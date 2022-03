”Elizabeth” skildrar en roligare och fnissigare drottning är man är van vid

Dokumentär ”Elizabeth. A Portrait in part(s)” Regi: Roger Michell Medverkande: Drottning Elizabeth II m fl. Längd: 1 tim 29 min (barntillåten). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

”Red and green never to be seen. Never mind.”

Drottning Elizabeth mumlar för sig själv när hon upptäcker att tapeten bakom henne är grön medan hennes dräkt är rosa och hon strax ska filmas för ett tv-tal. Förfärlig kulörkombination, men vad ska man göra?

Klippet i Roger Michells film ”Elizabeth. A Portrait in part(s)” fångar paradoxerna som bygger hennes storhet: den majestätiska tantigheten, gamla tider och nya tider, ett snörp på munnen som kan förvandlas till ett öppet leende.

Filmen blev klar innan Michell dog i höstas, och är en sorts arkivdokumentär om ett nästan hundraårigt liv, en 90 minuter lång drottningkonfetti av gamla klipp. Den ter sig som filmversionen av den gigantiska mosaiken som länge mötte anländande resenärer på Gatwicks flygplats i London: tusentals fotografier av britter formade tillsammans en bild av drottningen i Helen Marshalls verk ”The people’s monarch”.

Michell är mest känd i Sverige för filmer som ”Övertalning” (1995) och ”Notting Hill” (1999), men han hade också en lång karriär som teaterregissör, bland annat på Royal Shakespeare Company. ”Elizabeth” börjar just så, med skådespelare som kallas in till en föreställning; strax hörs Robbie Williams sjunga ”Let me entertain you” inför jublande folkmassor.

Där sätts tonen och så speglas hennes många roller – monarkin som skådespel, senare ryttaren, mamman… Det här är ingen kritisk granskning av den yttersta symbolen för det brittiska klassamhället, utan en nostalgisk kärleksförklaring som i Storbritannien har premiär i början av juni, samma helg som britterna har fått ledigt för att fira monarkens 70 år på tronen.

Klippen avlöser snabbt varandra och metakommenteras av bilder på bikupor (drottningar, arbetare), av kavalleriscener ur gamla filmer, av en snutt från ”Greta gris” – inte minst av en exploderande byggnad som följer på prins Andrews famösa intervju när han försöker försvara sig mot anklagelserna om att han utnyttjat en underårig kvinna sexuellt.

Inledningsvis känns formen som en besvikelse. Jag vill ha massor av drottningen, men inte så här splittrat och associativt frijazzande – vad är det för fel på lugna tagningar och kronologisk ordning och reda, som i ”The crown”? Samtidigt går det inte att komma ifrån hur naturlig formen är för att skildra en 95-årig entertainer, som för i stort sett hela världen är en bildgåta.

Efter en stunds tillvänjning förvandlas filmen till en meditation över nästan ett helt brittiskt sekel, över ett ansikte, över den fint rödmålade munnen och det breda leendet som så ofta verkar på riktigt. Över huvudtaget framträder en livligare, roligare kvinna än den som gestaltas i fiktionen; här syns en fnissande, skrattande drottning, som plötsligt springer runt av upphetsning på läktaren under en hästkapplöpning.

Paul McCartney förklarar hennes roll som sexsymbol under hans uppväxt, och säger ”kolla in hennes hylla!” på harklande Liverpooldialekt. På många sätt är ”Elizabeth” en hyllning till det bästa med Storbritannien: känslan för fest, arbetarkulturen, de gröna kullarna och de briljanta komikerna och musikerna; klipp som får hjärtat att svälla av sekundärstolthet.

Här finns också de hisnande ögonblicken då sagan och verkligheten möts i drottningens gestalt och en undran smyger sig på: är det möjligt att någon annan människa igen kommer att kunna spela den här rollen så bra som hon?

Se mer. Tre filmer och serier där den brittiska monarken figurerar: ”The Queen” (2006), ”The King's speech” (2010) och tv-serien ”The crown” (2016 - ).

Läs fler film- och tv-recensioner i DN.