Elsa Kugelberg: Kanske hanterar vi smärta bättre om vi får hålla på med nonsens i sociala medier

Tidigare var jag den typ av bröllopsgäst som vid ritualens höjdpunkt halade fram telefonen. För att dela, föreviga på sociala medier. Men att se skärmen var som att tälja ut en flisa eller ett fragment av verkligheten, som jag sen inte kunde foga till den ceremoniella helheten.

Senaste året har det blivit mer begravningar, och jag har parallellt kommit att i långa tidssjok fastna på Twitter bland tramsiga upprepningar (av Bernie Sanders i tumvantar, Carl Bildts hyllning av 40-talsförsvaret, Tino Sanandaji på zoom), som hypnotiserad sett världen reagera på historiska skeenden.

Patricia Lockwoods autofiktiva debutroman ”No one is talking about this” handlar om en kvinna som i skuggan av den Trumpliknande ”diktatorns” regelbundna utbrott tumlar runt i ”portalen”. Sedan hennes tweet ”Can a dog be twins?” blev viral är huvudpersonen ett internetfenomen som kan försörja sig på att föreläsa om ”samtiden”. Här finns det absurda och roliga internet. Men också desperationen och onlineaktivismen – 10-talsmänniskans trotsiga maktlöshet inför orättvisor: ”I’ll write an article! ... I’ll… I’ll… I’ll post about it!”, som vi alla verkade tänka när Black lives matter-protesterna och kuppförsöket på Kapitolium utspelade sig på våra displayer.

Berättarens språk tillhör portalen, men berättelsen är inte fixerad vid det uppkopplade. Tillvaron förändras plötsligt när hennes systers ofödda dotter diagnosticeras med Proteus syndrom, en svår sjukdom som orsakar okontrollerad tillväxt i kroppens vävnader. Efter förlossningen säger läkarna att barnet snart kommer att dö.

Kan det ursprungliga, oironiska och ömtåliga förmedlas via ett medium utformat för snabba poänger, som ofta görs på andras bekostnad? I portalen lever orden för evigt, men de lever sitt eget liv. Det visar sig att det ödet inte lämpar sig för känslan av att hålla en sjuk liten bebis, viljan att visa henne ljudet av regnet. Protagonisten måste logga ut.

Kanske har den del av vår mänsklighet som finns representerad online väldigt lite att göra med den del som är aktiv i vårt sorgearbete. Något i portalen verkar aktivera impulsen att vända bort blicken från det sårbara. Eller hånskratta, så som Ingmar Bergmans artillerister i prologen till ”Gycklarnas afton” hånskrattar åt den nakna cirkusartisten på stranden. Under påsken följde jag hur ärkebiskop Antje Jackelén, som ofta talar om sorg och ensamhet, jagades ut från Twitter, och hur socialministerns cancerbesked hånades. Och hur folk gjorde narr av tragedin på Bulletin.

Samtidigt beskrev bredbandsaktivisten Birgitta Jonsson nyligen i SvD hur sociala medier för henne ”blivit en livlina, en paus från bottenlös sorg och ändlöst ältande” efter att hennes make sedan 64 år gick bort. På Facebook får hon kärlek. Men även Twitter betyder mycket, för medan hon annars mest träffar äldre, har Jonsson där fått unga vänner, och de ”gör så mycket mera roligt på nätet”. Livet utanför portalen kan kompletteras av det inuti.

”No one is talking about this” skildrar hur vi för att hantera smärtan (vår egen och världens) behöver bryta upp det djupt meningsfulla med muterande nonsens. Varför inte? tänker Lockwoods huvudperson när hon ändå får lust att läsa högt från Wikipedia för det döende barnet. ”Inget användbart, men ett av de flotta privilegierna med att vara vid liv – att slösa bort en kubiktum minne på livsviktig statistik om Marlon Brando”.

I kampen mot digitalt utanförskap bland seniorer har Jonsson av kommunchefer fått höra att ålderdomshem inte behöver wifi eftersom ”de boende ju ändå kommer dö snart”.

Men det är just därför, och för att de varit på så många begravningar, som det är bråttom att ge dem tillträde till portalen.

