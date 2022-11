Emi-Simone Zawall: ”Proust sågs länge som en partyprinsessa som bara skrev om oväsentligheter”

Det är kanske inte så förvånande att det i Emi-Simone Zawalls bokhyllor står otaliga böcker på temat Proust. Sedan drygt fyra år tillbaka är hon, vid sidan av sitt arbete som litteraturkritiker i SvD och redaktör för tidskriften Essä, ordförande för Svenska Marcel Proust-sällskapet, en ideell förening grundad 1978 i syfte att ”sprida kunskap om och vidga intresset för Marcel Prousts litterära verk”.

Hon tar emot i sin vackra lägenhet högst upp i huset. På soffbordet står ett enormt fång liljor och doftar. Det är bråda dagar, eftersom hundraårsdagen för författarens död den 18 november 1922 närmar sig med stormsteg när vi ses. Sällskapet ska ordna förhandsvisning av SVT-dokumentären ”På spaning efter Proust”, och en konsert med nyskriven musik på Konserthuset i Stockholm.

Men hur hittade ordföranden till Marcel Proust från första början?

Emi-Simone Zawalls bokhyllor har otaliga böcker på temat Prousti sin bokhylla. Foto: My Matson

Emi-Simone Zawall skrattar lite när jag frågar.

– Det var min pappa som tidigt sa: ”Proust måste du läsa.” Eller, han sa till och med: ”Det finns två sorters människor – de som har läst Proust, och de som inte har läst Proust.”

Ändå skulle det dröja tills hon var tjugofem innan hon började läsa ”På spaning efter den tid som flytt”. Då befann hon sig på flygplatsen i Dubai. Hon var på väg tillbaka till Pakistan, där hon jobbade för WHO efter en stor jordbävning i landet, men hon längtade hem. Första bandet, ”Swanns värld”, hade hon tagit med sig från Sverige som tröst.

– Det var något i mötet mellan dessa två helt olika världar, som förstärkte bilden av Prousts väldigt europeiska värld, som blev min ingång. Jag var också ganska olyckligt förälskad då, och första bandet handlar ju om olycklig kärlek. Det var en bra start, säger hon.

Hon var fast redan från början. De sex resterande banden i sviten läste hon sedan på två år.

– Det var som ett hem. Som när man träffar någon som är väldigt klok, och som berättar för en hur världen kan hänga ihop. Så har jag alltid känt för Proust.

Foto: My Matson

”På spaning” är hemmet – och Proustsällskapet familjen. Så beskriver iallafall Emi-Simone Zawall samvaron i sällskapet, som hon gick med i några år innan hon blev ordförande. De ger ut skrifter och ordnar föreläsningar om Marcel Proust och hans verk, sex stycken per år, på Konstakademien i Stockholm. Två gånger har de organiserat resor till Paris, Cabourg och Illiers – de två sistnämnda verkliga förlagor till böckernas ikoniska platser Balbec och Combray.

I dagsläget har sällskapet runt tvåhundra medlemmar.

– Det kanske låter lite, men när jag gick med i sällskapet var vi bara hundra. Fast att vi har växt har inte med mig att göra, skyndar hon sig att tillägga.

– Sällskapets styrelse har varit duktig på att locka nyfikna läsare med föredrag och annat. Dessutom verkar intresset för Proust bara öka.

Varför tror du att det är så?

– I Sverige tror jag att uppsättningen av ”På spaning” på Orionteatern 2019 hjälpte till med att tillgängliggöra Proust, många upptäckte honom då. Det går kanske lite trender i vilka författare som är populära också. Men det bästa vore ju om folk bara har upptäckt hur bra han är!

Marcel Proust år 1900. Foto: Alamy

Hur har det svenska Proustintresset sett ut historiskt?

– Första gången hans namn nämndes i tryck var 1917, säger Emi-Simone Zawall.

Hon berättar att en tandläkare och författare vid namn Algot Ruhe då recenserade det första bandet, som gavs ut i Frankrike 1913, i Samfundet de nios kalender. Ruhe var försiktigt nyfiken, men också påverkad av en fransk lektor i Uppsala vid namn Lucien Maury, som var djupt Proustkritisk. Recensionen blev ljummen.

– Den allmänna hållningen då var att Proust var en partyprinsessa som bestämt sig för att skriva romaner, en estetisk snobb som bara skrev om oväsentligheter. Men det har ju förändrats väldigt mycket, säger Emi-Simone Zawall med ett leende.

