Elsa Kugelberg: Vår hälsa under pandemin hänger ihop med samhällets psykologiska tillstånd

När den svenska regeringen beslutade att krav på vaccinationsbevis ska kunna utvidgas till fler sammanhang stod jag i kön till en uteservering i San Francisco och rotade i väskan efter lappen som intygar mina tre doser. Jag kände mig splittrad.

I en situation där en lång lista med möjliga mindre begränsningar inte uttömts, var inte mottagandet av den här åtgärden lite väl lojt? För nog är hotet om att stänga ute vaccintveksamma en värre inskränkning än krav på bättre ventilation och obligatoriska andningsskydd. Kanske till och med värre än tillfälliga nedstängningar.

Jag hade precis avslutat läsningen av ”The salt eaters” från 1980, där Toni Cade Bambara experimenterar med en form av pandemiskt medvetande liknande det Virginia Woolf åren efter spanska sjukan använde i ”Mrs Dalloway”. Där jag stod i kön tycktes verket belysa hur den ivriga inställningen till passen vittnade om något mer, en förståelse för våra kroppars sammanlänkning med varandra.

När ”The salt eaters” inleds har aktivisten och programmeraren Velma Henry, desillusionerad och utbränd efter medborgarrättsrörelsens besvikelser och separatistiska splittringar, just misslyckats med ett självmordsförsök. Via ett stort antal romanfigurers smittande associationer, och i dialog med andeväsen från kristna, afrikanska och afrokaribiska folktraditioner, får vi sedan följa en berättelse som rör sig kring frågan om rätten till hälsa i en värld präglad av rasistiskt förtryck.

Bambara och Woolf visste att deras verk skulle möta läsare väl medvetna om hur vår hälsa hänger ihop med samhällets psykologiska tillstånd, inte minst mot bakgrund av de posttraumatiska stressyndromsepidemier som följde både på Vietnamkriget och skyttegravarna i Somme.

Den konservativa eliten i ”Mrs Dalloway” försöker förgäves stänga ute de fasor som jagar vad vi i dag kallar de samhällsbärande klasserna. Många har under coronakrisen funnit tröst i den romanen, kanske delvis för att frågan om hur vi kan förhålla oss till främlingars död och lidande ställts på sin spets.

I Folkhälsomyndighetens statistik överlappar grupperna som avvaktar med vaccin delvis med de som tidigt i pandemin drabbades hårt av den svenska strategins medelklassfokus. Myndigheternas information har varit motstridig och bristfällig, narkolepsiskandalen finns också färskt i minnet. Att ta den komplexiteten i beaktande är att inse varför vaccinationsintyg borde tas till bara som en allra sista utväg.

Fenomen är alltid svar på något, som Åsa Beckman skriver (DN 8/1) om ”naturlighetsvurmen” bland gravida, en annan grupp med begriplig tvekan inför vården. En senfärdig ljusglimt är därför FHM:s planerade samarbete med doulor och kulturtolkar, för att få fler att vaccinera sig.

Mrs Dalloway är, förstås, en av spanska sjukans överlevare – därav tjusningen i att komma ut på stan och ”köpa blommorna själv”, som det heter i inledningsmeningen. Världskrigsveteranen Septimus Smith är mindre tursam och väljer hellre än att hamna i en oförstående vårdapparats våld att ta sitt liv.

I ”The salt eaters” vaknar Velma upp på den medborgarklinik hon själv varit med och startat, i famnen på en helare från sitt förflutna. Denne undrar: ”Are you sure, sweetheart, that you want to be well?”, och frågan tycks ställd lika mycket till Velma som till oss alla. Det går inte att tvinga någon att kämpa för sitt mående. Men det enskilda valet är aldrig isolerat – våra förutsättningar förblir beroende av samhället omkring oss.

Att ha hälsan är förknippat med ett stort ansvar. Det vilar tungt på den som vänder sig bort, men tyngre på den med makt att stänga ute.

