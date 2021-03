Elsa Kugelberg: Mediesåpan ”Bold type” är rolig – men knappast radikal

Medan mina morföräldrars vaccinationsdatum flyttar sig som en hägring i öknen skickar kompisar i Tel Aviv bilder från spontana dansgolv. En värld som känns lika avlägsen som den studioversion av New York där jag tillbringat ett antal timmar under strömningen av den hyllade och beroendeframkallande mediesåpan ”The bold type”.

Serien följer tre girl boss-feminister som jobbar dygnet runt på ett livsstilsmagasin, dricker drinkar och ser upp till sin fantastiska chef (förlaga här är Cosmopolitans Joanna Coles, som också producerat). Den har av New York Times beskrivits som en ”Sex and the city” för millennials och New Yorker kallar den en ”woke fantasi om tidskriftsjournalistiken”.

Den uppfostrande tonen har mycket gemensamt med just den typ av klassisk modetidning som här porträtteras. Det uppdaterade, och uppfriskande, är att Samantha Jones är afroamerikan och har en muslimsk flickvän.

Varje avsnitt avhandlar ett aktuellt och ofta chockerande allvarligt samhällsproblem. En lynnig ägare med kopplingar till högerextrema politiker avsätter chefredaktören efter en omstridd avpublicering – och det blir upp till Ivar Arpi, nej jag menar tjejerna, att ta fajten. Läppstift och sexleksaker blandas sedan med våldtäkter, utvisningar och förtryck av transpersoner.

Det är en underhållande men samtidigt djupt osmickrande tolkning av vad vi 90-talister är, eller vill ha. Det är drömmen om att sälja massprodukter och rädda världen, samtidigt. Att skipa rättvisa genom att retweeta Amnesty eller publicera bilder på utsatta grupper i glittriga kläder.

Skådespelarna har klagat över en brist på verklig representation bland manusförfattarna, som ofta i Hollywood . Och kanske finns någonstans där en delförklaring till den ytliga porträtteringen av orättvisor.

Att fenomenen som serien snabbt avhandlar ofta grundar sig i dysfunktionella institutioner är självklart svårt att baka in i en komedi. Men ändå. Hemlösheten i amerikanska storstäder beror inte i första hand på elaka hyresvärdar utan på globala systemfel som ingen hjälte själv kan fixa. Som filosofen Iris Marion Young beskriver i ”Responsibility for justice” (2011) kan sådana strukturella orättvisor uppstå och pågå trots att varje social förbindelse är oproblematisk, och trots att de flesta gör så gott de kan.

Vi är alla ihopkopplade i en ansvarskedja där våra många små vardagliga handlingar upprätthåller helheten. Det är svårt att klandra enskilda konsumenter för den sjuka köttindustrin, men tillsammans skapar vi pandemier. Som av en osynlig hand puttas människor ner i fattigdom, sjukdom och marginalisering.

”Emily in Paris” och ”Gossip girl” reproducerar också patriarkala ideal, fetischerar en livsstil som egentligen inte är hållbar eller möjlig. Men ingen hymlar med det. Alla är med på att man under 40 minuter (eller 400) befinner sig i ett universum utanför moralen och politiken.

När ”Bold type” applicerar glättigheten från den världen på övergreppen i vår egen blir resultatet en form av unheimlich obehagskänsla man annars ofta förknippar med skräckfilm. Den delar med 10-talets feministiska influerare en syn på antirasism som en beståndsdel av det egna varumärket, snarare än något som platsar i en mer långtråkig berättelse om politisk förändring.

Paradoxalt nog verkar den nya ”upplysta” eskapismen skymma vår tids kontradiktioner. Och kanske gör ”Bold type” genom sina löften om ett postpandemiskt ”business as usual” därmed en större insats för gamla strukturer än någon av sina föregångare.

Läs fler krönikor av Elsa Kugelberg