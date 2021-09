Ellen Mattson skriver förbluffande vackert och kanske lite skrämmande

Roman Ellen Mattson ”Den svarta månens år” Albert Bonniers förlag, 198 sidor Visa mer

Ellen Mattson leder oss i sin nya roman bryskt in i ett februari. Vi befinner oss i en småstad vid kusten och en man står och ser ut genom sitt fönster mot parkens nattsvarta träd.

Han heter David Svarthed och är tjänstledig, som det heter, från universitetet efter en konflikt med studenterna om ordklassernas eventuella relativitet. Nu skriver han på en artikel om Iliaden.

I det normala har han varit en person som ätit på bestämda tider och tänkt på att ”handla varor ur alla födoämnesgrupper och hålla en lagom kylskåpstemperatur”. En man i övre medelåldern som helt naturligt använder ord som födoämnesgrupper och som noggrant mäter upp sitt liv med kaffemått. Det enda främmande och mer slumpmässiga i hans liv är en gammal hankatt som brukar krafsa på ytterdörren och få sardiner samt en stunds värme framför elementet. Den vill inte bli klappad. Han är mycket nöjd med det, David.

Nu dras han in i ett nytt ”skede” i sitt liv. Det börjar med att han halkar på en isfläck och slår i huvudet. Men är det verkligen bara en olycka? Vittnesuppgifter ger vid handen att det kan ha varit ett överfall. I fallet har David också tappat något, en röd bok förmodligen. Han får hjälp av vittnena – två tonåringar – med att försöka spåra upp boken och förövarna.

Så anträder David det han ofta kallar för ett ”skede”. Redan från början har han känt att något fattas i hans liv; en känsla som krupit sig på under den tjänstlediga tiden. Kanske är det själva livet som fattas. I alla fall låter Ellen Mattson grubblerierna fylla ”Den svarta månens år”. De allra flesta romaner brukar vara skrivna liksom utifrån, så att läsaren upplever sig sitta bredvid författaren när hon läser. Ellen Mattson har ett sätt att skriva inifrån texten, inifrån boksidorna. Det är ovanligt, förbluffande vackert, och kanske lite skrämmande.

Medan David funderar kring Iliaden hittar han svaret på en grundläggande fråga: hur kommer det sig att människor som de i eposet är villiga att kriga och dö för nästan ingenting? Han hittar svaret hos halvguden Sarpedon, som ropar från Trojas murar: ”Om vi kunde leva utan att åldras skulle vi inte slåss”.

Men detta är en erfarenhet som David måste omfatta och omtolka bortom alla texter och citat. Ju längre in i skedet han låter sig drivas, desto mer upplöst tycks han verklighet bli. När han slog huvudet uppkom en mängd fenomen i ett av hans ögon – en fisk som verkar simma i utkanten av synfältet, spindlar som firar ner sig, en svart planet eller måne. Man får uppfatta dessa fenomen som konkreta manifestationer av det livstvivel och de nya perspektiv som drabbat den rutindrivna humanisten.

Ellen Mattson har lagt in spänningar i texten. Huvudsatser staplas på varandra med kommatecken istället för att separeras med mer förnuftiga punkter. Det ger ett egenartat intryck av andfått driv som stegrar sig mot den på ytan ganska odramatiska intrigen och inskärper rubbningen i Davids livsskede. Det är mycket skickligt gjort.

David liknar en gammal humla som förlorat sig in i ett stängt rum. Dunsande, sökande och dunsande in i väggen igen – men oftast stilla vid fönsterrutan, grunnande över det obegripliga som ligger mellan den och det riktiga livet. Han tänker: ”Jag visste inte att allt var viktigt, jag trodde det skulle komma tillbaka fler gånger. Jag tänkte att jag skulle passa på vid nästa tillfälle, men somligt kom bara den gången, allt egentligen, bara en gång på just det sättet, så kan man sammanfatta saken”.

Detta tema. Det är en schlagermelodi eller ett filosofiskt livsverk. På knappt 200 sidor blottar Ellen Mattson de frågor som allas vår existens ytterst vilar på.

