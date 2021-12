Elisabeth Hjorth: Att kalla en författare för autist postumt är en förolämpning

Mormor kräktes varje jul. Högtidens krav och förväntningar vände kroppen ut och in, mitt i firandet av det största miraklet. Ett barn är fött. Mormors barn behövde även som vuxen stöd för att överleva. Hon dog innan jag kunde prata med henne om det, men hon får mig att tänka på alla som kämpar för sin egen eller sina näras behov av stöd. Och på att så mycket arbete som görs dagligen – kroppsligt, intellektuellt och politiskt – är osynligt i samtida litteratur. Men också: att något kanske håller på att förändras.

Fanny Ambjörnssons biografi ”Om Nadja” kretsar kring lillasystern som inte själv talar eller skriver, som behöver assistans dygnet runt för att överleva. I Stefan Jonssons recension (DN 24/11) av boken finns ett ord jag inte kan släppa. Funkisljus. ”I detta funkisljus framstår människorna som på en och samma gång oändligt sköra och kolossalt starka, i förvirrande blandning”, skriver han. Det är med funkisljuset tänt som jag läser om Nadia och hennes familj; äntligen syns de.

Funkisljuset lyser också på Clara Törnvalls ”Autisterna. Om kvinnor på spektrat”. En efterlängtad bok om att leva med en diagnos i ett neurotypiskt samhälle och om skrivande. Ljuset kastar sken även över invändningarna mot boken. Kritiken är talande, främst det som inte sades: att kalla en författare för autist postumt är inte en komplimang, det är en förolämpning. Varför skulle skribenterna annars bli arga över att genierna var autister (också)? Varför annars försöka rädda författarna undan funkisljuset?

Det verkar vara lättare att skriva sakprosa än romaner och dikter i detta ljus. Kanske för att det saknas ett litterärt sammanhang och ett språk, ett inflöde i litteraturens kretslopp. I ett samtal med Jen Hadfield säger poeten Cat Chong att hen under sin studietid aldrig stött på en samtida poetik med funkis- eller neurodiversitetsperspektiv. Jag känner igen den, frånvaron på litteraturlistorna, kunskapen som osynliggörs och jag har själv medverkat till den. Jag vet att osynligheten korresponderar med den blick som riktas mot vissa kroppar när de rör sig i samhället.

Som om skrivandet inte skulle ha med funktionsvariationer att göra. Som om skolorna, klassrummens oskrivna regler och kropparna som undervisar, inte betyder något för vilken litteratur som kan skrivas. Eller läsas.

”Är det konstigt att jag tidigt lärde mig att förakta våra kroppar, deras svaghet och sårbarhet?” skriver Jan Grue i ”Jag lever ett liv som liknar ditt. En berättelse om att leva med en sårbar kropp”. Den stirrande eller kliniska blicken på kroppen som avviker från funktionsnormen tar sig in i skrivandet och språket. Grue är författare, han vet. Hos de osårbara och de sårbara agerar blicken i litteraturen. I synnerhet i metaforerna. Det behövs poetiker som problematiserar dem. Sakled och bildled som skapar distans till verkliga, outbytbara kroppar. Funkisljuset lyser på bilderna som skadar, också kroppar utan synlig avvikelse. Till exempel ”autist”, ”autistisk”; metafor för själva självupptagenheten, känslokylan. Hur länge ska somliga använda andras liv som metaforer?

Min mamma har en sned höft, som Bibelns Jakob efter brottningsmatchen med en ängel. Det är höften hon bar sin bror på

Som om bilderna inte hade med bristen på funkisljus att göra. Birgitta Trotzigs säregna språk och kristna patos har varit viktiga för mig sedan jag började skriva. Hennes blick på kroppar är stundtals plågsam. Ruben i romanen ”Sveket” porträtteras med normatens blick. Trotzig beskriver utstuderat storleken på hans kön i förhållande till den avvikande kroppen. Tror hon att det ska lära läsaren något om sårbarhet? För vem är den närgångna blicken avsedd?

”När extrema livserfarenheter blir en berättelse medför det en risk att den som berättar, även om det är berättarens egen erfarenhet, våldför sig på själva erfarenheten”, skriver Grue. Upprepade gånger kallar han sin erfarenhet för en moralisk erfarenhet. Inte obestridlig, men dess substans är skillnaden mellan ord som brickor och ord som växter med djupa rötter. Grue skriver: ”Jag kan inte veta hur det är att vara förälder till ett barn som jag, men jag är närmare min son nu än jag är till det barn som var jag då”. Erfarenheter förändras, de både närmar och fjärmar jaget från sig själv och andra. Att alls skriva om en erfarenhet är att framhålla dess genomsläppliga karaktär.

