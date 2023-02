”Du lämnar bara ditt hem om hemmet inte tillåter dig att bli kvar”, skriver poeten Warsan Shire. Vi lämnade vårt hem i Shiraz 1987 för att min pappa vägrade be på jobbet. Han var ateist och det gick emot alla hans principer att påtvingas något som han inte trodde på. På oljeraffinaderiet där han arbetade blev han angiven och svartlistad. Det blev början på återkommande räder hemma hos oss. När som helst kunde det klampa in poliser som ville hitta bevis. Vi var förrädare. Jag var fem år och kände till alla ställen i vårt hem där mina föräldrar gömde kassettbanden med Madonna, Michael Jackson och annan västerländsk musik.

Under många år efter flykten gick jag runt med en fråga som jag aldrig kom att ställa till pappa. ”Var fick du modet ifrån?” Trots de enorma konsekvenserna som det fick för hans familj, gjorde han motstånd mot regimen och vägrade utföra den enkla ritualen på jobbet. Jag har ännu i dag inte ställt den frågan till honom.

Under 35 år har jag försökt passa in i ett land som efter 35 år fortfarande inte ser mig som svensk

Under hösten 2022, 35 år efter vår flykt, väcks återigen den frågan hos mig. Det pågår en revolution utan motstycke i mitt gamla hemland och jag följer den oavbrutet från mitt nya hemland. Från mobilskärmen försöker jag ta in det som händer, såväl intellektuellt som emotionellt. Med livet som insats, kosta vad det kosta vill, protesterar det iranska folket. De betalar det högsta priset för det. Och jag funderar återigen över rädsla kontra mod och vad som slutligen får bägaren att rinna över. ”Var får ni modet ifrån”, tänker jag när jag ser alla bilder och filmklipp.

Om frågan som jag aldrig ställde till pappa var ur barnets perspektiv, är det denna gång den vuxna emigranten i mig som undrar. Hon som under 35 år kämpat för att komma in i det svenska samhället. Assimileras, integreras, smälta in, upptas, omvandlas, inkorporeras, förintas. Förintas? ”Att vara rotad någonstans är kanske den mänskliga själens viktigaste och minst erkända behov”, skriver Simone Weil. Under 35 år har jag försökt passa in i ett land som efter 35 år fortfarande inte ser mig som svensk. På bekostnad av vad? Mitt ursprung? Mitt modersmål? Min kultur? Mitt allt? Hur mycket finns det kvar av femåringen som kom hit, frågar jag mig när jag sitter med Google translate och översätter texter om protesterna i Iran från persiska till svenska.

Jag kan inte längre läsa eller skriva på mitt modersmål. Mitt ordförråd är så begränsat att jag till slut gav upp mitt försök att lära min son persiska. Jag kan rabbla upp svenska kungar, men när min svenske sambo frågar mig något om Irans historia blir jag stum. ”I början fanns bara ett språk. Alla föremål, ting, känslor, drömmar, brev, böcker och tidningar var det språket”, skriver Agota Kristof i ”Analfabeten”. För oss uppvuxna i diasporan fanns det i början bara ett språk tills flyktens villkor ändrade på det. Vad har detta gjort med oss? Vad har försakats i våra ansträngningar för att anpassa oss till våra nya hemländer?

Jag tänker på Edward Saids ord om exilens innebörd i boken ”Från exilen”. ”Exilens bedrifter är alltid underminerande av förlusten av det som övergivits för alltid.” Brutaliteten i orden slår mig hårt. En slutgiltig förlust? Jag tänker på alla de hundratusentals exiliranier runt om i världen. Ack, vilket effektivt verktyg förvisningen av oss har varit för den islamiska regimen. De har berövat oss våra liv på alla tänkbara sätt, även sätt som vi kanske inte ens varit medvetna om. Har jag tidigare vågat tänka på det sättet?

Svaret är nej.

