoltiden i Kiruna mycket vaksamhet. På skolgården hörde jag lappjävel tillräckligt ofta för att det skulle klistra sig fast. Det är en slags bakgrundston jag alltid vet kommer att ringa.

Utanför samiska sammanhang är kolten en risk jag tar

När jag körde hem från Kiruna till Jokkmokk efter Girjasdomen låg det döda renar längs vägen. Tre kråkor flög hastigt och satte sig på en snöhög. Fem renar. En bit bort låg en till. Djuren passerar E10:n när de vandrar till fjälls. Det är inte alls ovanligt att de blir påkörda, inget konstigt, men jag kunde inte hindra tanken: körs fler renar över nu, efter Girjasdomen?

Jag vet att jag ser rasismen bakom trädet även när det är som ljusast. Det slukar kraft, precis som Toni Morrison sade: ”The very serious function of racism ... is distraction. It keeps you from doing your work. It keeps you explaining, over and over again, your reason for being.”

Utanför samiska sammanhang är kolten en risk jag tar. Jag klär mig i mina finaste kläder fullt medveten om vad som kan komma, fast det oftast inte kommer. I mitt exemplar av Linnea Axelssons ”Aednan” har jag strukit under några rader.

Broscherna

Rasslar

De blänker på

Bröstet

En kvinnosydd

Rustning av kläde

Och silver

Kolten är både utsatthet och rustning, fast på senare år har jag märkt att rustningen har börjat vittra sönder. Jag bannar att den håller emot allt sämre, kanske hänger det ihop med att jag har fått barn. Trots att jag virar halsduken hårt om mig känns det allt oftare som att det rinner isande vatten i nacken. Jag kan inte hålla nätets hatiska trådar borta från mig. Jag vill hålla om den lilla kalven med min kropp, så att mina barn slipper lära sig om kylan.

Att döda renar är ett straffspråk, och ett evigt sådant. Det har alltid funnits och tycks aldrig gå ur tiden. Blodet i snön är träffsäkert. De som skjuter renarna vet att det tar just där det gör ondast.

Var finns hatet egentligen nu? Inför det anonyma står vi alla oskyddade

Det är så effektivt att samerna så klart själva också alltid har använt det. Att lämna slaktrester är ett gammalt sätt att skrämma andra renskötargrupper. Den blodiga kniven brukar jojkas i gamla traderade jojkar.

Att hota om slakt har också varit ett maktspråk. De gamla lappfogdarna visste det, för genom att hota om tvångsslakt genomfördes tvångsförflyttningarna av samer i början av 1900-talet. När myndigheterna hotade om slakt flyttade de flesta självmant. Att förlora sin renhjord är den största av rädslor.

Rövarvinden rasar med full kraft

min hjord följer med vinden bort från mig

som författaren Per Idivuoma inleder sin roman ”Rövarvind”.

I dag är vindarna svåra att slippa för oss alla. De drar ofrånkomligt in genom nätets stora springor. Förr kunde man låta bli att dricka kaffe på gården där de bodde och bara stanna där man visste att man var välkommen. Hatet hade en plats och en fysisk punkt. Var finns det egentligen nu? Inför det anonyma står vi alla oskyddade.

I Kiruna bygger det på en lång historia, där samer länge stod längst ner i hierarkin. En student med samiskt efternamn kunde bli nekad bostad. En kvinna klädd i kolt som kom till Kiruna för att besöka läkare fick sova i skogen när hotell Ferrum inte tog in henne. Det är historier från 50-talet, det är inte länge sedan.

Jag har mina föräldrars generation att tacka för att jag föddes in i kamp, i stället för skam

Den samiska filmaren och dramaturgen Åsa Simma, som i dag är chef för Giron sámi teáhter, har berättat hur hennes mor förbjöd henne och hennes syskon att prata samiska i mat- affären. De fick inte öppna munnen förrän de satt i bilen, för att skydda sig själva. När jag en dag pratar med Åsa Simma om Girjasdomen, skickar hon en text som hon har skrivit. Den handlar om multikonstnären Nils Aslak Valkeapää, Áillohaš:

In school I was teased for yoiking, the Christians tried to convince me to stop because I would end up in burning hell. [...] I made a phone call to Áillohaš pouring out my obstacles. He soothed me, a sentence he said is carved forever in my mind ...so, they doom you to hell, ok, but what on earth are you Åsa going to do in a paradisiac heaven, where yoik is forbidden?

Åsa Simma beskriver hur Áillohaš som konstnär och författare erbjöd skydd och lindring, han drog in henne i något som var mycket större än hon själv och gav henne kraft att skapa. Det är en text skriven ur en erfarenhet av rasism långt värre än den jag har upplevt. Att samer ansågs mindervärdiga var så självklart att ingen stod upp för motsatsen.

Jag inser att Áillohaš hade samma roll för henne, som hon själv har för mig nu. Att jag har mina föräldrars generation att tacka för att jag föddes in i kamp, i stället för skam. Att jag kom till världen 1980, tre år efter att American Indian Movemement lett till en urfolkssamling i Kiruna. Det var samma tid som konflikterna mot vattenkraftsutbyggnaden i Alta exploderade och norska poliser slog ner mot samiska demonstranter.

1981 broderade Britta Marakatt Labba poliser som flyger över de koltklädda som mörka kråkor. När jag blickar tillbaka på min barndom var den präglad av samisk politisk konstnärlighet. Vi hade Paulus Utsis poesi i bokhyllorna och vi gick på samisk teater på Folkets hus. I den flätade backen i vardagsrummet var hälften samiska lp-skivor. Mamma lyssnade på både Tracy Chapman och Mari Boine. Hörlurarna som jag kopplade in i lp-spelaren var alldeles för stora när Mari Boine jojkade ”din makt har ingen färg. Du är en vit tjuv.” Eller:

Höga herre långt där nere i Oslo, har du tid att höra på oss? Vi ser på tv kväll efter kväll och hör ingenting på vårt eget språk.

