Elsa Kugelberg: I USA har vildmarken blivit en nationell symbol för trygghet i kristider

Förra gången jag besökte en amerikansk nationalpark var 2011. Det var en tid där den arabiska våren antogs bli en av ”demokrativågorna” man trodde svepte genom historien. Grexit framstod troligare än brexit. Nord stream 1 höll på att byggas. Den hysteriska friluftstrenden låg fortfarande några år bort.

Stämningen är annorlunda när jag nu reser till Yosemite, några timmar öster om San Francisco. I en glasskiosk vi stannar till vid på vägen alternerar tv-skärmen mellan milkshakepriser och uppmaningar till gästerna om att ”pay a little more, insist that it’s made in the USA”, och, i lite mindre typsnitt: ”or Mexico, or Canada”.

Nationalparkerna är en amerikansk stolthet. I sitt specialnummer om parkerna citerar tidskriften Time författaren Wallace Stegner: det är den bästa idén vi någonsin haft, de visar oss från vår bästa sida.

President Joe Biden har som en del av initiativet ”America the beautiful” lovat att 30 procent av landet ska vara skyddat 2030. Detta ”30 by 30”-mål ekar av ett isolationistiskt 1930-tal, då tre miljoner män som en del av New Deals sysselsättningsprogram mönstrades in i den civila miljövårdskåren. Under nio år planterade de tre miljarder träd och tillgängliggjorde 800 nationalparker för allmänheten.

Nationalparkerna kan sägas spegla ambivalensen i bygget av de västerländska demokratierna: jämlikhet, men bara för vissa. Frihet, men inte för alla. För parkernas landskap täckte för inte så länge sedan hela kontinenten, där ursprungsbefolkningen levt i millennier. Det är i dag svårt att ta in skönheten hos naturen utan att samtidigt begrunda stölderna, förstörelsen och massmorden.

I ”Camping grounds” (Oxford University Press, 2021) beskriver historikern Phoebe S K Young hur vildmarken i den amerikanska kulturen paradoxalt nog fungerar som en nationell symbol för trygghet och kontroll.

Filosofen John Lockes tankar om jordbruk som en process som omvandlar det vilda till egendom tolkades av president Thomas Jefferson på ett säreget amerikanskt vis: enligt det tidiga samhällskontraktet skulle medborgarna odla jorden de blev tilldelade, medan staten lovade att skydda och öka pionjärernas tillgång till marken där ursprungsbefolkningen levde.

Nationalparkerna uppstod när utbudet började sina. Efter industrialiseringen blev ”naturen” något medelklassen kunde konsumera; den kom att förstås främst som en avskild inhägnad för individuellt välbefinnande. Kanske kan det förklara varför intresset för ”hajk” verkar öka under oroliga tider.

Detta slår an i vår egen tid, där kriserna avlöser varandra och det internationella samarbetet sätts på undantag. Barack Obama har nyligen lanserat sitt eget nationalparksprogram på Netflix, och Fox News föreslår att vi ska skippa ”woke Disney” i sommar och åka till en nationalpark i stället. (Kultur)krig kommer och går, men bergen finns alltid där.

Så är det inte med svartbjörnarna och redwoodskogarna. Att skapa en nationalpark är att peka: här finns naturen, det här ska vi skydda. Vad säger det om inställningen utanför staketet? I praktiken ofta att det som finns där kan brukas, förorenas, bli till egendom.

Det finns anledning att vara vaksam mot en övertro på gränsdragningar – mellan naturen och samhället, mellan nationen och världen. Varje lokal miljö ingår i större system, och mot deras kollapser skyddar inga stängsel. Det är en insikt som klimatforskare och demokrater länge har delat.

Väl framme i Yosemite läser vi på en informationsskylt att de globala klimatförändringarna hotar parkens glaciärer, och att vi gärna får sopsortera under vår tid i parken.

