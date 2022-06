”Elvis” en visuell bombasm av orgasmiska mått

Drama ”Elvis” Regi: Baz Luhrmann Manus: Baz Luhrmann, Sam Bromell m fl. I rollerna: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge m fl. Längd: 2 tim 39 min Språk: engelska. Biopremiär 29 juni. Visa mer

”Lite mindre prat, lite mer action, tack”. Man kan nästan säga att Elvis Presley bad om det. Iallafall om man ska tro texten till ”A little less conversation” från 1968. Det blir nämligen åka av i Baz Luhrmanns biografiska film om Elvis. Hans stil är ju lätt igenkännbar numera. Efter ”Romeo & Julia” (1996), ”Moulin Rouge!” (2001) och ”Den store Gatsby” (2013) har han mutat in sig som det musikaliska bländverkets mästare. Alltid med en stark dragning till kitsch. Det kommer därför inte som någon överraskning att han nu tar sig an kungen av rock´n´roll.

Rent estetiskt är det naturligtvis de överdådiga Las Vegas-åren han lockas av. Då när Elvis var en förhöjd, ja nästan tecknad version av sig själv, klädd i kreationer som får Liberace att se blygsam ut. Redan i förtexterna regnar det ädelstenar över duken, till och med filmbolagets logotyp är pimpad med gnistrande juveler.

För det är sent 1970-tal när vi kommer in i handlingen och vid det laget kan den sluddrande Elvis knappt genomföra sin populära Vegas-show längre. Låst av ett femårskontrakt tvingas han kväll efter kväll upp på scenen av dramats antagonist; managern Tom Parker (Tom Hanks). Han drar i sin tur runt med en droppställning på ett öde casino i något som liknar en feberdröm. Han bedyrar sin oskuld. Det var inte han som hade ihjäl den uppburna stjärnan. Tvärtom var det han som skapade honom. En snabb Citizen Kane referens antyder att detta är berättelsen om de två männens uppgång och fall.

Elvis Presley (Austin Butler) och managern Tom Parker (Tom Hanks) i ”Elvis”. Foto: Warner Bros. Pictures

Först därefter kan sagan om den fattige pojken från Mississippi rulla igång. Hans musikaliska uppvaknande beskrivs som en religiös väckelse och hans inspiration tillskrivs samvetsgrant svarta musiker, deras blues och spirituals. Mötet med Parker sker på ett tivoli, vilket symptomatiskt nog matchar den fysiska upplevelsen under filmens första halvtimme. Det är som att sitta i en karusell som vägrar sluta snurra. Kameran vrider, vänder och glider fram och tillbaka för att till slut, tack och lov, dra ner på tempot.

Austin Butlers rolltolkning av Elvis är som en varm kniv genom smör. Även om han inte är särskilt porträttlik besitter han en viss mystisk kvalitet som på många sätt liknar den Elvis hade. Det krävs egentligen inte så mycket mer av honom eftersom filmen inte är särskilt intresserad av karaktärsutveckling utan är helt inställd på visuell bombasm av orgasmiska mått. Att Elvis Pelvis (Bäcken-Elvis) höftvickande kunde leda till masshysteri blir härmed logiskt för en modern publik. Det är när hans privata tragedi, i form av missbruk och skilsmässa, skall redovisas som filmen blir som allra ytligast. Till och med veteranen Tom Hanks hamnar i skymundan för allt glitter. Hans avancerade mask gör det dessutom svårt att uppfatta nyanserna i hans minspel. Halvvägs in i filmen börjar också idén om att bygga berättelsen kring Parkers oförrätt kännas allt svagare.

Austin Butler och Tom Hanks i ”Elvis”. Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures

Musikaliskt är filmen desto mer tillfredställande. Här presenteras ett tvärsnitt av Elvis repertoar, från ”That’s all right” (1954) till hans ”Moody blue”- skiva (1977). Originallåtar varvas med en rad covers signerade Austin Butler. Sin vana trogen har Luhrmann även inkluderat en del hiphop i låtlistan, bland annat gör Doja Cat en ”Vegas”- inspirerad låt. Mot slutet hamrar Luhrmann in en och samma textrad från ”Suspicious minds”; ”We’re caught in a trap. I can't walk out.” I slutet av sin karriär var verkligen Elvis fast i en gyllene bur. När det gäller filmen om hans liv är vi som publik i viss mån tyvärr också det.

Se mer. Tre andra filmer om amerikanska musiklegender: ”Great balls of fire!” (1989), ”Walk the line” ( 2005), ”Get on up” (2014)

Läs fler film- och tv-recensioner i DN.

Myten om Elvis större än människan i Hollywood

Svulstiga spektaklet ”Elvis” skakar loss i Cannes