Elsa Kugelberg: Pandemipolitiken har visat att våra regler är satta ur spel

Det var en uppgiven statsminister som i fredags vädjade till folket: hitta inte på undanflykter för varför just din glöggtillställning är okej – var en medmänniska. Efter nio månader och nästan 8.000 döda sneglar regeringen alltmer på grannländerna. Det står klart att Sverige har misslyckats. Huruvida Stefan Löfven anser att problemet var Folkhälsomyndighetens nu snart övergivna strategi, eller svenskarnas bristande moral får vi kanske aldrig veta.

I ”Gud: Jakten” (Fri Tanke, 2020) frågar sig teologen Joel Halldorf om liberaler har något att säga om människan som social, eller moralisk, varelse. Staten ska skydda medborgarnas frihet, men vad är vi skyldiga varandra?

Halldorfs tanke återspeglas i den svenska debatten – här låter det ofta som att liberalismen är för den som vill slippa andra människor. En ideologi man kan hänvisa till när man vill göra lite som man vill, oavsett hur det påverkar omgivningen. Det är en tolkning som förbiser en betydande del av den liberala idéhistorien.

Insikten om att vi själva har naturliga rättigheter är att se dem också hos andra

Förgrundsgestalten och 1600-talsfilosofen John Locke menade att samhällskontraktet kommer till när människorna inser att livet utan staten är ett evigt konfliktlösande – i tjafset över minsta småsak måste var och en lägga fram bevis, döma och straffa. Utan tydliga, gemensamma regler för vad som gäller ställs vänner och familjemedlemmar mot varandra.

Efter det här året kan alla relatera. Pandemin har skapat en form av anomi – i frånvaro av fungerande sociala normer tvingar de egna bedömningarnas smittskydd oss att både klandra, instruera och försvara oss själva. Inte konstigt att vi är utmattade.

Staten måste enligt Locke värna rätten till liv, frihet och egendom. Men, som den världsledande liberalismexperten Helena Rosenblatt beskriver i ”The lost history of liberalism: From ancient Rome to the twenty-first century” (Princeton University Press, 2019) kommer friheten inte ensam. Locke ansåg att det är ”kärlek och respekt som binder ihop samhället” och som garanterar dess överlevnad. Samhället är helt beroende av vad han kallade ”vänlighetens trafik”.

Insikten om att vi själva har naturliga rättigheter är att se dem också hos andra. Som Lena Andersson riktigt poängterar i SvD (12/12) kommer de inte från staten, utan finns i människorna. För Locke innebär dock detta att vi vid sidan av skyldigheten att inte skada andra, har en positiv plikt att skydda och bevara så mycket av mänskligheten vi bara kan.

En stat som hellre tillåter grova inskränkningar av rörelsefriheten för äldre och arbetare än stänger Riche är ingen liberal förebild

I vår egen tid brukar högerdebattörer i relation till oroligheter i förorter med rätta peka på kontraktsbrott: Var är staten när gängen sätter skräck i hela bostadsområden?

Men på samma sätt bryts kontraktet när potentiellt smittsamma medborgare tillåts göra om offentliga utrymmen till no go-zoner för de 2,6 miljoner svenskar som ingår i riskgrupperna, och när arbetarklassens arbetsplatser förvandlas till smitthärdar.

Rosenblatt beskriver i en artikel i Washington Post (20/8) hur en annan av liberalismens fäder, den skotske filosofen Adam Smith, ansåg att friheten kräver att varje regering gör allt i sin makt för att hindra farliga sjukdomar från att spridas i befolkningen.

En stat som hellre tillåter grova inskränkningar av rörelsefriheten för äldre och arbetare än stänger Riche är ingen liberal förebild. Det är en plutokrati, en plats för rika styrd av rika. Där rättvisa, som Trasymachos säger till Sokrates, är vad som gynnar de starka.

Filosofen John Locke. Foto: Rights Managed

I boken ”What we owe to each other” (Belknap Press, 1998), känd från Netflix-serien ”The good place”, bygger Harvardfilosofen T. M. Scanlon vidare på kontraktstraditionen. Han menar att moralen grundar sig i den medfödda strävan att rättfärdiga sig själv inför andra, som finns inom var och en av oss. Det moraliska tänkandet blir här en fråga om hur vi kan leva på ett sätt som andra kan acceptera.

Särskilt i en krissituation innebär detta långtgående förpliktelser. Kräver moralen verkligen att alla de som påverkas av vårt beteende ska kunna samtycka till det? Det var med ungefär den frågan som Expressens Victor Malm (16/10) avfärdade tanken att han skulle ha några särskilda plikter mot svagare medborgare som ”corona-moralism”, samtidigt som han såg ”tilltagande smittspridning, åter ökande sjukhusinläggningar”.

”I fredags drack jag några öl med en vän, i lördags träffade jag två andra vänner över en middag, sedan knatade vi vidare till baren där vi har hängt varannan helg eller så i några månader … jag fortsätter gå dit.”

I ett rättvist samhälle hade det inte varit svårt att uppfylla de ömsesidiga skyldigheterna

Gud må vara död. Men moralfilosofin lever. I en intervju med NPR (25/5) beskriver Scanlon vår inneboende vilja att rättfärdiga oss inför varandra som ett tveeggat svärd. Den förklarar å ena sidan varför många ändå försöker göra rätt. Å andra sidan kan den skapa kognitiv dissonans, driva oss till nihilism och förnekelse, få oss att försöka efterrationalisera våra omoraliska handlingar eller rentav bli skeptiska till moralens själva existens.

När moraliska principer möter verkligheten avspeglar de vår plats i världen. I ett rättvist samhälle hade det inte varit svårt att uppfylla de ömsesidiga skyldigheterna. Men eftersom vissa är inflytelserika och fastanställda, medan andra sitter på eftersatta äldreboenden eller sliter med osäkra arbetsvillkor, måste den förra gruppen göra vad den kan för att underlätta för den senare.

Anthony Fauci är USA:s statsepidemiolog. Foto: Graeme Jennings - Pool via CNP / MEGA

Vad Locke, Scanlon och Victor Malm alla beskriver är hur avsaknaden av gemensamma, välfungerande regler som förkroppsligar vad vi är skyldiga varandra innebär en oerhörd – och ohållbar – börda för den enskilda individen. Det ansvarsvakuum som regeringen, regionerna och myndigheterna tillsammans har skapat är det som gör coronastrategin till ett brott mot samhällskontraktet.

Frågan liberaler i alla tider har ställt sig är hur vi kan bygga en gemenskap som mobiliserar, snarare än söver, våra moraliska impulser. Eller som chefen för amerikanska smittskyddet Anthony Fauci i somras konstaterade, ”jag vet inte hur jag ska förklara för dig att du ska bry dig om andra människor”.

