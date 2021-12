Elin Svahn: Översättararbete kan inte reduceras till textuell och kontextuell kunskap

I en artikel i DN (15/12) diskuterar Vesna Prekopic frågor kopplade till översättares yrkesidentitet. Eftersom min avhandling från 2020 handlar om just det ämnet känner jag mig nödgad att göra ett litet nedslag i frågan kopplat till utbildning. Prekopic skriver om ”färdigheter” och ”formell kompetens” men verkar inte vara medveten om att det i Sverige finns fyra översättarutbildningar, där just färdigheter kopplade till översättning lärs ut. Ofta saknas just utbildningsperspektivet när man diskuterar översättarrollen offentligt.

I min avhandling följde jag under två och ett halvt år två grupper med översättarstudenter för att undersöka hur de socialiseras in i översättaryrket. En av frågorna som kom upp var just när man egentligen blir översättare. Studenternas förhållningssätt förändrades under utbildningens gång. I början var utbildningen i sig en garant för att bli översättare, men något år in i utbildningen framstod det snarare som att man är översättare när man får uppdrag som översättare.

Vid slutet av utbildningen hade några av studenterna mycket riktigt börjat jobba med översättning (främst facköversättning). Ändå kände de sig inte som översättare. Vid uppföljningstillfället ett halvår efter examen framhölls i stället den sociala aspekten: man är översättare när någon vänder sig till en i den egenskapen. En masterexamen eller att jobba som översättare räcker alltså inte; det som behövs är yttre bekräftelse från en auktoritet på området. Det är därför glädjande att förläggare funderar över de här frågorna. Att reducera översättararbete till ”textuell och kontextuell kunskap” om specifika författare är dessvärre en förenklad bild av vad en översättare gör och väcker frågor om vad för sorts ”färdigheter” och ”formell kompetens” som egentligen åsyftas.

En annan sak som kom upp i studien är vikten av studenters interaktion med marknaden. Jag råkar vara kursansvarig för praktikkursen på Tolk- och översättarinstitutet vid SU. Vi letar alltid efter nya praktikplatser. Hör av dig, Vesna!

