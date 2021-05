Elsa Kugelberg: Kvinnors underkastelse hör fortfarande ihop med berusningen i att vara åtrådd

När artisten och influeraren Madison Beer ifjol hyllade Vladimir Nabokovs ”Lolita” reagerade internet ursinnigt. Hur kunde hon romantisera den psykiskt sjuka läraren Humbert Humberts förälskelse i 12-åriga Dolores Haze? Tyckte hon verkligen att det var lämpligt att medelålders män avverkade Amerikas alla motell med föräldralösa flickor?

Beers video skapade en Tiktok-våg inriktad på att upprätta Dolores Hazes ära. Som Jamie Loftus beskriver i nya ”Lolita podcast” gick den lika mycket ut på att upplysa om brottsligheten i de sexuella övergrepp boken skildrar – ”Sluta glamourisera pedofili!” – som på att utbilda varandra i sätt att läsa – ”Om du tar Humbert på orden (kom ihåg, den här boken är skriven som en memoar!), så ja, den glorifierar våldtäktsmän. Men om du förstår nyanser och kommer ihåg att den är skriven från monstrets perspektiv, ser du verkligheten skina igenom. Humbert erkänner att Dolores Haze är rädd för honom.”

En gammal dialektik har därmed migrerat till ett nytt medium. ”Lolitas” berättarjag beskriver barnet som ett inbjudande, sensuellt och destruktivt sexobjekt. Det var också så de tidiga kritikerna, i början av den sexuella revolutionen, läste Dolores Haze. En av Nabokovs kollegor påpekade att ingen respektabel amerikansk flicka så villigt skulle underkasta sig Humbert. Litteraturkritikern Lionel Trilling såg i hans begär för det sexiga barnet ett sätt att konstruera en tragedi i en tid som hade övergett idén om dödlig passion för ett kärleksideal om värme och tolerans mellan förnuftiga och sexuellt hälsosamma makar. Simone de Beauvoir skildrar i sin essä om det så kallade Lolitasyndromet ett samband mellan ökad jämställdhet och populärkulturell erotisering av yngre kvinnor.

Den kull jag tillhör introducerades till ”Lolita” via albumet ”Born to die”, där citat såväl som scener ur romanen och filmatiseringarna förekommer

I den nya antologin ”Lolita in the afterlife - on beauty, risk, and reckoning with the most indelible and shocking novel of the twentieth century” (2021) beskriver författaren Stacy Schiff hur Véra Nabokov aldrig kom över att samtidens intellektuella letade efter en djupare moralisk läxa i hennes makes mästerverk, men misslyckades se den ensamma flickans lidande: ”Hon gråter varje natt, men kritikerna är döva inför hennes snyftningar.”

De Beauvoirs text publicerades 1958, och för den moderna läsaren är det, snarare än Dolores Hazes, Lana Del Reys vuxna siluett som framträder, som en blandning av ”omogen frukt och femme fatale”. Den kull jag tillhör introducerades till ”Lolita” via debutalbumet ”Born to die”, där citat såväl som scener ur romanen och filmatiseringarna förekommer. Genom den mångbottnade estetik och, i viss mån, etik som hämtats därifrån upphöjs den feminina underkastelsen i Lana Del Reys universum till något vackert och åtråvärt, och samtidigt olycksbådande.

Det är vad som uppfattas som Del Reys postfeministiska budskap som en yngre generation z, präglad av metoo, vänder sig emot. För de nya Nabokovfansen är det tydligt att hon ställer sig på Humberts, och därmed också på den manliga blickens och hela patriarkatets sida. I ett försök att ta tillbaka flickdomen vill de lyfta fram det barn Dolores Haze var innan hon träffade honom. Och förstå vad det skulle innebära att lyssna till flickans berättelse från flickans perspektiv.

Trots att inte alla berövas sin barndom på det brutala sätt ”Lolita” skildrar, kommer det i många flickors liv en punkt när våra kroppar inte längre tillhör enbart oss själva. I ”En flickas memoarer” (2021) beskriver Annie Ernaux tvetydigheten hos de egna minnena av tonåren på 1950-talet, av en underkastelse som samtidigt uppmuntrades och sågs ned på, som var både spännande och fruktansvärd. Precis som i Vanessa Springoras ”Samtycket” (2020) hinner flickan knappt uppleva sin kvinnokropp innan hon inser hur äldre män betraktar den.

