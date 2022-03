Elin Anna Labba: Jag gråter när jag lyssnar på näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson

Samerna i Jokkmokk har försökt hålla hoppet uppe. Det är krig i Ukraina och världen är så svart. Då kan de väl inte besluta om Gállok?

Beteskrisen är värre än någonsin förut och klimatförändringarna slår hårdast här. Våra renar dör av svält och foderskador. Då kan de väl inte besluta om en gruva i Gállok?

Det är hundra år sedan rasbiologiska institutet bildades och Beowulf Minings ordförande Sven Otto Littorins sätt att prata om samer påminner oss om rasistiska traditioner. Och nästa år är det ett sekel sedan den största vågen av tvångsförflyttade familjer kom till Jokkmokk. Då kan de väl inte besluta om en gruva i Gállok?

Vi glömmer att Sverige kan. Det är en överlevnadsinstinkt, att tro att tiden ska börja gå framåt.

I Jokkmokk finns många samiska arbetsplatser och institutioner, och på författarcentrumet Tjállegoahte där jag arbetar hade vi nyligen en bokcirkel. Vi läste essäboken ”A history of my brief body” av Billy-Ray Belcourt och mycket i den var så bekant. Belcourt skriver att urfolk hör till ”en historia som håller sig kvar och en framtid som rör sig bakåt.”

Jag tänkte på Gállok. Jag tänkte på Altakonflikten, dämningarna av Stora lulevatten och Sveaskogs kalhyggen. Sápmi är en framtid som rör sig bakåt. När jag skrev intervjuboken ”Herrarna satte oss hit” om Sveriges tvångsförflyttningar upplevde jag att det inte fanns någon gräns mellan historia och nutid. Jag trodde att jag skulle skriva en historisk bok, men de äldre talade som om tvångsförflyttningarna fortfarande pågick. Det förvånade mig. De nämnde vattenkraften i samma andetag som tvångsförflyttningarna. Skogsskövlingarna likaså. Jag förstod efter ett tag att varje ny exploatering påminde om flytten, för det finns inget rum i Sverige för dem att glömma och läka. Ingen som vill försonas. Erkänna skulden och gemensamt gå vidare.

Gállok kommer nu att bli ännu en symbol för den samiska historien i Sverige. När renarna inte längre kan vandra till fjälls påminner Gállok om tvångsförflyttningar. När samebyarnas kunskap undervärderas och ifrågasätts påminner det om bilderna i rasbiologiska institutet. När Karl-Petter Thorwaldsson berättar om hur renskötseln ska anpassas till en gruva, visar han att han lyssnar mer på Sven Otto Littorin än de som bedrivit renskötsel här i generationer.

I texter om Sápmi och samer förekommer ofta ordet urgammal: urgammal kultur, urgamla traditioner. Som urfolk anses man per definition vara urgammal. Det är lustigt eftersom det äldsta i Sveriges relation till Sápmi är politiken gentemot samerna. Den har inte förnyat sig. Tiden har stannat.

Och ändå fortsätter vi att hoppas. Själva måste vi ju försöka gå mot nutid.

Vet du att Jokkmokk är en av Sveriges kulturtätaste platser? sa en vän till mig för ett tag sedan. Vi pratade om det och jag började hoppas. I Jokkmokk finns en tro på andra sätt att leva och det finns en plats för oss. Historien har sakta börjat läka. Det måste väl politikerna ta fasta på, tänkte jag. Naivt.

När jag nyligen fick frågan om jag ville ge min bok ”Herrarna satte oss hit” i gåva till näringsministern hade jag Billy-Ray Belcourt i huvudet. Inspirerad av honom skrev jag min dedikation till Thorwaldsson.

”När marken fortfarande försvinner är platsen där gamla sår läker också borta. Men drömmen om en tid för oss också, den lever.”

När jag nu lyssnar på Karl-Petter Thorwaldsson berätta om hur renskötarna ska kompenseras, gråter jag. Näringsministern låter precis som moderbolaget Beowulf Minings styrelseordförande Sven Otto Littorin och jag vill för allt i mitt liv inte att boken, med de gamlas röster, ska finnas hos honom. Det är ju en bok som bär sorg. Det känns som att föra sina renar till kråkorna och vargarna.

Att renskötarna ska få pengar betyder att urfolket köps ut när de inte längre kan leva som de alltid har gjort. De ska få köra sina renar med lastbil när djuren inte längre själva kan vandra. Precis som Littorin tar Karl-Petter Thorwaldsson fasta på hur stora arealer samebyarna har, inte att gruvan i Gállok ska ligga där samebyn är som smalast. Eller att en sameby hänger ihop med intilliggande samebyar. Thorwaldsson får det att låta som att han tänker kapa ett lillfinger, eller toppen av det. Inte att han ska stänga av lungorna. Han framhåller att Gállok ligger långt från Laponia och låter bli att säga att världsarvet nu troligen kommer att hamna på listan över hotade världsarv.

Klimatförändringarna är verklighet är här, inte ett säljargument, som för Beowulf Mining. Vi matar redan döende renar för att marken har frusit till is av allt regn under vintern. Sápmi vet allt om hur man lever för framtida generationer. Man försöker minska sina avtryck, man slår inte undan hållbara näringar för två decenniers profit.

Regeringen har gjort avväganden, säger näringsministern, men Sápmi vet tyvärr allt om avväganden och hur det brukar gå när Sverige gör sådana. Renarna och deras ägare ska flytta på sig, precis som generationer av samer tidigare tvingats att flytta.

Vår sorg har sakta börjat läka, inte för att Sverige sett och erkänt den utan för att vi måste försonas med sorgen för att förbli människor. Men nu river regeringen upp den på nytt. Vi flyttar med våra renar genom kalhyggen, förbi vindkraftsparker och över regleringsmagasinens svaga isar. Sverige drar och sliter. Stycken. Bitar. Regeringar och riksdagar har blundat så länge att de inte vet vad det är de kliver på. Jag måste tro att de inte har någon aning om hur trasigt Sápmi är, annars framstår det här beslutet som för cyniskt.

Svårt är det också att ta in att regeringen berättar för ett urfolk, som förvaltat de här områdena så länge någon kan minnas, att gruvan öppnar för klimatet och mänsklighetens skull.

