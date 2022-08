Elton John och Benny Andersson gör Tiktok-låt

Det är Abbas ”Chiquitita” (1979) och Elton Johns ”Bennie and the jets” (1973).

Den nygamla låten postades på Abbas och Johns Tiktok-konton samtidigt, och ljudet har på ett drygt dygn använts över 54 000 gånger på appen.

Appen Tiktok har blivit en grogrund för gamla låtar att göra comeback på. Exempelvis Metallicas ”Master of puppets” (1986) och Kate Bush ”Running up that hill” (1985) som båda blivit stora på Tiktok efter att ha synts i tv-serien ”Stranger things”.