I sin iver att göra kroppen värdig männens blickar utvecklar Ernaux flicka en ätstörning, och när hon börjar studera filosofi slås hon av hur strängt filosoferna ser på den typen av underkastelse. Immanuel Kants fördömande av den som använder mänskligheten i sig själv eller någon annan enbart som ett medel får henne att skämmas över sig själv, över att hon någonsin känt stolthet inför att vara åtrådd som ett objekt. Det är först hos de Beauvoir hon får se sina specifikt kvinnliga erfarenheter av underkastelse diskuteras i filosofisk text.

Ämnet är fortfarande eftersatt i den akademiska filosofin, och filosofiska studier av förtryck utgår alltför ofta från en manlig, skenbart objektiv norm. Men i nyutkomna ”We are not born submissive” (Princeton University Press), undersöker Harvardfilosofen Manon Garcia den kvinnliga underkastelsen utifrån de Beauvoirs tänkande.

Det befriande i Garcias analys är erkännandet av att underkastelsen också i vår tid har erotiska, rent av himmelska aspekter

Garcia visar effektivt att vi för att förstå flickors underkastelse – och för att kunna möta konservativa argument om en medfödd underlägsenhet – behöver ifrågasätta den manliga berättaren. Den klassiska filosofin presenterar människan som självständig och egoistisk, utan ömsesidiga beroenden. Utifrån en sådan analys blir alla tusentals timmar av obetalt hushållsarbete, Annie Ernaux flickas val att svälta sig, kvinnor som stannar i destruktiva förhållanden, obegripliga. De Beauvoir skrev ”Det andra könet” främst som ett förarbete inför sin egen självbiografi; för att få fatt i sig själv behövde hon undersöka inte bara hur samhället ser på flickan, utan hur samhället ter sig från flickans egen ståndpunkt. Att förstå vad en kvinna är, är att förstå vad det innebär att leva som ett jag i en kropp som redan konstruerats som ett objekt. This is what makes us girls.

Från denna utsiktspunkt framstår underkastelsen som det rationella alternativet, resultatet av en klassisk cost-benefit-analys. Det är inte kvinnokroppen utan valarkitekturen, sättet alternativen presenteras på, som skapar ekonomiskt och socialt sårbara kvinnor. Till skillnad från vad Rousseau trodde föds vi inte först fria och är sedan överallt i bojor. Vi kastas in i en värld där det redan betyder något att vara kvinna, och där sociala normer redan stakat ut en väg för oss. Här finns det Joan W Scott kallat feminismens konstitutiva paradox: vi måste i jämlikhetens namn på samma gång förneka skillnader mellan könen, och kräva att det typiskt kvinnliga inte nedvärderas. Det befriande i Garcias analys är erkännandet av att underkastelsen också i vår tid har erotiska, rent av himmelska aspekter.

Med hjälp av Amartya Sens teori om anpassningsbara preferenser (enligt vilken vi vill ha det vi kan få, och förväntas vilja ha) visar hon att vi bör tänka på flickors val att leva i enlighet med feminina normer som mer än ett pragmatiskt samtycke. För kvinnor är underordningen ihopkopplad med kärleken och med berusningen i att vara åtrådd. Det gör den svårare att motstå, och motarbeta. Den älskande kvinnan abdikerar från jaget, och eftersom detta enligt Garcia ”presenteras för flickor och sen till kvinnor som storverket för deras existens, och som en kapitulation”, blir kärleksrelationen hela hennes identitet. Medan de så kallade ”kanskemännen” håller förbindelser odefinierade och väntar på någon ännu yngre.

Men vår förståelse för och upplevelse av kärleken är inte naturgiven, utan socialt betingad. Den uppstår precis som vår idé om kvinnan, och vårt möte med Dolores Haze, i en särskild historisk, politisk och ekonomisk kontext. Med andra ord, världen skulle kunna vara annorlunda.

Hos Garcia skymtar en vision för en feminism efter postfeminismen, som ser underkastelsens frestelse utan att glorifiera den och har hopp om passion utan ojämlikhet. För den feminismen är vår tids samtyckesfokus en historisk milstolpe, men inget slutmål. Kommer sexuell och samhällelig underkastelse någonsin kunna vara etisk? Det vet vi först den dag vi tillåts lämna flickdomen och närma oss kärleken på våra egna villkor.

Elsa Kugelberg

doktorand i politisk teori vid Oxforduniversitet

