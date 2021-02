Elsa Kugelberg: Jag känner politisk sorg över att mammors värde ökar framför kameran

Eftersom jag lider av mild sjukhusskräck visste jag inte om jag skulle orka se Margaux Dietz förlossningsvideo när den släpptes på Youtube 2017. Jag tog mig samman och minns att jag imponerades av hennes förmåga att underhålla även under värkarbetet och hur hon lyckades avdramatisera situationen något.

Det året bodde jag med min kille i London, och halvt ironiskt och halvt för att vi längtade hem, som man gör, fortsatte vi att följa Dietz kanal där bebisen som vi hade sett födas snart blev ett slags maskot som tillskrevs känslor och tankar.

Sedan dess har pojken fortsatt medverka i sin mammas sociala medier. Dietz har nu nästan 400.000 följare på Instagram och när barnets pappa härom veckan kommenterade en ny fransk lag som begränsar möjligheten att använda barn i kommersiella syften uttryckte han oro över att sonen berövas en normal uppväxt, att han redan som 3-åring blivit en offentlig person.

I ”Framing Britney Spears” beskrivs 90- och 00-talens hänsynslösa nöjesindustri. Hur Spears efter ett decennium av dygnet runt-arbete, en vårdnadstvist och vad som beskrivs som en förlossningsdepression omyndigförklarades och hur hennes far tog kontroll över hennes tillgångar. Fans spekulerar i om popstjärnan, som under den senaste tiden bara tycks kommunicera med omvärlden via mer eller mindre kryptiska Instagraminlägg, hålls fången mot sin vilja.

Det är ännu ingen som kräver att svenska influerarbarn ska ”befrias”. Och även om historien om barnstjärnan har berättats tusentals gånger förut är det tydligt att varje tid har sina kändisvillkor. Mamtreprenören säljer inte sina barns sångröster utan familjens gemensamma vardagsupplevelser: glädjen över en ny leksak, gunga i parken, sovmorgon och våfflor. På så sätt är hon en hybrid mellan mamma, manager och paparazzi.

Som Zara Kjellner skriver i Expressen (11/2) innebär exponeringen av bebisansikten att det privata flyttat ut i offentligheten, men att vi samtidigt och paradoxalt kan se en avpolitisering av familjelivet. Det är 50 år sedan feminister som Mariarosa Dalla Costa, Silvia Federici och Selma James krävde att det obetalda hushållsarbetet skulle jämställas det som utfördes på fabriksgolvet, och att det första skulle ses som en förutsättning för det andra.

Förutom att bokstavligen skapa nya arbetare, ser kvinnor också till att de redan existerande går till jobbet hela och rena, med gott humör och mat i magen. Denna rörelse ansåg att familjelivets logik inte gick att separera från marknadens, för kapitalismen som samhällssystem kunde inte portas från hemmet. Man kan klä det emotionella, omsorgs- och hushållsarbetet i kärlekens språk men det förändrar inte det faktum att det är arbete.

Huvudpoängen var inte att kräva lön för moderskapet, utan att visa att förutsättningarna för mänsklig omsorg inte är något vi kan skapa eller omförhandla själva utan något vi väljer att värdera (eller inte) på en samhällelig nivå.

I vår tid tycks influerare vara ensamma om att ha lyckats omvandla sin sociala identitet som mamma till ekonomiskt kapital – medan andra föräldrar sliter med ”livspusslet” för att få tid till hemmamys kan de (ge sken av att) ha allt. Som medieprofessorn Camilla Nelson beskriver i ”Dangerous ideas about mothers” (2018) kan man inom ramen för konceptet Familjen som reklamfirma umgås med sitt barn på arbetstid, så länge man är beredd att offra dess privatliv.

Sorgen över att det bara är när kameran rullar som vår kultur förmår sätta värde på saker som barndom, mödravård och kvinnligt arbete är en politisk sorg. Jag skulle önska att rädslan inför att föda i BB-krisen, den som Dietz hjälper oss att dämpa, fick vara en politisk rädsla.

