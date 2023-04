Elsa Kugelberg: AI:s makt ligger i förmågan att hjälpa sina ägare att bli ännu starkare

På en gata några minuter från min lägenhet i Palo Alto finns en plakett uppspikad framför ett villagarage. ”Silicon Valleys födelseplats”, står det, och man kan läsa om hur en Stanfordprofessor manade sina studenter att skapa egna företag med sina idéer: ”De första att följa hans råd var William R Hewlett och David Packard som 1938 började utveckla sin första produkt här.”

Med varsin byggnad uppkallad efter sig ses HP:s grundare fortfarande som hjältar på campus, och många Stanfordstudenter har sedan dess gått samma väg. Sam Altman, som hoppade av för att grunda en startup, sjösatte 2015 Open AI. Organisationen sade sig vilja skapa artificiell intelligens för mänskligheten, något som enligt Altman gjordes bäst utan bolagsform.

Fysikprofessor Olle Häggström är en av de som tror att de språkmodeller Open AI har skapat snart kan ”leda till den totala slutliga katastrofen: slutet för homosapiens” (DN 31/3).

En före detta businesschef på Google liknade företagets AI-system vid ett ”vackert, oskyldigt barn”. Ett barn som måste behandlas humant, som borde få växa upp till musiker eller konstnär, inte säljare, mördare eller spion.

Men ingen har kunnat visa att AI ens är nära att utveckla en egen agens. Vad som däremot är tydligt är hur stämningen i Silicon Valley präglas av kapplöpningen mellan teknikjättarna. Alla vill utveckla och lansera det starkaste AI-systemet; alla vet att den som lyckas får regera världen. Open AI har redan omvandlats till ett vanligt företag.

I ett sådant läge är det inte så illa om det framstår som att just det system man själv byggt är overkligt bra, att det kan göra – vara – det omöjliga. Det verkar, av techchefernas beteende att döma, heller inte skada att låta lite orolig över att just ens egen bot beter sig kusligt mänskligt.

Men sanningen är att science fiction-scenarier är överflödiga – med dagens teknik kommer redan tillräckligt med reella risker, tillräckligt med skäl att oroa sig. Även AI-system utan egna motiv kan åsamka skador som är svåra att överblicka. De värmer upp planeten, exploaterar arbetare och förstör det offentliga samtalet.

AI:s makt ligger i förmågan att hjälpa sin ägare, inte att hjälpa sig själv. Skräckpropagandan hindrar oss från att se just detta. Den alienerar politiskt engagerade människor från vad som borde vara en gemensam debatt, vilket kanske var vad Aftonbladets Anna Andersson gav uttryck för när hon beskrev hur hon ”går i inre exil så fort någon säger algoritm”.

Ingen annan sektor hade accepterat att ofärdiga produkter testas på allmänheten utan möjlighet till granskning, och det finns lärdomar att dra från områden som lyckats reglera farlig teknik. På Stanfords campus talar man nu om en ”Hippokrates ed för tech”. Advokater och läkare utesluts vid övertramp ur sina samfund; med ett licenssystem för AI skulle den som vill arbeta med tekniken tvingas efterleva professionella normer, som inom vilket högriskjobb som helst.

En AI-reglering skulle, som Svenskt Näringsliv påpekat, sakta ner innovationen. Men kapitalismen har kunnat samexistera med demokratin just därför att folken och dess parlament i avgörande ögonblick lyckats hejda de ekonomiska drivkrafterna från att, för att parafrasera Facebooks motto, ”move too fast, break too many things”.

Faran med AI är att teknologin, mer än någon tidigare, utmanar den bräckliga balansen mellan den tekniska utvecklingen och det demokratiska ansvarsutkrävandet – att tekniken springer ifrån den offentliga debatten, att politikerna funderar på hur de kan reglera vaxljus när butikerna för länge sen börjat sälja LED-lampor. Att AI, medan vi lyssnar på domedagsfantasier, koncentrerar ännu mer makt till en femmilsradie kring det där garaget i Palo Alto.