1930 gavs det första bandet i sviten ut på svenska, med romantiteln ”På spaning efter det svunna” och undertiteln ”Vår vän Swann”, i översättning av Sonja Vougt. Sedan kom det inga fler band. Det skulle dröja till 1964 innan ”Swanns värld” gavs ut, nu i översättning av Gunnel Vallquist, och till 1982 innan hela sviten fanns på svenska.

– Eftersom bara första bandet fanns i svensk översättning läste man i allmänhet verket på franska fram till sextiotalet, säger Emi-Simone Zawall.

Foto: My Matson

– Jag tror att man var mer intresserad av fransk litteratur vid den tiden, också i förhållande till den tyska litteraturens status efter andra världskriget. Herbert Tingsten var en stor Proustläsare, och Eyvind Johnson. Gunnar Ekelöf var också Proustvän. På åttio- och nittiotalet blev Olof Lagercrantz viktig för Prousts ställning i Sverige, och Claes Hylinger.

Och i dag? Hur förhåller sig det svenska litteratursamtalet numera till Proust?

– Han nämns titt som tätt, kanske framför allt som en symbol, att något ”är som Proust” eller ”som en madeleinekaka”. Man behöver inte ha läst Proust för att kunna säga de sakerna. Också när det kommer till tiden och minnet är han en vanlig jämförelse, säger hon.

Men på den svenska litteraturen säger hon att Proust inte gjort något större avtryck – åtminstone inte stilistiskt.

– Eyvind Johnson är nog den som tidigast tog intryck av Prousts stil och tematik, och Gunnar Ekelöf var inspirerad av Proust i vissa saker han skrev, annars har det varit sparsamt med Proustinspirerad svensk litteratur. Det finns en dansk forskare som har studerat danska författare som Proust har haft ett stort inflytande på. Men det är nog en del som skiljer Proust från det typiskt ”svenska” sättet att skriva. Jag tror också att den tiden är förbi då en författare kunde fälla olika omdömen om verkligheten på det sätt som Proust gör, säger Emi-Simone Zawall.

Foto: My Matson

Sedan ändrar hon sig omedelbart.

– Nej, jag måste ta tillbaka det! Essäformen som var så viktig för Proust har blivit mer betydelsefull nu, och både Lars Norén och Karl Ove Knausgård jämförs ju ofta med Proust. Då är det snarare det självbiografiska man menar, intresset för jaget, och det ligger ju verkligen i tiden. Men det är en tradition som är äldre än Proust, förstås, säger hon.

Även årets Nobelpristagare Annie Ernaux har jämförts med Proust, något jag råkar veta att Emi-Simone Zawall vänder sig emot eftersom hon sagt det i Svenska Dagbladet (6/10).

– Jag kan helt enkelt inte förstå likheten. Handlar det om så enkla saker som att hon också skriver om historiska händelser, sociala rörelser, tid…? Men det är det många som har gjort.

Kan det inte vara så att Proust helt enkelt har lagt beslag på väldigt många ämnen och teman, och gjort dem till sina?

– Jo. Han lånar också en viss typ av glans till den han jämförs med.

Marcel Proust är och förblir alltså en författare att räkna med, och kanske mer än någonsin en symbol för ”den stora litteraturen”. Samtidigt är det som det brukar vara med symboler – många har något att säga om dem, förhållandevis få har faktiskt läst dem. Varför anses ”På spaning” så svår att ta sig igenom?

– Den är ju ändå 4 000 sidor lång, säger Emi-Simone Zawall och skrattar.

Foto: My Matson

– Det tar framför allt tid att läsa Proust. Hans resonemang kan vara avancerade, man måste läsa noga. Det är anspråksfullt. Men det är en myt att det skulle vara väldigt svårt, eller tråkigt – han är en rolig författare, dråplig till och med.

DN:s fotograf My Matson, som suttit med under intervjun, harklar sig och frågar försiktigt att om man nu är den sortens människa som inte har läst Proust, men gärna skulle vilja börja, hur ska man då ta sig an honom?

Svaret kommer fort, Emi-Simone Zawall har fått frågan förut.

– Börja med första bandet och se om det är något för dig! Och ha lite tålamod om du sedan fortsätter. Jag tycker att verket öppnar sig mer och mer ju längre in man kommer.