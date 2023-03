Elin Skarin: ”Jag vill undersöka teaterns väsen”

Vad fick dig att vilja göra ett live-performance verk?

– Jag fick idén när jag var på ett konstmuseum i Moskva för flera år sedan. Där fanns det ett verk som bestod av ett plexiglasrum där publiken fick gå in och slå sönder saker. Det var något med den graden av performance som var intressant. Det fick mig att fundera på vem jag är som privatperson och vem jag är som skådespelare. ”Skådis i Bur” undersöker helt enkelt den skillnaden och teaterns faktiska väsen.

Vad har du för förhoppning inför föreställningen?

– Det är svårt att säga eftersom jag lägger så mycket av makten i publikens händer. Samtidigt är jag ett subjekt och bestämmer vad jag gör med objekten som publiken skickar in. Det ska bli intressant att se vad det här rummet blir efter tre dygn. Förhoppningsvis blir det ett scenografiskt kaos!

Är du rädd för att saker och ting ska gå över styr? Att publiken tänjer för mycket på gränserna?

– Jag känner mig inte så orolig, men många runt omkring mig är nog det. Jag känner mest att det ska bli kul att gå in i den här ”skådespelar–Elin”, och se vad hon hittar på. Det spännande är också att publiken kan följa mig under dessa dagar eftersom en biljett gäller för entré hur många gånger man vill under föreställningens tre dygn. Sedan vet man aldrig, folk kanske skickar in saker som tar hand om mig eller utmanar mig.

