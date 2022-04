Elin Rehns klangrika debut hämtar näring ur jorden

Singer/songwriter Elin Rehn ”Perennial” (Rehn recordings) Visa mer

Redan singelsläppen förebådade att den Dalabördiga singer/songwritern Elin Rehns debutalbum ”Perennial” skulle vara något alldeles särskilt. Titelspåret, taktilt orkestrerat med bland annat smäktande stråkar, ringar en relation som liksom namnet antyder är flerårig och slingrande. Ombytlig och efterlängtad, likt den återkommande grönskan, men inte alldeles okomplicerad. ”You can go back and forth a million times or more”, sjunger Rehn avmätt och adderar sedan ett hypnotiskt, mässande ”on the ground”.

Här, när hon låter sin orkestrerade kammarpop sträckas ut mellan det eteriskt finstämda och det mer jorddoftande, potentiellt giftiga, är hon som bäst. Då får hon inte bara skit under naglarna, utan också mark under fötterna och en mer robust grund för sina skira kompositioner. De som på skivdebuten också svärtas ner av en rad medmusikanter, bland andra Dan Berglund från Tonbruket på bas och Ola Winkler på trummor.

Att den danska artisten Agnes Obel är en inspirationskälla för Elin Rehn känns begripligt och hörs kanske allra tydligast i den raka, men samtidigt nakna, kärlekslåten ”Truth and a dove”. Men här finns också ett visst släktskap med Ane Bruns varsamt arrangerade ljudvärld. Rent texttematiskt hämtar låtarna näring från naturen, men bärs likt titelspåret av en välkommen dubbeltydighet. Det är en fin, absolut lovvärd, debut.

Bästa spår: ”Perennial”, ”Backwards”

Läs mer om musik och veckans skivrecensioner