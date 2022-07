Elsa Kugelberg väljer fem böcker om feminism

Elin Wägners ”Norrtullsligan”.

1. Elin Wägner, ”Norrtullsligan”

Bakhåll förlag (2020)

När Elisabeth flyttar in hos ligan på Norrtullsgatan blir den genast hennes stödgrupp. I ett Stockholm före röst- och arbetsrätten delar hon erfarenheter av exploatering och kontorstillvaro med Eva, Emmy och Baby. Tjejerna både avfärdar och drömmer om medelklasslivet, de planerar strejker och ”kontorsflörtar”. Romanen från 1908 är en rapp betraktelse av kvinnors villkor och vänskap, där något av både Mary McCarthys ”Gruppen” från 1963 och Claudia Weills ”Girlfriends” från 1978 redan kan siktas.

”The annotated Mrs Dalloway”, av Virginia Woolf.

2. Virginia Woolf, ”The annotated Mrs Dalloway”

Liveright (2021)

Woolfs modernistiska mästerverk från 1925 följer Clarissa Dalloways festförberedelser en junidag efter första världskriget. I den här utgåvan omges texten av Merve Emres annoteringar, tillsammans med fotografier och Londonkartor. Emre, som är både professor i engelska och medarbetare i The New Yorker, visar här vad som förenar kritikern och den skicklige läraren: förmågan att belysa hur världen kan förstås, att peka på detaljerna som behövs för helheten. Hon får oss att, som Woolf skriver, ”feel the beauty; feel the fun”.

Kumari Jayawardenas ”Feminism and nationalism in the third world”.

3. Kumari Jayawardena, ”Feminism and nationalism in the third world”

Verso (2017)

Vem tjänar på idén om ”västliga värderingar”? Medan USA ofta paketerat sin imperialism som en kamp för kvinnors rättigheter, avfärdar patriarkala rörelser i det globala syd gärna feminismen som ett importerat påfund. Här visar Kumari Jayawardena, srilankesisk statsvetare och oppositionell intellektuell, att detta är nonsens. Hennes både lättillgängliga och fängslande studie täcker tidiga kvinnorörelser i elva länder, från Egypten till Korea. Den blev när den utkom 1986 en omedelbar klassiker.

Adrienne Richs ”Atlas över en invecklad värld”.

4. Adrienne Rich, ”Atlas över en invecklad värld”

Övers. Athena Farrokhzad och John Swedenmark, Ellerströms (2019)

I den här diktsamlingen från 1991 tvinnar poeten, feministen och queeraktivisten Adrienne Rich som så ofta samman det politiska och det estetiska. Genom ett profetiskt berättande om sitt amerikanska hemland, och om amerikanerna, vänder hon sig direkt till de utstötta och utslitna. På så vis sätter Rich ord på sorgen hos ett helt land, lika stark i dag som någonsin. Karl Marx skrev att fastän poängen är att förändra världen, har filosofer alltför ofta enbart tolkat den. Rich är en av få som lyckats med både och.

Amia Srinivasans ”Rätten till sex”.

5. Amia Srinivasan, ”Rätten till sex”

Övers. Emeli André, Natur & Kultur (utkommer i oktober)

Finns det en rätt till sex? Det nekande svaret är så självklart att få ens ställer frågan. Ändå är det just den som Amia Srinivasan med hjälp av den feministiska idéhistorien tar sig an i sex essäer. Det sökande och radikalt ambivalenta hos essäformen passar utmärkt för ämnet, och skapar en produktiv frustration hos den som vant sig vid samtidens slagord och symboler. När den i höst kommer på svenska får vår egen feminism i ”Rätten till sex” en skrattspegel, där allt från sexköpslagen till metoo ser annorlunda ut.