När jag långt senare lyssnar på poddintervjuer med Mari Boine fastnar jag vid hur hon pratar om konsten som en livlina för ett stympat folk. ”Hela den sorg som lever i vårt folk och i vårt samhälle kommer genom mina noter.”

I den gamla jojktexten ”Suola ja noaidi” – tjuven och schamanen – har schamanen, alltså samen, accepterat att tjuven säger sig äga bären, stenarna och gräset. Det enda motstånd som finns kvar är det språkliga. Litteraturprofessorn Harald Gaski konstaterar att den muntliga litterära konsten har varit ett sätt att uttrycka motstånd mot förlusten av mark och vatten. Samerna kunde bli hårt straffade och var tvungna att koda språket och ta till alla dess möjligheter till dolda budskap. Det var ett stilla uppror, men livsviktigt för värdigheten.

Antologi Elin Anna Labbas text, då med rubriken ”Snöfågeln”, är hämtad ut antologin ”Du blir vad du säger. Om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal” som ges ut av Svenska PEN i samarbete med Norstedts. I boken medverkar bland andra Siri Hustvedt, Jennifer Clement, Lydia Cacho, Philippe Sands, Minna Dennert, Nilanjana S Roy. Tisdagen den 4 maj kl. 18.00 arrangeras ett seminarium om hatspråk och yttrandefrihet med utgångspunkt från antologin. På scenen: Ola Larsmo, Helle Klein, Bilan Osman och Jesper Bengtsson. Seminariet äger rum på Bonniers konsthall, Stockholm, och streamas på Svenska PEN:s hemsida. Visa mer

Och jag vet ju att det är därför jag skriver. Det är livsviktigt för min värdighet. Litteraturen är en stig tillbaka och jag har använt den just så. De samiska böckerna har stått där i bokhyllan och lett mig tillbaka till Sápmi, när jag för en stund har lämnat det och sökt någon slags enkelhet i en annan, mer svensk, identitet. När jag för en stund bara har låtit mig följa med i den svenska bäcken och sluppit stå upp för massa saker. Konsten har alltid lett mig tillbaka.

Och vad ska då inte den samiska konsten betyda för andra, som står längre bort från Sápmi än jag? De som inte likt mina barn har renarna och den starka identiteten. De som inte får jaga eller fiska. De som slutade prata sitt språk för att inte bli trakasserade. Och som beslutade att inte lära sina barn samiska, för att ge dem en lättare uppväxt.

När vi kommer hem och ska äta middag är min dotter som vanligt inte särskilt engagerad. Hon äter någon tugga och så försvinner hon bort för att leka. Vi påminner om hennes renlycka. Om hon slänger mat, kan renlyckan försvinna. Hon måste äta upp sitt kött, annars föder inte vajan kalv.

”Jaja”, säger hon men påminner oss om att hon ju redan har en kalv.

Renlycka är en praktisk sak för föräldrar som vill få barnen att äta upp maten, men bakom ordet ligger ett genom generationer traderat koncept om ansvar och ödmjukhet. Renlyckan kan förloras om man inte tar vara på det man fått, eller tar mer än vad man behöver. Min svärfar brukar säga att man kan äta av en ren i sju dagar innan man börjar med köttet.

Orden som har sådan kraft att man måste välja dem med försiktighet

Samtidigt är det kanske renlyckan och liknande tankegångar som har stått i vägen för oss. Urfolksfilosofin lär oss att inte prata för högt vid sjön, för att inte skrämma fisken. Inte säga rovdjurens namn för att inte dra till sig det onda. Ilbmi gullá, är ett samiskt talesätt – luften hör dig. Det är milt sagt ett slags överförsiktighet överförd till språket.

Har det bidragit till att göra oss oförmögna att stå upp mot tvångsförflyttningar, rasbiologiska undersökningar, språkförluster och markexploateringar, långt in i modern tid?

Men – slår det mig, är det månne från samma tankeväv jag också har ärvt tron på ordet?

Orden som har sådan kraft att man måste välja dem med försiktighet.

Orden som på något sätt förs över och färdas genom marken, från de äldre till oss. Trots att så många har slutat tro på så mycket i Sápmi, har vi sparat tron på konsten.

Varför skjuter man fortfarande renar och i vilken jordmån lever samehatet? Om mina barn skulle fråga, måste jag ju svara att vi bor i ett land som fortfarande vänder sin blick bort från Sápmi.

Sveriges eget urfolk är en parentes i skolan. Konstmusik kan recenseras, men aldrig jojk. Samiska författare når sällan litteraturfestivaler eller bokmässan i Göteborg. Varje år ögnar jag besviket igenom listan på sommarpratare. Där finns inte min värld, trots att mäktiga kulturpersonligheter har fyllt utkanten av min barndom.

Som en stilla motståndshandling i det tysta landet jag bor i läser jag en samisk barnbok för mina barn varje kväll. Inte sällan handlar de om heliga renar och väsen i underjorden. Jag älskar världen litteraturen ger dem. När vi har lämnat pojkarna på skolan och sameradion har slutat sända klockan åtta, spelar jag Sofia Jannok på hög volym för min dotter. Språk, ord och berättelser, det ska jag ge dem som impregnering. Schamanen i den gamla jojken säger ju att orden är det enda vi har och de kan tjuven aldrig ta ifrån oss.

Så låt oss använda dem för att skydda en snövit kalv.



Läs mer:



Elin Anna Labba: ”Nils Aslak Valkeapää gav unga samer språket”



Birgitta Rubins recension av ”Herrarna satte oss hit”