På nätterna har jag börjat drömma om Iran igen. Det har jag inte gjort sedan jag var ett barn

Det mellanförskap som präglat hela min uppväxt gör sig smärtsamt påmind medan våldet, morden och avrättningarna mot de regimkritiska fortsätter, månad efter månad. Diasporans avsaknad av centrum. En fot här, en fot där. Alltid någonstans däremellan. Och nu? Fysiskt är jag här, lever mitt liv som vanligt, mentalt är jag i Iran. Jag skriver till mina kusiner att jag är ledsen att jag inte kan vara där nu, tillsammans med dem. Jag skäms över något som jag inte kan sätta fingret på. Vad? Pooneh Rohi skriver i en text i DN (12/11 2022): ”Vem kunde tro att frihet kunde vara så sövande? Vem kunde tro att yttrandefrihet kunde vara så passiviserande? Är det någon som vågar berätta det för dem som nu riskerar sina liv för vår sömn, vår tystnad, vår sinnesro?” Är det detta jag är ledsen över när jag skriver till mina kusiner? En av dem svarar: ”Var glad att du inte är här.”

Protesterna har pågått i fem månader nu. På nätterna har jag börjat drömma om Iran igen. Det har jag inte gjort sedan jag var ett barn. Jag drömmer om filmklippen från Baluchistan, Tehran, Mahabad, Kurdistan och Khuzestan som jag somnar till varje kväll. Jag drömmer om mamman som står utanför en fängelseport och vädjar desperat till regimen att inte avrätta hennes son. Jag drömmer om Mohammad Mehdi Karami som efter att han fått avrättningsdomen sade till sin pappa i telefon ”säg inget till mamma”. Jag drömmer om mamman som får veta att hennes barn har dött när säkerhetspolisen ringer henne och ger henne adressen till där han har begravts. Jag drömmer om alla fäder och mödrar som strör blommor över sina mördade barns gravar.

Kvinna står på frontlinjen under en massiv protest i Karaj i en bild som publicerats på sociala medier. Foto: TT

På dagarna finner jag tröst i litteraturen. Jag läser raderna i ”Åsnans år” av Athena Farrokhzad om och om igen: ”En dag ska vi återvända/och när sorgen över det liv som berövat oss möts/ska något ohyggligt gå sönder”. Jag söker mig till alla texter som publiceras om händelserna i Iran och finner en läkning i dem. Texter skrivna av författarna Khashayar Naderehvandi, Negar Naseh, Golnaz Hashemzadeh Bonde, Pooneh Rohi, Lawen Mohtadi, Marjaneh Bakhtiari, för att nämna några, tar mig i handen och talar till mig. Jag tänker på att vi delar erfarenheter av ett hemland som vi alla tvingats lämna och på hur ofrånkomligt sammanlänkade vi är i diasporan trots allt. Jag tänker på det ömtåliga i oss som sällan syns utåt. Jag tänker på tystnaden och ointresset för vårt gamla hemland i vårt nya hemland och vad det har gjort med oss. Jag skriver den meningen, raderar den, skriver den på nytt. Jag tänker på den dubbla smärtan som vi bar på under de första veckorna av protesterna. Smärtan över det som pågick i Iran. Smärtan över den totala tystnaden i Sverige.

Gör jag anspråk på en revolution som inte riktigt är min?

Jag väljer mina ord med omsorg när icke-iranier frågar mig om Iran de här månaderna. Jag får inte låta för arg, för besviken, för sorgsen, för hatisk. Även i det här tillståndet anpassar jag mig efter mitt nya hemland. Mellanförskapets ofrånkomliga grepp om oss. Ni förstår, jag vill inte avskräcka er från det lilla intresse som just nu finns för det som pågår i Iran. Jag vårdar det ömt. Vem vet hur länge protesterna kommer att pågå och jag fruktar för den dag då ingen längre orkar bry sig här. Då blickarna vänds åt ett annat håll. Så jag tänker på tonen och delar aldrig för många eller för blodiga och våldsamma klipp i sociala medier. Skiljelinjen mellan mina två hemländer har aldrig varit tydligare.

Kan vi klandras för vår oförmåga att förstå andra erfarenheter utifrån horisonten av det liv som vi lever i?

Under tiden. Dagarna går. Protesterna har pågått i 142 dagar. I natt drömde jag återigen att jag befann mig bland människorna på gatorna i Iran. Att jag är en av alla dem som kämpar för frihet. I morse när jag vaknade tänkte jag: gör jag anspråk på en revolution som inte riktigt är min?

Elnaz Baghlanian är redaktör och författare född i Shiraz, Iran. Hennes debutbok ”Prologer” (Albert Bonniers förlag) kom ut 2021.