Kan erfarenheter befolkas och ges mening i litteraturen utan att författaren våldför sig på dem? Fanns det någonsin någon övertygande anledning att inte försöka?

Ibland gestaltas det så självklart i all sin komplexitet. Som i ”The power of the dog”, Jane Campions film om två autister. Cowboyen Phil, som internaliserat det normativa föraktet intill perfektion. Och den unge Peter, som anammat en ödesdiger beskyddarroll i förhållande till sin mamma. Till skillnad från många andra verk är det i filmen inte meningen att publiken ska känna igen autisten genom att bocka av boxar i en diagnosmanual, utan att autisterna i filmen ska känna igen varandra. Phil gör det omedelbart i Peters sofistikerade bordsdekoration. Peter fattar den sensoriska njutningen i Phils råhudar och flätverk. Vackert, farligt, riskabelt gestaltat. Jag längtar efter sådan litteratur.

Ibland är det bara konkret. Jag kan aldrig identifiera mig med en cyborg, eftersom jag inte lever med teknik som del av min kropp på det sätt som rullstolsbrukaren Grue gör. Men min historia är sammantvinnad med en som inte följer normkroppen, normtiden eller normspråket.

I min barndom befann sig min morbror mitt bland oss, han satt på en filt i vardagsrummet. Alla som kom in hälsade på honom genom att säga hans namn och ofta klappa hans uppsträckta hand. En liten applåd. Handen kunde han röra, han lyfte den och vi klappade, sådan var kommunikationen. Vi visste mycket lite om hur livet tedde sig för honom, men han hade en mor som vägrade institution. Han hade en familj som såg till att han aldrig var ensam. Han överlevde sina föräldrar och en rad personers och myndigheters synpunkter och beslut. Jag vet inte hur hans liv hade kunnat vara om funkisljuset lyst starkare då, men jag vet att det fanns människor som stod honom nära och som spelade musiken han gillade.

Grue skriver om hur gestaltningar av funktionsvariationer är framgångsrika som ett sätt att erkänna det nära och sårbara och allmänmänskliga, som inte är det minsta allmänt. En självgod konsumtion, för oftast slutar det med att blicken ändå viker undan från sårbarheten. Det går inte att prata om den.

I tjugoårsåldern jobbade jag på ett serviceboende där en av mina morföräldrars grannar bodde. Jag hade ingen tanke på att hon skulle veta vem jag var. Medan jag la hennes hår på spolar sa hon plötsligt, som från ingenstans: ”Sådana där, såna ska man inte ha hemma. De ska vara på ett hem förstår du”. Jag blev mållös, och jag tänkte på mormor. Utbränd var ett lika okänt begrepp som funkis i hennes värld.

I stället för att prata om sårbarheten används de obehagliga orden; ”högfungerande” och ”lågfungerande” (den enda trösten är att de är näst intill oanvändbara i en litterär text). Ambjörnsson och Grue dokumenterar det kliniska språket, medicinlistor och journalanteckningar, helt enkelt för att språk är försök att ringa in erfarenheter som är palimpsestiska. Samtidiga; att förmå och att inte förmå. Föränderliga; funktioner som erövras eller förloras. Mellanrumsliga; att vara över eller under beroende på vilken maktordning som gäller.

Min mamma har en sned höft, som Bibelns Jakob efter brottningsmatchen med en ängel. Det är höften hon bar sin bror på, det lockiga barnet som lärde henne att spela piano. ”Själv hade jag aldrig lärt mig”, säger hon, ”om han inte hade tvingat mig att öva varje dag”. Mammas lillebror gav henne tillgång till ömhet och ömsesidiga kärleksyttringar som inte behövde gömmas i det torftiga språket. Jag vet att jag har min morbror att tacka för mycket. Jag ser det i funkisljuset, som hittat till min egen familj, forskning och skrivande.

En dag fick min dotter ett vykort av sin femåriga kompis. ”Idag har jag funkat” stod det. Inte i relation till någon blick eller förväntan. Det var en existentiell iakttagelse. I det litterära funkisljuset blir människor på samma gång oändligt sköra och kolossalt starka. Släpp fram det.

