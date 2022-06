Elsa Kugelberg: Dreven om svenska vanor och ovanor har blivit en komisk följetong utomlands

Swedengate är nu inne på sin tredje vecka. Drevet om den svenska ovanan att inte bjuda barnens vänner på middag har varit så intensivt att jag stundtals undrat om det hela är en undanmanöver från UD för att avleda uppmärksamheten från de pinsamma Erdoganförhandlingarna.

Inte för att det är svårt att få omvärlden att prata om svenska seder. Vi minns alla när den anglofona vänstern fick nys om synen på ”våra äldre” under pandemin. Den diplomatiska krisen verkar äntligen vara över – numera är det bara sjukvårdspersonal som frågar om det: ”Så, berätta, är det sant att ni inte tror på infektionstester i Sverige?”

Året dessförinnan handlade det om de svenska häktningstiderna, och att vi tvingade i Asap Rocky ”cowboysoppa”.

Sverige har en särskild plats i den globala diskursen. Om det inte är något om Bergman eller Palme ska det pratas om föräldraförsäkringen, musikundret eller den så kallade ”neutraliteten”. Det är därför det kan bli ”swedengate”, ”last night in Sweden”, den svenska synden, men aldrig något #norwaygate. De norska barnen får ju inte ens mat i skolan. Men, Norge who?

För utlandssvenskar innebär skandalperioderna ett ökat emotionellt arbete. Det blir lätt lite ”Sagan om de två tornen” över det hela (apropå störiga fenomen i det globala medvetandet). I scenen där Frodo frågar vad det finns att hålla fast vid när allt är ondska och elände svarar Sam ”that there’s some good in this world, Mr Frodo. And it’s worth fighting for”.

Varje gång en ny ”swedengate” brakar i gång vet man att nu kommer det bönas och bes att vi representanter för den humanitära stormakten ska förneka det som skrivs om vårt hemland: snälla! Det får bara inte stämma! Då är det svårt att inte säga att nejdå, det är klart Fylkebarnen slipper hungra på rummet.

När vännerna är på besök i Sverige är det svårare att ljuga, och att ha utländska gäster innebär därför alltid ett eget litet ”swedengate”.

Min syriska väninna var i Stockholm i våras, jag skickade en lista med restauranger jag gillar. Maten var god och det var fint och så, tyckte hon, men hon hade hört att många stockholmare har arabisk bakgrund. Var var alla? In Sweden we have a system, it’s called segregation.

Det är mycket man behöver förklara. Varför var femte svensk röstar på ett parti fullt av nazister som springer runt med järnrör. Varför vi måste gå lugnt och sansat sena kvällar i tunnelbanan. Varför det finns vakter som slår ner en för ingenting och som åklagare inte bryr sig om att ifrågasätta.

We have this thing where you can get ”lobad”. En tidig skandal ägde rum när jag fick berätta för min sydasiatiska vän om Lagen om omhändertagande av berusade personer: att man, om man verkar ”full”, kan bli slängd i en fängelsehåla utan vatten, mat eller prövning.

Men min vän – uppväxt i ett land där dödsstraff finns med i straffskalan för narkotikabrott – vägrade tro mig. Inte kan svenska politiker tro att marijuana är en inkörsport till heroinmissbruk och mördande? Inte kan de väl tycka att beroendesjuka är brottslingar?

Jag vet sällan vad jag ska svara, för gud vet varför polisen tar in patruller och helikoptrar för att stoppa folk från att röka på balkongen, men samtidigt struntar i mord. Och varför partierna kräver ännu ”hårdare tag”.

Innan jag åker hem till Sverige över sommaren står jag på en fest i Berkeley när en amerikan skriker i mitt öra. Det handlar om Nato. ”Du är svensk va? Vänta, jag läste att ni – ett socialistiskt paradis – ska göra er beroende av IMPERIALISTER?” Det har vi alltid varit.

Men när jag ser hans min ångrar jag mig. Vi svenskar är verkligen snåla – en fantasi värd att inte slåss för kunde jag väl ha unnat honom?

